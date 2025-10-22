Тренд и уровни - страница 206

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Сергей (не ТС), перелогиньтесь

 
Maxim Kuznetsov #:

Сергей (не ТС), перелогиньтесь

Ты от темы не уходил. Шо там за стенки? И как они прибыль берут?
 

#EURUSD

 

 


 
Nikolai Starkovskii #:

На одном тф ты видишь два тренда? А чё не пять?

Это был ответ Михалыч Трейдинг
Походу тут путаница в терминологии, как часто бывает. Если правильно понимаю, то Михалыч Трейдинг видит на графике тренд и коррекцию. Коррекцию он называет коррекционным трендом или вторым трендом.
Лучше, конечно, использовать устоявшуюся терминологию во избежание недопонимания.
Михалыч Трейдинг
Михалыч Трейдинг
  • 2020.11.24
  • www.mql5.com
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Sergey Lazarenko #:

#EURUSD

 

 


#EURUSD


 
Sergey Lazarenko #:

#EURUSD


Евро доллар на этой неделе (03.02.2025-07.02.2025)  вниз больше чем на 300 пипсов не пойдет. Он вверх пойдет или флэт будет 
 
osmo1717 #:
Евро доллар на этой неделе (03.02.2025-07.02.2025)  вниз больше чем на 300 пипсов не пойдет. Он вверх пойдет или флэт будет 

Конечно за неделю 3 фигуры не пройти, без весомых на то причин. До паритета осталось 200пп, так что вряд-ли вообще вниз более 150пп. пройдёт.

 
osmo1717 #:
Евро доллар на этой неделе (03.02.2025-07.02.2025)  вниз больше чем на 300 пипсов не пойдет. Он вверх пойдет или флэт будет 

чем ответишь?

 
Grigori.S.B #:
Это был ответ Михалыч Трейдинг
Походу тут путаница в терминологии, как часто бывает. Если правильно понимаю, то Михалыч Трейдинг видит на графике тренд и коррекцию. Коррекцию он называет коррекционным трендом или вторым трендом.
Лучше, конечно, использовать устоявшуюся терминологию во избежание недопонимания.

Да, с терминологией беда! Мне сегодня уже наговорили в другой ветке такого, что я... тоже в ответ наговорил.

Сказали, что буквари для новичков и дураков. Вот если б читали буквари и не выдумывали свою личную терминологию, чтоб её потом и самому считать устоявшейся, и других путать, тогда и не было бы таких долгих разборок с азбучными (букварными) вопросами. А то в нескольких ветках пытаются выяснить что такое тренд. И смех, и грех.

Коррекция совсем не обязательно в виде тренда!!! АЗБУКА!

Коррекция м.быть треугольная, м.быть более сложная - треугольником по ЕВА, а может и вовсе быть в виде XYW!

Когда она в виде тренда, тогда я и говорю, как все образованные, что это ТРЕНД. Коррекционный!

И сразу всем читавшим буквари понятно, что речь именно о такого вида коррекции, лишних вопросов не возникает.


Устоявшееся не то, что сам придумал или на форуме программистов прочитал, а то, что уже 100 или больше лет используется трейдерами всего мира.

PS: вторым я корр. тренд не называю, разве что когда объясняю таким, как вы. Он просто коррекционный и ему этого достаточно.

В рамках коррекции  XYW их может быть 10+, считать замучитесь. ))

 
#USDCHF

Дорога на Север

 


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