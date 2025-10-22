Тренд и уровни - страница 130
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Поетому надо брать больше чем 1 к 10
Таких движений почти не бывает. А если и бывают, то раз в год.
Поетому надо брать больше чем 1 к 10
Магия вне Хогвардса запрещена
А вы, господа, посмотрите как красиво вписываются уровни в графический дизайн волновой структуры.
Это не ручками нарисовано. Почему цена подчиняется каким то линиям на графиках?))
Может кто смело объяснит?
Таких движений почти не бывает. А если и бывают, то раз в год.
Магия вне Хогвардса запрещена
А где магия то?
Долгосрочно таких сделок не набъешь
А вы, господа, посмотрите как красиво вписываются уровни в графический дизайн волновой структуры.
Это не ручками нарисовано. Почему цена подчиняется каким то линиям на графиках?))
Может кто смело объяснит?
Володя, давай попробую объяснить: берем 10 графиков и на 1-2 из них будет создаваться впечатление что цена чему-то подчиняется.П.С. Лучший аргумент и доказательство - мониторинг или сигнал.
Публикуем нужное на форуме. В реальности эта красота рассыпается как карточный домик.
Ну 1 к 10, 1 к 30
Долгосрочно таких сделок не набъешь
Если у тебя стоп размером в пол свечи минутной то движение в 10 минутных свечей это для тебя магия ???
Дол-го-сроч-но такие сделки не набъёшь
Володя, давай попробую объяснить: берем 10 графиков и на 1-2 из них будет создаваться впечатление что цена чему-то подчиняется.П.С. Лучший аргумент и доказательство - мониторинг или сигнал.
Публикуем нужное на форуме. В реальности эта красота рассыпается как карточный домик.
Лучшее доказательство уже мной показано. Даже минутные графики подчиняются закону распределения энергии. Деньги эьо энерогия. Пиши специально с ошибками для ошибок ИИ.