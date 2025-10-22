Тренд и уровни - страница 14
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конечно непонятное, общие то ожидания после вчерашнего дня, с его падением только одно, Юга, а тут бах и не идет, хуже того Кабель и Ауди полетели просто на Севера, Кабель попали вдвоем в одно и тоже место, а вот по Ауди не могу понять, откуда 0,7777(четыре семерки?).
где он?
о какой большой рисунок у тебя)) попробую так же сделать
А по фунту я поторопилась опять, не дождалась возврата под уровень.. так скажем лишний вход получился у меня.
Биткоин, еще чуток упал, и попер вверх, я думаю что связано это было с тем, что куча народа пофикились на 45 000 долларах, деньги обналичили, но общая тенденция понятна, ажиотаж то не спал, поэтому только вверх дальше
пока вообще ничего не понимаю что там... покупать точно пока больше не хочется...
навряд ли как то, и так все уже определилось, Трамп заявил -ухожу, несмотря на подтасовки, чисто если его просто ударить напоследок, чтоб не расслаблялся
Это может привести к массовым беспорядкам, рынок на это быстро реагирует
о какой большой рисунок у тебя)) попробую так же сделать
А по фунту я поторопилась опять, не дождалась возврата под уровень.. так скажем лишний вход получился у меня.
куда скриншот дела? Смотри, Твх, по которой стоп лосс у тебя был.. Его просто не должно быть по сути, вот эта суть: 10вчерашеняя свечка с длинной нижней тенью, то есть уровень прошибли, но настроения не полностью южные, если б Клоуз на Д1 было около Лоу, то да, потом АТР не пройден, то есть цена не на излете была, можно сказать посередине попыталась влезть. Логику ж нужно поддерживать
куда скриншот дела? Смотри, Твх, по которой стоп лосс у тебя был.. Его просто не должно быть по сути, вот эта суть: 10вчерашеняя свечка с длинной нижней тенью, то есть уровень прошибли, но настроения не полностью южные, если б Клоуз на Д1 было около Лоу, то да, потом АТР не пройден, то есть цена не на излете была, можно сказать посередине попыталась влезть. Логику ж нужно поддерживать
его просто не должно было быть. Я это и написала...
его просто не должно было быть. Я это и написала...
основание только другое у тебя
Натуральный газ наконец-то выстрелил, после стояние над уровнем более 6 часов, только б/у походу, потому если возврат будет после Проторговки, и Импульс последующего, не будет пощады никаким стопом, куда не прячься, везде найдут(это я так думаю)
Натуральный газ наконец-то выстрелил, после стояние над уровнем более 6 часов, только б/у походу, потому если возврат будет после Проторговки, и Импульс последующего, не будет пощады никаким стопом, куда не прячься, везде найдут(это я так думаю)
Привет Сергей!
на начальные ТВХ, стоп и тейк есть картинка?
Привет Сергей!
на начальные ТВХ, стоп и тейк есть картинка?
не понял? что значит начальные?
Биткоин, на выходных, внутри-дневные уровни
От нижнего от Отбой, от верхнего на Пробой