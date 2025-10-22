Тренд и уровни - страница 154
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
прошлую картинку и имел ввиду
то есть было сообщено, что индик говорит о коррекции вниз, а затем поход вверх
однако коррекция вниз превратилась в тренд и не заканчивается
то есть индик твой нужно выкинуть и не париться толкованием его расчетов
Без всяких индикаторов видно, что тренд вниз, уже много дней. Но, Вова не такой , Вова определяет тренд по H1. Да, можно и платные курсы теперь открывать, не поспоришь, с темой : Как я нахожу тренд вверх на падающем символе
прошлую картинку и имел ввиду
то есть было сообщено, что индик говорит о коррекции вниз, а затем поход вверх
однако коррекция вниз превратилась в тренд и не заканчивается
то есть индик твой нужно выкинуть и не париться толкованием его расчетов
Стареешь, Рена.)
Тебе уже даже объяснение на картинке не доходят)))
Устал я от вас. Поеду в другое место. Играйте в своё домино.)
Я тут вам на дорожку дам рисунок на размышление. Может кому пригодиться)
Да, я уехал отсюда.
Я тут вам на дорожку дам рисунок на размышление. Может кому пригодиться)
максимум до 1.07. Цель Паритет
Ох уж эти прогнозы...
Смотрите не влетите в просаду, хотя пока больше похоже на ничем не обоснованный треп.
Если нужны бабосы, продайте, по кр.мере сегодня.
Я тут вам на дорожку дам рисунок на размышление. Может кому пригодиться)
Да, я уехал отсюда.
а стрелочки убрал потому что врут?
Ох уж эти прогнозы...
Не у всех же есть синус чтобы торговать без графиков.А по графикам без прогнозов никак.ТА рулит если нет синуса.
а стрелочки убрал потому что врут?
Что бы видеть стрелочки, надо нажать кнопочку и она будет зелененькая.)
Всё ушел. Без меня тут разбирайтесь.
Кстати, для Рената урок теории на его ошибках в понимании тренда и волн. И индюка тоже))
А вот что я писал по теме прошлой картинки "Могу только добавить, что на EURUSD H1 тренд вверх, но в данное время идет коррекционная волна вниз."
Всё прошло как по волшебным часам и тренд продолжился.)
Тренд вверх продолжается?
USDCAD
После сильного Импульса вверх, который был в пятницу, начался откат, который с консолидировался над Зеркальным уровнем.
В текущем моменте - цена идет в поступательном движении вниз. ТВх при пробое уровня.