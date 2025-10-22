Тренд и уровни - страница 226

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Ребята, я Вас всех уважаю за то что вы напоминаете мне о моём детстве на финансовых рынках)))
 
Uladzimir Izerski #:
Ребята, я Вас всех уважаю за то что вы напоминаете мне о моём детстве на финансовых рынках)))
Типа барыжили на колхозном рынке в СССР. 
 

Депозиты слили на евро, а что осталось -  на золоте.

На форуме теперь тишина, видимо с уровнями что-то не то.

Следующий фунт на очереди.
 

#EURGBP

 

 

 


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

#EURGBP

 

 

 


Здорово Серж, ты живой ещё?! Зарплату дали? Открывай сигнал и на всю котлету, как ты любишь!

 

#NZDUSD


 

1 - образовался уровень Излома тренда

2 - попытка уйти вверх

3 - попытка уйти вверх

4 - признак выхода из канала, Клоуз над Лоу, Клоуз над уровнем

 
#Ключевой_уровень
Ценовое значение, от которого началось либо на нем закончилось Значимое событие на графике.
[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

#NZDUSD


 

1 - образовался уровень Излома тренда

2 - попытка уйти вверх

3 - попытка уйти вверх

4 - признак выхода из канала, Клоуз над Лоу, Клоуз над уровнем

Лимитный игрок на подходе?

 

Канадский доллар, уровень Излом тренда и Накопление под с признаками выхода из него.

 

Как итог, вот что произошло

 


 

#EURCAD

Щас стрельнет

 

 

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