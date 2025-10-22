Тренд и уровни - страница 48
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Вот как торгуют по тренду умельцы, на счету уже 44 000 долларов
Диспозиция по Евро/Американский доллар на утро пятницы.
Английский фунт, на Дне, максимуме падения, большая вероятность отката на Север
Канадский доллар, взял нехилый разгон, вероятным сопротивлением, на котором будет остановка - 1.28813.
Швейцарский франк и Японская йена, абсолютно непонятно, куда идем, есть небольшой признак, притяжение Северов.
Золото, уперлись в зеркальный уровень 1793,89, вчера уйти в пробой не удалось, отлетели значимо. На сегодня есть Предпосылки для Ложного пробоя..
Японская йена, картинка с локальным стремлением прояснилась, вчера была сломана тенденция на Север, после стремительного падения образовалась коррекция.. на Н1, сегодня рано утром опять она была сломана, и опять откат.. Основное направление - Юг
Серебро, Основное направление - Шорт, Локальное направление - Шорт,
ADAUSDT
Основное направление - Лонг
Внутри-дня, Коррекционный откат имеющий простую форум(из трех волн), при его сломе, Лонг
Японская йена, классика жанра, имеем коррекционный откат в виде Восходящего тренда, после очередного импульса вверх, последовал откат и новая попытка уйти вверх, но неудачная, и после цена пошла вниз, на слом Восходящей тенденции