Тренд и уровни - страница 154

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Renat Akhtyamov #:

прошлую картинку и имел ввиду

то есть было сообщено, что индик говорит о коррекции вниз, а затем поход вверх

однако коррекция вниз превратилась в тренд и не заканчивается

то есть индик твой нужно выкинуть и не париться толкованием его расчетов

Без всяких индикаторов видно, что тренд вниз, уже много дней. Но, Вова не такой , Вова определяет тренд по H1. Да, можно и платные курсы теперь открывать, не поспоришь, с темой : Как я нахожу тренд вверх на падающем символе

 
Renat Akhtyamov #:

прошлую картинку и имел ввиду

то есть было сообщено, что индик говорит о коррекции вниз, а затем поход вверх

однако коррекция вниз превратилась в тренд и не заканчивается

то есть индик твой нужно выкинуть и не париться толкованием его расчетов

Стареешь, Рена.)

Тебе уже даже объяснение на картинке не доходят)))

Устал я от вас. Поеду в другое место. Играйте в своё домино.)

уехал

 

Я тут вам на дорожку дам рисунок на размышление. Может кому пригодиться)

Да, я уехал отсюда.

92дор

 
Uladzimir Izerski #:

Я тут вам на дорожку дам рисунок на размышление. Может кому пригодиться)


максимум  до 1.07. Цель Паритет 

 

Ох уж эти прогнозы...

Смотрите не влетите в просаду, хотя пока больше похоже на ничем не обоснованный треп.

Если нужны бабосы, продайте, по кр.мере сегодня.

 
Uladzimir Izerski #:

Я тут вам на дорожку дам рисунок на размышление. Может кому пригодиться)

Да, я уехал отсюда.


а стрелочки убрал потому что врут?

 
Renat Akhtyamov #:
Ох уж эти прогнозы...

Не у всех же есть синус чтобы торговать без графиков.А по графикам без прогнозов никак.ТА рулит если нет синуса.

 
Renat Akhtyamov #:

а стрелочки убрал потому что врут?

Что бы видеть стрелочки, надо нажать кнопочку и она будет зелененькая.)

Всё ушел. Без меня тут разбирайтесь.

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Кстати, для Рената урок теории на его ошибках в понимании тренда и волн. И индюка тоже))

А вот что я писал по теме прошлой картинки "Могу только добавить, что на EURUSD H1 тренд вверх, но в данное время идет коррекционная волна вниз."

Всё прошло как по волшебным часам и тренд продолжился.) 


Тренд вверх продолжается?

 

USDCAD

После сильного Импульса вверх, который был в пятницу, начался откат, который с консолидировался над Зеркальным уровнем.

В текущем моменте - цена идет в поступательном движении вниз. ТВх при пробое уровня.


 

 


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