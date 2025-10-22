Тренд и уровни - страница 206
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Сергей (не ТС), перелогиньтесь
Сергей (не ТС), перелогиньтесь
#EURUSD
На одном тф ты видишь два тренда? А чё не пять?
Походу тут путаница в терминологии, как часто бывает. Если правильно понимаю, то Михалыч Трейдинг видит на графике тренд и коррекцию. Коррекцию он называет коррекционным трендом или вторым трендом.
Лучше, конечно, использовать устоявшуюся терминологию во избежание недопонимания.
#EURUSD
#EURUSD
#EURUSD
Евро доллар на этой неделе (03.02.2025-07.02.2025) вниз больше чем на 300 пипсов не пойдет. Он вверх пойдет или флэт будет
Конечно за неделю 3 фигуры не пройти, без весомых на то причин. До паритета осталось 200пп, так что вряд-ли вообще вниз более 150пп. пройдёт.
Евро доллар на этой неделе (03.02.2025-07.02.2025) вниз больше чем на 300 пипсов не пойдет. Он вверх пойдет или флэт будет
чем ответишь?
Это был ответ Михалыч Трейдинг
Походу тут путаница в терминологии, как часто бывает. Если правильно понимаю, то Михалыч Трейдинг видит на графике тренд и коррекцию. Коррекцию он называет коррекционным трендом или вторым трендом.
Лучше, конечно, использовать устоявшуюся терминологию во избежание недопонимания.
Да, с терминологией беда! Мне сегодня уже наговорили в другой ветке такого, что я... тоже в ответ наговорил.
Сказали, что буквари для новичков и дураков. Вот если б читали буквари и не выдумывали свою личную терминологию, чтоб её потом и самому считать устоявшейся, и других путать, тогда и не было бы таких долгих разборок с азбучными (букварными) вопросами. А то в нескольких ветках пытаются выяснить что такое тренд. И смех, и грех.
Коррекция совсем не обязательно в виде тренда!!! АЗБУКА!
Коррекция м.быть треугольная, м.быть более сложная - треугольником по ЕВА, а может и вовсе быть в виде XYW!
Когда она в виде тренда, тогда я и говорю, как все образованные, что это ТРЕНД. Коррекционный!
И сразу всем читавшим буквари понятно, что речь именно о такого вида коррекции, лишних вопросов не возникает.
Устоявшееся не то, что сам придумал или на форуме программистов прочитал, а то, что уже 100 или больше лет используется трейдерами всего мира.
PS: вторым я корр. тренд не называю, разве что когда объясняю таким, как вы. Он просто коррекционный и ему этого достаточно.
В рамках коррекции XYW их может быть 10+, считать замучитесь. ))
Дорога на Север