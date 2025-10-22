Тренд и уровни - страница 145

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mvf358 #:
На рынке да. А на счете как два пальца

Если два пальца для тебя роскошь? Это профессия столяра.)

 
Uladzimir Izerski #:

Если два пальца для тебя роскошь? Это профессия столяра.)

А для вас? И причём тут папа Карло?
 
mvf358 #:
А для вас? И причём тут папа Карло?

У меня есть время даже до утра ответить на твои мудрые вопросы.

Ты же сказал или кто?

 "А на счете как два пальца", а не нос бедного Буратино.

Ладно, не хочу превращать ветку в мусорную.

Дальше буду отвечать только по ТА и по финансовых вопросах. 

 
Uladzimir Izerski #:

У меня есть время даже до утра ответить на твои мудрые вопросы.

Ты же сказал или кто?

 "А на счете как два пальца", а не нос бедного Буратино.

Ладно, не хочу превращать ветку в мусорную.

Дальше буду отвечать только по ТА и по финансовых вопросах. 

Если торговлю сравнивать с вождением авто. Зная ТА  на 5 и ПДДтоже 5. Но не имея практики вождения авто будет разбито. Теория ТА без практической торговли не о чем.
 
Uladzimir Izerski #:

Твой пост ни о чем и к тому же еще глуп.

Удачи
 
mvf358 #:
Удачи

Спасибо за беседу.

Мы глубже поняли характер друг друга))

 
mvf358 #:
Если торговлю сравнивать с вождением авто. Зная ТА  на 5 и ПДДтоже 5. Но не имея практики вождения авто будет разбито. Теория ТА без практической торговли не о чем.

Я согласен с тобой. Порой даже знания какой-то теории не дает реализоваться практически, т.к. ты себя этим ограничиваешь.

 

Исжитые банальности против пустословия.))


23Так

 
Uladzimir Izerski #:

Исжитые банальности против пустословия.))


Малевич отдыхает. Все все поняли. И ужэ профит девать не куда.
 
mvf358 #:
Малевич отдыхает. Все все поняли. И ужэ профит девать не куда.

Малевич, мой земляк, дальше черного квадрата ничего не видел. И он смог поднять себя на новый уровень искусства, который не является вершиной искусства.  Это талант.

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