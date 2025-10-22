Тренд и уровни - страница 171
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А, ну давайте форум в помойку превратим
Не гони лошадей.
Не гони лошадей.
Я не гоню, я просто спрашиваю: ГДЕ ТЕХ АНАЛИЗ? ТЕХ АНАЛИЗ ГДЕ?
Не ниндзя - лимитный игрок, а ГДЕ ТЕХ АНАЛИЗ!!!!!!?
Я не гоню, я просто спрашиваю: ГДЕ ТЕХ АНАЛИЗ? ТЕХ АНАЛИЗ ГДЕ?
Не ниндзя - лимитный игрок, а ГДЕ ТЕХ АНАЛИЗ!!!!!!?
Условно год только начался,надо немного потерпеть! Всё будет.
Я не гоню, я просто спрашиваю: ГДЕ ТЕХ АНАЛИЗ? ТЕХ АНАЛИЗ ГДЕ?
Не ниндзя - лимитный игрок, а ГДЕ ТЕХ АНАЛИЗ!!!!!!?
Цена продолжает делать всё наоборот,а значит ни чего интересного не увидим.
Я не гоню, я просто спрашиваю: ГДЕ ТЕХ АНАЛИЗ? ТЕХ АНАЛИЗ ГДЕ?
Не ниндзя - лимитный игрок, а ГДЕ ТЕХ АНАЛИЗ!!!!!!?
Ждём инаугурацию трампа,возможно жизнь завертится.
Ждём инаугурацию трампа,возможно жизнь завертится.
Где она у тебя завертится в деревне Слава КПСС?
Я не гоню, я просто спрашиваю: ГДЕ ТЕХ АНАЛИЗ? ТЕХ АНАЛИЗ ГДЕ?
Не ниндзя - лимитный игрок, а ГДЕ ТЕХ АНАЛИЗ!!!!!!?
на рынке есть всего два вида игроков, лимитный и рыночный.
Есть тренд и флет.
Поэтому нужно определить что счас на рынке, тренд или флет, после дождаться когда один из этих игроков начнет доминировать.
И присоединиться к побеждающей стороне. Все просто.
А чтоб разобраться в деталях, нужна знать базовые определения и понятия.
А для того, чтоб во всем этом разобраться, нужно корону всезнайки с себя снять, и внимательно прочитать книгу Герчика, он кстати счас двигает тему - проптрейдинг, и раздает в управление до 500 000 долларов.. тем кто прошел комбайны.
П.С. там внизу для таких как ты всезнаек приписка, прочитай внимательно
Где она у тебя завертится в деревне Слава КПСС?
Видимо ты из тех кто не готов ждать,этот рынок не для таких.Иди открой вклад в банке.
на рынке есть всего два вида игроков, лимитный и рыночный.
Есть тренд и флет.
Поэтому нужно определить что счас на рынке, тренд или флет, после дождаться когда один из этих игроков начнет доминировать.
И присоединиться к побеждающей стороне. Все просто.
А чтоб разобраться в деталях, нужна знать базовые определения и понятия.
А для того, чтоб во всем этом разобраться, нужно корону всезнайки с себя снять, и внимательно прочитать книгу Герчика, он кстати счас двигает тему - проптрейдинг, и раздает в управление до 500 000 долларов.. тем кто прошел комбайны.
П.С. там внизу для таких как ты всезнаек приписка, прочитай внимательно
Вы Вместе с Яковлевым ветку Юмора переплюнули, респект:) Впереди вас только Жора Мерц
Видимо ты из тех кто не готов ждать,этот рынок не для таких.Иди открой вклад в банке.
Павел, иди ты сам , и открой