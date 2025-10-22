Тренд и уровни - страница 145
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На рынке да. А на счете как два пальца
Если два пальца для тебя роскошь? Это профессия столяра.)
Если два пальца для тебя роскошь? Это профессия столяра.)
А для вас? И причём тут папа Карло?
У меня есть время даже до утра ответить на твои мудрые вопросы.
Ты же сказал или кто?
"А на счете как два пальца", а не нос бедного Буратино.
Ладно, не хочу превращать ветку в мусорную.
Дальше буду отвечать только по ТА и по финансовых вопросах.
У меня есть время даже до утра ответить на твои мудрые вопросы.
Ты же сказал или кто?
"А на счете как два пальца", а не нос бедного Буратино.
Ладно, не хочу превращать ветку в мусорную.
Дальше буду отвечать только по ТА и по финансовых вопросах.
Твой пост ни о чем и к тому же еще глуп.
Удачи
Спасибо за беседу.
Мы глубже поняли характер друг друга))
Если торговлю сравнивать с вождением авто. Зная ТА на 5 и ПДДтоже 5. Но не имея практики вождения авто будет разбито. Теория ТА без практической торговли не о чем.
Я согласен с тобой. Порой даже знания какой-то теории не дает реализоваться практически, т.к. ты себя этим ограничиваешь.
Исжитые банальности против пустословия.))
Исжитые банальности против пустословия.))
Малевич отдыхает. Все все поняли. И ужэ профит девать не куда.
Малевич, мой земляк, дальше черного квадрата ничего не видел. И он смог поднять себя на новый уровень искусства, который не является вершиной искусства. Это талант.