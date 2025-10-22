Тренд и уровни - страница 188

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Nikolai Starkovskii #:

Поджатие?! Очень интересно.

У меня оно бывает, когда тёща приезжает 

Поэтому  все и сливаешь
[Удален]  
Sergey Lazarenko #:
Поэтому в все слил

За рекса переживай

 
Nikolai Starkovskii #:

За рекса переживай

чего ему переживать - рекс призрак, дух.. после нагрузки депо больше 100, сигнал (и счёт) превращается в дух.

 

Вечер, обстановка изменилась

XAUUSD

 


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

Вечер, обстановка изменилась

XAUUSD

 


В смысле? Лимитный игрок пришёл? Один?

 

#GBPJPY


 
Nikolai Starkovskii #:

В смысле? Лимитный игрок пришёл? Один?

пришел, пришел, и 1 к 5 уже принес вместе с собой


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

пришел, пришел, и 1 к 5 уже принес вместе с собой


Пришёл один и принёс 1 к 5? Угу. Очень интересно. Напиши когда уйдет 

 

кто-там ближе к страдальцу, объясните ему что Амстердам закрыт, Сидней не открылся, фиксинги прошли и золото пока двигать некому.

то что он считает сдвижкой, поджатием, образованием уровня  - просто спад волатильности инструмента и все его движения нисподающий шум от USD. Все ушли, остались клоуны с уровнями

 
Maxim Kuznetsov #:

кто-там ближе к страдальцу, объясните ему что Амстердам закрыт, Сидней не открылся, фиксинги прошли и золото пока двигать некому.

то что он считает сдвижкой, поджатием, образованием уровня  - просто спад волатильности инструмента и все его движения нисподающий шум от USD. Все ушли, остались клоуны с уровнями

опа


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