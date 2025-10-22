Тренд и уровни - страница 159

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#GBPUSD
Д1, Сильны тренд в Шорт

Н1, после сильного падения, нет отката, консолидация над достигнутым Лоу

 



 
#USDZAR

#Ложный_пробой

 

 


 

про #USDMXN в Шорт, сегодня только я еще не говорил, все его отметили и ждут пробоя

 


 
#GBPCAD

На новостях, даст отскок?

 


 
#XNGUSD

#ложный_пробой

 


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:
#XNGUSD

#ложный_пробой

 


Какое основание для прогнозирования на голых графиках?

 
Nikolai Starkovskii #:

Какое основание для прогнозирования на голых графиках?

для тебя это слишком сложно будет, сначала набери в гугле - манименеджмент в трейдинге, изучи тему, я после проверю, потом уже к графикам перейдем

 

вот уже пошли просто наборы слов

при чём тут ММ к голым графикам ?

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

для тебя это слишком сложно будет, сначала набери в гугле - манименеджмент в трейдинге, изучи тему, я после проверю, потом уже к графикам перейдем

Оказывается не нужны индикаторы, паттерны, фигуры. Можно все что угодно приплести, в том числе и ММ. Так раскрой , какой ММ правильный. Хотя не надо, в гугле я и сам найду

 
Maxim Kuznetsov #:

вот уже пошли просто наборы слов

при чём тут ММ к голым графикам ?

это спец - сливает счета непрерывно, в связи с этим - он пребывает в постоянном стрессе, и из-за этого у него с логикой проблемы. Поэтому, что его вернуть в действительность, в реальность, нужно сначала наладить с ММ у него в технике, а потом уже все остальное

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