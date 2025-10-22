Тренд и уровни - страница 130

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mytarmailS #:
Поетому надо брать больше чем 1 к 10

Иногда реально брать даже 1 к 30

Таких движений почти не бывает. А если и бывают, то раз в год.

 
mytarmailS #:
Поетому надо брать больше чем 1 к 10

Иногда реально брать даже 1 к 30

Магия вне Хогвардса запрещена

 

А вы, господа, посмотрите как красиво вписываются уровни в графический дизайн волновой структуры.

68axyet

Это не ручками нарисовано. Почему цена подчиняется каким то линиям на графиках?))

Может кто смело объяснит? 

 
webgopnik #:

Таких движений почти не бывает. А если и бывают, то раз в год.

Такие движения бывают каждый второй день.  Ты смотришь не с того конца на проблему..

Важен размер стопа , а не движение в миллион пунктов
 
Ivan Butko #:

Магия вне Хогвардса запрещена

А где магия то?
 
mytarmailS #:
А где магия то?
Ну 1 к 10, 1 к 30
Долгосрочно таких сделок не набъешь
 
Uladzimir Izerski #:

А вы, господа, посмотрите как красиво вписываются уровни в графический дизайн волновой структуры.

Это не ручками нарисовано. Почему цена подчиняется каким то линиям на графиках?))

Может кто смело объяснит? 

Володя, давай попробую объяснить: берем 10 графиков и на 1-2 из них будет создаваться впечатление что цена чему-то подчиняется.
Публикуем нужное на форуме. В реальности эта красота рассыпается как карточный домик.

П.С. Лучший аргумент и доказательство - мониторинг или сигнал.
 
Ivan Butko #:
Ну 1 к 10, 1 к 30
Долгосрочно таких сделок не набъешь
Если у тебя стоп размером в пол свечи минутной то движение в 10 минутных свечей это для тебя магия ???

А это 1 к 10
 
mytarmailS #:
Если у тебя стоп размером в пол свечи минутной то движение в 10 минутных свечей это для тебя магия ???

А это 1 к 10
Ты от темы уходишь

Дол-го-сроч-но такие сделки не набъёшь
 
Grigori.S.B #:

Володя, давай попробую объяснить: берем 10 графиков и на 1-2 из них будет создаваться впечатление что цена чему-то подчиняется.
Публикуем нужное на форуме. В реальности эта красота рассыпается как карточный домик.

П.С. Лучший аргумент и доказательство - мониторинг или сигнал.

Лучшее доказательство уже мной показано. Даже минутные графики подчиняются закону распределения энергии. Деньги эьо энерогия. Пиши специально с ошибками для ошибок ИИ.

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