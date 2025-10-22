Тренд и уровни - страница 222

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это КТО КУДА ?

или просто стрелки красивые..

ну так современный чат-гепете может нарисовать стрелку симпатичнее

 
Maxim Kuznetsov #:

это КТО КУДА ?

или просто стрелки красивые..

ну так современный чат-гепете может нарисовать стрелку симпатичнее

тебе все равно не понять, так что не трать свое время и не занимай мое. занимайся своими делами

 
Sergey Lazarenko #:

тебе все равно не понять, так что не трать свое время и не занимай мое. занимайся своими делами

ну так куда стрелочки-то ведут ? вдруг пойму :-)

 
Sergey Lazarenko #:

#USDJPY

1 к 5..

 


Usdjpy вверх пойдет или флэт будет. Но вниз точно не пойдет 
 
osmo1717 #:
Usdjpy вверх пойдет или флэт будет. Но вниз точно не пойдет 
Да вы просто волшебник.
[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

ну так куда стрелочки-то ведут ? вдруг пойму :-)

От уровня к уровню, это постулат, который они с герчиком придумали

 

Я сегодня на mail.ru играл в нарды с лимитным игроком.

Когда рынок закрыт - он играет в нарды.

Такой вот он - лимитный игрок, без отдыха на выходных.

 

--

Так что в понедельник на рынке его можно не ждать, он будет уставший и наделает ошибок. 

 

  

Лимитный игрок

 

за постоянные и массовые ю-тубные ролики в русскоязычной части форума стоит банить.

открытие страниц тормозит и вызывает негативные эмоции


 

историческая композиция, в оригинале

"мой приятель лимитный игрок" :-)


но народ не внял - авторам пришлось править текст :-)

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