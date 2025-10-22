Тренд и уровни - страница 226
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Ребята, я Вас всех уважаю за то что вы напоминаете мне о моём детстве на финансовых рынках)))
Депозиты слили на евро, а что осталось - на золоте.
На форуме теперь тишина, видимо с уровнями что-то не то.Следующий фунт на очереди.
#EURGBP
#EURGBP
Здорово Серж, ты живой ещё?! Зарплату дали? Открывай сигнал и на всю котлету, как ты любишь!
#NZDUSD
1 - образовался уровень Излома тренда
2 - попытка уйти вверх
3 - попытка уйти вверх
4 - признак выхода из канала, Клоуз над Лоу, Клоуз над уровнем
#NZDUSD
1 - образовался уровень Излома тренда
2 - попытка уйти вверх
3 - попытка уйти вверх
4 - признак выхода из канала, Клоуз над Лоу, Клоуз над уровнем
Лимитный игрок на подходе?
Канадский доллар, уровень Излом тренда и Накопление под с признаками выхода из него.
Как итог, вот что произошло
#EURCAD
Щас стрельнет