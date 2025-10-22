Тренд и уровни - страница 233

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Sergey Lazarenko #:

Трейдеров, которые исповедуют трейдинг от уровней становиться все больше, скальперы скоро вымрут, как мамонты


Скальперы вымрут после твоего 51 слитого счёта. Осталось 5

 
Nikolai Starkovskii #:

Скальперы вымрут после твоего 51 слитого счёта. Осталось 5

забаньте уже этого пустозвона

 
Vitaly Muzichenko #:

Особенно это заметно по твоему сигналу, который никакого отношения не имеет к уровням.

ну только если вот такое скальпингом можно назвать? Тогда ты прав, ты ж у нас все знаешь напару с твоим другом, ну который по средним ТВх ищет


 
lynxntech #:

забаньте уже этого пустозвона

он сам умрет скоро, даже не надо на него тратить время и силы

 
Nikolai Starkovskii #:

Скальперы вымрут после твоего 51 слитого счёта. Осталось 5

сливают все, за исключением Герчика, который как известно никогда не сливал. Поэтому угомонись и успокойся

 
Sergey Lazarenko #:

сливают все, за исключением Герчика, который как известно никогда не сливал. Поэтому угомонись и успокойся

Он самый хитрый, и не сольет никогда т.к. не торгует.

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

сливают все, за исключением Герчика, который как известно никогда не сливал. Поэтому угомонись и успокойся

Ну да, зачем ему торговать когда столько полоумных рядом, верящих в ахинею, которую он несёт. Вспомним прогнозы на бумажке, которые никогда не сбываются. Естественно он не торгует, он же не идиот

 
Vitaly Muzichenko #:

За кого будешь участвовать в битве? 

Индекс Никей
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Nikolai Starkovskii #:

Ну да, зачем ему торговать когда столько полоумных рядом, верящих в ахинею, которую он несёт. Вспомним прогнозы на бумажке, которые никогда не сбываются. Естественно он не торгует, он же не идиот

Герчика знаешь?

Нет как я мог знать этого *злину, самый последний *ак

примерно так же бабенки о бывших говорят)))
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lynxntech #:

Герчика знаешь?

Нет как я мог знать этого *злину, самый последний *ак

примерно так же бабенки о бывших говорят)))

Ты его знаешь?

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