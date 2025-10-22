Тренд и уровни - страница 20
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Ну дык... Байден собирался канадцам нефтепровод резать, они в печали.... и полезли напрочь из канала, прямо сразу после прогноза
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кстати, про MetaTrader чё-нить будет, или это канал Герчика ? :-)
не понял, про какой Метатрейдер и что должно быть? Что за канал Герчика? По русски можешь?
не понял, про какой Метатрейдер и что должно быть? Что за канал Герчика? По русски можешь?
сайт говорю про Метатрейдер..передаю по буквам : М-Е-Т-А-Т-Р-Е-Й-Д-Е-Р
обсуждая стратегию принято давать Тулзы, Код, Сеты, Индикаторы и Советники
ну прекрасно! Много купили? По какой цене если не тайна. Скрин уж не прошу. Это видимо совсем для вас тяжело...
вот отсюда видимо, от нижней границы
сайт говорю про Метатрейдер..передаю по буквам : М-Е-Т-А-Т-Р-Е-Й-Д-Е-Р
обсуждая стратегию принято давать Тулзы, Код, Сеты, Индикаторы и Советники
аааа, так ты застрял в 2019 году, вот взгляни у форума совсем не про коды назначение, если про коды, то перепутал раздел ты, поищи ниже его.. Если все равно не видишь, то расшифрую, это раздел для общих обсуждения, где где по задумке должны собраться трейдеры валютного и фондового рынка, понятно все? если не понятно, то в сервисДеск напиши, там тебе разъяснят(наверное). Не программеров, а трейдеров
Канадский доллар, Бай от нижней границы канала, после сильного падения
По Серебру зреет возврат внутрь диапазона
а с чем сравнивать то?
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Биткоин, зеркальный уровень 34770 вроде бы, отбил нападки медведей, по крайнем мере на счас
При чем тут биток? На канадце можно было заработать. Надеюсь на реакцию остальных пар менее чем через час. Удачи.
надеюсь тебе это удалось.
надеюсь тебе это удалось.
ты что такая злая?
@SVETLANA LOKSHINA
Посмотри на кросс/курс, Английский фунт/Японская йена, вчерашний день, уровень 142.03, открытие вчерашнего дня до уровня 70,0 пунктов, АТР(5)=90,0 пунктов, и вот как внутри дня сходила, это честные предпосылки для Ложного пробоя? Здесь все четко? Или есть косяки?