Тренд и уровни - страница 48

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Вот как торгуют по тренду умельцы, на счету уже 44 000 долларов


 

Диспозиция по Евро/Американский доллар на утро пятницы.


 

Английский фунт, на Дне, максимуме падения, большая вероятность отката на Север


 

Канадский доллар, взял нехилый разгон, вероятным сопротивлением, на котором будет остановка - 1.28813.

 

 

Швейцарский франк и Японская йена, абсолютно непонятно, куда идем, есть небольшой признак, притяжение Северов.


 

Золото, уперлись в зеркальный уровень 1793,89, вчера уйти в пробой не удалось, отлетели значимо. На сегодня есть Предпосылки для Ложного пробоя..


 

Японская йена, картинка с локальным стремлением прояснилась, вчера была сломана тенденция на Север, после стремительного падения образовалась коррекция.. на Н1, сегодня рано утром опять она была сломана, и опять откат.. Основное направление - Юг


 

Серебро, Основное направление - Шорт, Локальное направление - Шорт, 


 

ADAUSDT

Основное направление - Лонг


Внутри-дня, Коррекционный откат имеющий простую форум(из трех волн), при его сломе, Лонг


 

Японская йена, классика жанра, имеем коррекционный откат в виде Восходящего тренда, после очередного импульса вверх, последовал откат и новая попытка уйти вверх, но неудачная, и после цена пошла вниз, на слом Восходящей тенденции


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