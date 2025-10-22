Тренд и уровни - страница 188
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Поджатие?! Очень интересно.
У меня оно бывает, когда тёща приезжает
Поэтому в все слил
За рекса переживай
За рекса переживай
чего ему переживать - рекс призрак, дух.. после нагрузки депо больше 100, сигнал (и счёт) превращается в дух.
Вечер, обстановка изменилась
XAUUSD
Вечер, обстановка изменилась
XAUUSD
В смысле? Лимитный игрок пришёл? Один?
#GBPJPY
В смысле? Лимитный игрок пришёл? Один?
пришел, пришел, и 1 к 5 уже принес вместе с собой
пришел, пришел, и 1 к 5 уже принес вместе с собой
Пришёл один и принёс 1 к 5? Угу. Очень интересно. Напиши когда уйдет
кто-там ближе к страдальцу, объясните ему что Амстердам закрыт, Сидней не открылся, фиксинги прошли и золото пока двигать некому.
то что он считает сдвижкой, поджатием, образованием уровня - просто спад волатильности инструмента и все его движения нисподающий шум от USD. Все ушли, остались клоуны с уровнями
кто-там ближе к страдальцу, объясните ему что Амстердам закрыт, Сидней не открылся, фиксинги прошли и золото пока двигать некому.
то что он считает сдвижкой, поджатием, образованием уровня - просто спад волатильности инструмента и все его движения нисподающий шум от USD. Все ушли, остались клоуны с уровнями
опа