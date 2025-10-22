Тренд и уровни - страница 169
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Скажи честно, тебе 15 лет?
иди учиться трейдингу. Сам свою жизнь прожигаешь, и других туда же тянешь
дело в том, что твой уровень понимания тех.анализа - на уровне нуля, поэтому ты элементарных веще просто не понимаешь
твой тех.анализ - это вообще развод .. собственно тебя поэтому тут пинают, за попытку обмана несведущих
"прогноз" 50/50 , а если не сбылось "затем подключаем ММ" - это обман. Какие-бы заумные слова там внутри не ставить.
Так лохов разводят, герчик-стайл
твой тех.анализ - это вообще развод .. собственно тебя поэтому тут пинают, за попытку обмана несведущих
"прогноз" 50/50 , а если не сбылось "затем подключаем ММ" - это обман. Какие-бы заумные слова там внутри не ставить.
Так лохов разводят, герчик-стайл
Лохов разводишь в данный момент - ты. Происходит это вот как, ты пишешь программы на заказ, но твои продукты - не приносят денег трейдерам. Тебе платят деньги, но твои произведения - пустышки, они только теряют деньги.
А я продвигаю тему, в которой нет места таким как ты.
Программеры не нужны от слова - вообще.
Лохов разводишь в данный момент - ты. Происходит это вот как, ты пишешь программы на заказ, но твои продукты - не приносят денег трейдерам. Тебе платят деньги, но твои произведения - пустышки, они только теряют деньги.
А я продвигаю тему, в которой нет места таким как ты.
Программеры не нужны от слова - вообще.
У него 19 работ. Не неси пургу, смени подгузник
Лохов разводишь в данный момент - ты. Происходит это вот как, ты пишешь программы на заказ, но твои продукты - не приносят денег трейдерам. Тебе платят деньги, но твои произведения - пустышки, они только теряют деньги.
А я продвигаю тему, в которой нет места таким как ты.
Программеры не нужны от слова - вообще.
и какую темы ты продвигаешь...
ты форум не перепутал ?
BTCUSD
суперуровень
Н1, Запил уровня
M5, Ложный пробой - отскок, после проявился Лимитный игрок, а после отката - пошел Пробой
Попер красавчик, #BTCUSDT
#AUDCAD
Ранним утром рванул вверх, но Импульс выкупили, произошло резкое падение..
Которое остановилась. В текущем моменте - Лонгисты покупают!
Сходило куда прогноз был
Локальный, внутри-дневной уровень, но к нему приковано внимание игроков.
в уровнем ошибся, но все равно, длинная нижняя тень у бара с Д1, завтра Лонг в пробое
#BNBUSDT