Тренд и уровни - страница 14

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Sergey Lazarenko:

конечно непонятное, общие то ожидания после вчерашнего дня, с его падением только одно, Юга, а тут бах и не идет, хуже того Кабель и Ауди полетели просто на Севера, Кабель попали вдвоем в одно и тоже место, а вот по Ауди не могу понять, откуда 0,7777(четыре семерки?).

где он?


о какой большой рисунок у тебя)) попробую так же сделать

А по фунту я поторопилась опять, не дождалась возврата под уровень.. так скажем лишний вход получился у меня. 

 
Sergey Lazarenko:

Биткоин, еще чуток упал, и попер вверх, я думаю что связано это было с тем, что куча народа пофикились на 45 000 долларах, деньги обналичили, но общая тенденция понятна, ажиотаж то не спал, поэтому только вверх дальше


пока вообще ничего не понимаю что там... покупать точно пока больше не хочется...

 
Sergey Lazarenko:

навряд ли как то, и так все уже определилось, Трамп заявил -ухожу, несмотря на подтасовки, чисто если его просто ударить напоследок, чтоб не расслаблялся

Демократы собираются рассмотреть процедуру импичмента 13 января в ускоренном режиме. 
Импичмент с очень большой долей вероятности пройдет через Палату представителей, контролируемую демократами, 
но столкнется с трудностями в Сенате, где будут необходимы 17 голосов сенаторов-республиканцев для получения 2/3.
Но это не единственное препятствие. 
Сенат не сможет рассмотреть импичмент Трампу раньше 19 января из-за перерыва в работе (а 20 января в должность президента вступит Байден). 
Однако разбирательство над Трампом может продолжиться и после окончания его президентства, хотя успех все также останется под вопросом.

Это может привести к массовым беспорядкам, рынок на это быстро реагирует

 
SVETLANA LOKSHINA:

о какой большой рисунок у тебя)) попробую так же сделать

А по фунту я поторопилась опять, не дождалась возврата под уровень.. так скажем лишний вход получился у меня. 

куда скриншот дела? Смотри, Твх, по которой стоп лосс у тебя был.. Его просто не должно быть по сути, вот эта суть: 10вчерашеняя свечка с длинной нижней тенью, то есть уровень прошибли, но настроения не полностью южные, если б Клоуз на Д1 было около Лоу, то да, потом АТР не пройден, то есть цена не на излете была, можно сказать посередине попыталась влезть. Логику ж нужно поддерживать

 
Sergey Lazarenko:

куда скриншот дела? Смотри, Твх, по которой стоп лосс у тебя был.. Его просто не должно быть по сути, вот эта суть: 10вчерашеняя свечка с длинной нижней тенью, то есть уровень прошибли, но настроения не полностью южные, если б Клоуз на Д1 было около Лоу, то да, потом АТР не пройден, то есть цена не на излете была, можно сказать посередине попыталась влезть. Логику ж нужно поддерживать

его просто не должно было быть. Я это и написала...

 
SVETLANA LOKSHINA:

его просто не должно было быть. Я это и написала...

основание только другое у тебя

 

Натуральный газ наконец-то выстрелил, после стояние над уровнем более 6 часов, только б/у походу, потому если возврат будет после Проторговки, и Импульс последующего, не будет пощады никаким стопом, куда не прячься, везде найдут(это я так думаю)


 
Sergey Lazarenko:

Натуральный газ наконец-то выстрелил, после стояние над уровнем более 6 часов, только б/у походу, потому если возврат будет после Проторговки, и Импульс последующего, не будет пощады никаким стопом, куда не прячься, везде найдут(это я так думаю)


Привет Сергей!
на начальные ТВХ, стоп и тейк есть картинка?

 
sled:

Привет Сергей!
на начальные ТВХ, стоп и тейк есть картинка?

не понял? что значит начальные?

 

Биткоин, на выходных, внутри-дневные уровни

От нижнего от Отбой, от верхнего на Пробой


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