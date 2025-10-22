Тренд и уровни - страница 169

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Nikolai Starkovskii #:

Скажи честно, тебе 15 лет?

 иди учиться трейдингу. Сам свою жизнь прожигаешь, и других туда же тянешь

 
Sergey Lazarenko #:

дело в том, что твой уровень понимания тех.анализа - на уровне нуля, поэтому ты элементарных веще просто не понимаешь

твой тех.анализ - это вообще развод .. собственно тебя поэтому тут пинают, за попытку обмана несведущих

"прогноз" 50/50 , а если не сбылось "затем подключаем ММ" - это обман. Какие-бы заумные слова там внутри не ставить.

Так лохов разводят, герчик-стайл

 
Maxim Kuznetsov #:

твой тех.анализ - это вообще развод .. собственно тебя поэтому тут пинают, за попытку обмана несведущих

"прогноз" 50/50 , а если не сбылось "затем подключаем ММ" - это обман. Какие-бы заумные слова там внутри не ставить.

Так лохов разводят, герчик-стайл

Лохов разводишь в данный момент - ты. Происходит это вот как, ты пишешь программы на заказ, но твои продукты - не приносят денег трейдерам. Тебе платят деньги, но твои произведения - пустышки, они только теряют деньги.

А я продвигаю тему, в которой нет места таким как ты.

Программеры не нужны от слова - вообще. 

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

Лохов разводишь в данный момент - ты. Происходит это вот как, ты пишешь программы на заказ, но твои продукты - не приносят денег трейдерам. Тебе платят деньги, но твои произведения - пустышки, они только теряют деньги.

А я продвигаю тему, в которой нет места таким как ты.

Программеры не нужны от слова - вообще. 

У него 19 работ. Не неси пургу, смени подгузник 

 
Sergey Lazarenko #:

Лохов разводишь в данный момент - ты. Происходит это вот как, ты пишешь программы на заказ, но твои продукты - не приносят денег трейдерам. Тебе платят деньги, но твои произведения - пустышки, они только теряют деньги.

А я продвигаю тему, в которой нет места таким как ты.

Программеры не нужны от слова - вообще. 

и какую темы ты продвигаешь...

ты форум не перепутал ?

 
Sergey Lazarenko #:

BTCUSD

суперуровень

Н1, Запил уровня


M5, Ложный пробой - отскок, после проявился Лимитный игрок, а после отката - пошел Пробой

Попер красавчик, #BTCUSDT


 
Sergey Lazarenko #:

#AUDCAD

Ранним утром рванул вверх, но Импульс выкупили, произошло резкое падение..

Которое остановилась. В текущем моменте - Лонгисты покупают!



Сходило куда прогноз был


 
Sergey Lazarenko #:
#USdJPY

Локальный, внутри-дневной уровень, но к нему приковано внимание игроков.

 

 


в уровнем ошибся, но все равно, длинная нижняя тень у бара с Д1, завтра Лонг в пробое

 

 


 
Господа, колеги, товарищи, давайте не будем ругаться и слушать друг друга, мы все человеки и делаем одно дело, с наступающим вас Рождеством друзья. 😁
 

#BNBUSDT

 


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