Тренд и уровни - страница 222
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это КТО КУДА ?
или просто стрелки красивые..
ну так современный чат-гепете может нарисовать стрелку симпатичнее
это КТО КУДА ?
или просто стрелки красивые..
ну так современный чат-гепете может нарисовать стрелку симпатичнее
тебе все равно не понять, так что не трать свое время и не занимай мое. занимайся своими делами
тебе все равно не понять, так что не трать свое время и не занимай мое. занимайся своими делами
ну так куда стрелочки-то ведут ? вдруг пойму :-)
#USDJPY
1 к 5..
Usdjpy вверх пойдет или флэт будет. Но вниз точно не пойдет
ну так куда стрелочки-то ведут ? вдруг пойму :-)
От уровня к уровню, это постулат, который они с герчиком придумали
Я сегодня на mail.ru играл в нарды с лимитным игроком.
Когда рынок закрыт - он играет в нарды.
Такой вот он - лимитный игрок, без отдыха на выходных.
--
Так что в понедельник на рынке его можно не ждать, он будет уставший и наделает ошибок.
Лимитный игрок
за постоянные и массовые ю-тубные ролики в русскоязычной части форума стоит банить.
открытие страниц тормозит и вызывает негативные эмоции
историческая композиция, в оригинале
"мой приятель лимитный игрок" :-)
но народ не внял - авторам пришлось править текст :-)