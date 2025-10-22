Тренд и уровни - страница 159
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Н1, после сильного падения, нет отката, консолидация над достигнутым Лоу
#Ложный_пробой
про #USDMXN в Шорт, сегодня только я еще не говорил, все его отметили и ждут пробоя
На новостях, даст отскок?
#ложный_пробой
#ложный_пробой
Какое основание для прогнозирования на голых графиках?
Какое основание для прогнозирования на голых графиках?
для тебя это слишком сложно будет, сначала набери в гугле - манименеджмент в трейдинге, изучи тему, я после проверю, потом уже к графикам перейдем
вот уже пошли просто наборы слов
при чём тут ММ к голым графикам ?
для тебя это слишком сложно будет, сначала набери в гугле - манименеджмент в трейдинге, изучи тему, я после проверю, потом уже к графикам перейдем
Оказывается не нужны индикаторы, паттерны, фигуры. Можно все что угодно приплести, в том числе и ММ. Так раскрой , какой ММ правильный. Хотя не надо, в гугле я и сам найду
вот уже пошли просто наборы слов
при чём тут ММ к голым графикам ?
это спец - сливает счета непрерывно, в связи с этим - он пребывает в постоянном стрессе, и из-за этого у него с логикой проблемы. Поэтому, что его вернуть в действительность, в реальность, нужно сначала наладить с ММ у него в технике, а потом уже все остальное