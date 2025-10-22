Тренд и уровни - страница 233
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Трейдеров, которые исповедуют трейдинг от уровней становиться все больше, скальперы скоро вымрут, как мамонты
Скальперы вымрут после твоего 51 слитого счёта. Осталось 5
Скальперы вымрут после твоего 51 слитого счёта. Осталось 5
забаньте уже этого пустозвона
Особенно это заметно по твоему сигналу, который никакого отношения не имеет к уровням.
ну только если вот такое скальпингом можно назвать? Тогда ты прав, ты ж у нас все знаешь напару с твоим другом, ну который по средним ТВх ищет
забаньте уже этого пустозвона
он сам умрет скоро, даже не надо на него тратить время и силы
Скальперы вымрут после твоего 51 слитого счёта. Осталось 5
сливают все, за исключением Герчика, который как известно никогда не сливал. Поэтому угомонись и успокойся
сливают все, за исключением Герчика, который как известно никогда не сливал. Поэтому угомонись и успокойся
Он самый хитрый, и не сольет никогда т.к. не торгует.
сливают все, за исключением Герчика, который как известно никогда не сливал. Поэтому угомонись и успокойся
Ну да, зачем ему торговать когда столько полоумных рядом, верящих в ахинею, которую он несёт. Вспомним прогнозы на бумажке, которые никогда не сбываются. Естественно он не торгует, он же не идиот
За кого будешь участвовать в битве?
Ну да, зачем ему торговать когда столько полоумных рядом, верящих в ахинею, которую он несёт. Вспомним прогнозы на бумажке, которые никогда не сбываются. Естественно он не торгует, он же не идиот
Герчика знаешь?
Нет как я мог знать этого *злину, самый последний *акпримерно так же бабенки о бывших говорят)))
Герчика знаешь?
Нет как я мог знать этого *злину, самый последний *акпримерно так же бабенки о бывших говорят)))
Ты его знаешь?