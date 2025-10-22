Тренд и уровни - страница 171

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Nikolai Starkovskii #:

А, ну давайте форум в помойку превратим

Не гони лошадей.

[Удален]  
Павел-Славянин #:

Не гони лошадей.

Я не гоню, я просто спрашиваю: ГДЕ ТЕХ АНАЛИЗ? ТЕХ АНАЛИЗ ГДЕ?

Не ниндзя - лимитный игрок, а ГДЕ ТЕХ АНАЛИЗ!!!!!!?

 
Nikolai Starkovskii #:

Я не гоню, я просто спрашиваю: ГДЕ ТЕХ АНАЛИЗ? ТЕХ АНАЛИЗ ГДЕ?

Не ниндзя - лимитный игрок, а ГДЕ ТЕХ АНАЛИЗ!!!!!!?

Условно год только начался,надо немного потерпеть! Всё будет.

 
Nikolai Starkovskii #:

Я не гоню, я просто спрашиваю: ГДЕ ТЕХ АНАЛИЗ? ТЕХ АНАЛИЗ ГДЕ?

Не ниндзя - лимитный игрок, а ГДЕ ТЕХ АНАЛИЗ!!!!!!?

Цена продолжает делать всё наоборот,а значит ни чего интересного не увидим.

 
Nikolai Starkovskii #:

Я не гоню, я просто спрашиваю: ГДЕ ТЕХ АНАЛИЗ? ТЕХ АНАЛИЗ ГДЕ?

Не ниндзя - лимитный игрок, а ГДЕ ТЕХ АНАЛИЗ!!!!!!?

Ждём инаугурацию трампа,возможно жизнь завертится.

[Удален]  
Павел-Славянин #:

Ждём инаугурацию трампа,возможно жизнь завертится.

Где она у тебя завертится в деревне Слава КПСС?

 
Nikolai Starkovskii #:

Я не гоню, я просто спрашиваю: ГДЕ ТЕХ АНАЛИЗ? ТЕХ АНАЛИЗ ГДЕ?

Не ниндзя - лимитный игрок, а ГДЕ ТЕХ АНАЛИЗ!!!!!!?

на рынке есть всего два вида игроков, лимитный и рыночный.

Есть тренд и флет.

Поэтому нужно определить что счас на рынке, тренд или флет, после дождаться когда один из этих игроков начнет доминировать. 

И присоединиться к побеждающей стороне. Все просто.

А чтоб разобраться в деталях, нужна знать базовые определения и понятия.

А для того, чтоб во всем этом разобраться, нужно корону всезнайки с себя снять, и внимательно прочитать книгу Герчика, он кстати счас двигает тему - проптрейдинг, и раздает в управление до 500 000 долларов.. тем кто прошел комбайны.

П.С. там внизу для таких как ты всезнаек приписка, прочитай внимательно



 
Nikolai Starkovskii #:

Где она у тебя завертится в деревне Слава КПСС?

Видимо ты из тех кто не готов ждать,этот рынок не для таких.Иди открой вклад в банке.

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

на рынке есть всего два вида игроков, лимитный и рыночный.

Есть тренд и флет.

Поэтому нужно определить что счас на рынке, тренд или флет, после дождаться когда один из этих игроков начнет доминировать. 

И присоединиться к побеждающей стороне. Все просто.

А чтоб разобраться в деталях, нужна знать базовые определения и понятия.

А для того, чтоб во всем этом разобраться, нужно корону всезнайки с себя снять, и внимательно прочитать книгу Герчика, он кстати счас двигает тему - проптрейдинг, и раздает в управление до 500 000 долларов.. тем кто прошел комбайны.

П.С. там внизу для таких как ты всезнаек приписка, прочитай внимательно



Вы Вместе с Яковлевым ветку Юмора переплюнули, респект:) Впереди вас только Жора Мерц

[Удален]  
Павел-Славянин #:

Видимо ты из тех кто не готов ждать,этот рынок не для таких.Иди открой вклад в банке.

Павел, иди ты сам , и открой

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