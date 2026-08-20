АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год
SP500 ударил в 4817.88
Сильно тянется за счет крупных компаний таких как APPLE MSFT , некоторые компании имеют малый вес внутри индекса.
Возможно если купить сейчас MSFT APPLE то через 10 лет будет неплохая финансовая подушка , ну это с учетом того что доллар будет стоить вероятно где то 200-300 -
Все просто , в 2010 он был каких то 30руб - в 2020 70-80 логично в 2030 ему быть 140-200-300
SP500 ударил в 4817.88
Сильно тянется за счет крупных компаний таких как APPLE MSFT , некоторые компании имеют малый вес внутри индекса.
Возможно если купить сейчас MSFT APPLE то через 10 лет будет неплохая финансовая подушка , ну это с учетом того что доллар будет стоить вероятно где то 200-300 -
Все просто , в 2010 он был каких то 30руб - в 2020 70-80 логично в 2030 ему быть 140-200-300
Цена доллара не опредеяется его курсом к рублю.
Короткие спекуляции фьючерсом на газ.
Конечно не очень удачный вход, хорош ли был выход выяснится чуть позже.
Ну и отложенные на случай резкого движения вниз с отменой по времени на следующей неделе.
Цена доллара не опредеяется его курсом к рублю.
Я о более простом.
В любом случае имея 10 лет назад свободные средства в рублях , вероятно было бы неплохо прикупить доллары ? Cкажем 3 миллиона рублей 10 лет назад это порядка $100,000
Эти же 3 миллиона рублей сейчас составит порядка $40,000. А лет через 10 на 3 миллиона вероятно можно будет купить не более $10,000 - $20,000
При этом на доллар в среднем 10 лет назад сейчас и видимо через 10 , можно приобрести примерно одинаковое количество товаров.
Понятно что доллар тоже инфлирует но не так круто как рубль, если бы РФ производила с конкурентным качеством: -микроволновки, утюги, автомобили, кафельную плитку, холодильники. Ну, это к тому что не только гиперзвуковые ракеты, вероятно рубль не так бы проседал.
Я о более простом.
В любом случае имея 10 лет назад свободные средства в рублях , вероятно было бы неплохо прикупить доллары ? Cкажем 3 миллиона рублей 10 лет назад это порядка $100,000
Эти же 3 миллиона рублей сейчас составит порядка $40,000. А лет через 10 на 3 миллиона вероятно можно будет купить не более $10,000 - $20,000
При этом на доллар в среднем 10 лет назад сейчас и видимо через 10 , можно приобрести примерно одинаковое количество товаров.
Понятно что доллар тоже инфлирует но не так круто как рубль, если бы РФ производила с конкурентным качеством: -микроволновки, утюги, автомобили, кафельную плитку, холодильники. Ну, это к тому что не только гиперзвуковые ракеты, вероятно рубль не так бы проседал.
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С открытием нового года.
Что бы не открывать тему каждый месяц тему, сделал сразу на год.
чуть чуть не дотянули до 5000 , но судя по всему 5000 скоро.