Тренд и уровни - страница 73
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угу, уже метнулся выписку оформлять. делать мне больше нечего кроме как всякому местному мелкому горлопану стейты предъявлять
Куда идет цена?
Киви/Японская йена, Основной тренд - Восходящий, на Дне коррекции
Киви/Канадский доллар, на Д1 готовиться к броску на Юг
Киви/Японская йена, Основной тренд - Восходящий, на Дне коррекции
Куда дальше и почему. Будет очень неплохо, если такой комментарий Вы станете добавлять ко всем своим картинкам.
Куда дальше и почему. Будет очень неплохо, если такой комментарий Вы станете добавлять ко всем своим картинкам.
Если судить по взаиморасположению Экстремумов с учетом таймфреймов, то ближе всего к таймфрейме, на котором обычно торгуют внутри-часовому происходящее на Недельном, Дневном, на недельном, восходящее движение доминируют, а цена упала в отката до Опорной точки этого движения. То есть она либо его сломает и провалиться ниже, либо развернется, если развернётся то ТВх на текущих цена даст отличный вход, на дне коррекции.. Тупо открываться смысла конечно нету, нужна надежная точка входа, безопасная.
Сейчас очень много разработано ТВх, но они все локальное действие имеют, а вот чтобы определить Глобальное движение.. тут посложнее, я вот разметку из этой темы предоставил.
Если судить по взаиморасположению Экстремумов с учетом таймфреймов, то ближе всего к таймфрейме, на котором обычно торгуют внутри-часовому происходящее на Недельном, Дневном, на недельном, восходящее движение доминируют, а цена упала в отката до Опорной точки этого движения. То есть она либо его сломает и провалиться ниже, либо развернется, если развернётся то ТВх на текущих цена даст отличный вход, на дне коррекции.. Тупо открываться смысла конечно нету, нужна надежная точка входа, безопасная.
Сейчас очень много разработано ТВх, но они все локальное действие имеют, а вот чтобы определить Глобальное движение.. тут посложнее, я вот разметку из этой темы предоставил.
Куда дальше и почему. Будет очень неплохо, если такой комментарий Вы станете добавлять ко всем своим картинкам.
Киви/Японская йена, на недельных экстремумах цена показывает восходящую тенденцию, и коррекционной откат находить около Опорной точки восходящего тренда, то есть на самом Дне, на Д1 имеем Нисходящую тенденцию, в ускорении. Как всегда есть два варианта, 50 на 50, первый вариант - что произойдет разворот на Дне падение и цена продолжит ход на Север, в рамках Ап тренда на экстремумах с W1, либо коррекционная тенденция на Д1 - нисходящая продолжиться, тут конечно надо искать ТВх на Пике откат - я показал как..
Как всегда есть два варианта, 50 на 50.....
Короче, либо вверх, либо вниз 50% на 50%?
Короче, либо вверх, либо вниз 50% на 50%?
только есть одна особенность, ТВх должна быть 1)логична, 2)иметь небольшой риск, а иначе эти 50% депозит сожрут, и не подавятся