АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год

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С открытием нового года.

Что бы не открывать тему  каждый месяц тему, сделал сразу на год.

чуть чуть не дотянули до 5000 , но судя по всему 5000 скоро. 



 
В закрытом году никакой приличной коррекции не дождались...
 
transcendreamer #:
В закрытом году никакой приличной коррекции не дождались...

Это да , 2021 оказался годом быка по акциям из списка  SP500

 
 
 

SP500 ударил в 4817.88

Сильно тянется за счет крупных компаний таких как APPLE  MSFT ,   некоторые компании имеют малый вес внутри индекса.

Возможно если купить  сейчас MSFT APPLE то через 10 лет будет неплохая финансовая подушка , ну это с учетом того что доллар будет стоить вероятно где то  200-300 - 

Все просто , в 2010 он был каких то 30руб  - в 2020 70-80  логично  в  2030 ему быть 140-200-300

 
что интересно - большая сделка с недвижимостью ( продажа одной элитной шикарной квартиры и покупка трех однокомнатных квартир )  дала прирост более 100%  , в акциях за тот же период  50%
 
Andrey Khatimlianskii #:
 

А что продаём-покупаем? 

 
Yuriy Zaytsev #:

SP500 ударил в 4817.88

Сильно тянется за счет крупных компаний таких как APPLE  MSFT ,   некоторые компании имеют малый вес внутри индекса.

Возможно если купить  сейчас MSFT APPLE то через 10 лет будет неплохая финансовая подушка , ну это с учетом того что доллар будет стоить вероятно где то  200-300 - 

Все просто , в 2010 он был каких то 30руб  - в 2020 70-80  логично  в  2030 ему быть 140-200-300

Цена доллара не опредеяется  его курсом к рублю. 

 

Короткие спекуляции фьючерсом на газ.

Конечно не очень удачный вход, хорош ли был выход выяснится чуть позже.

Ну и отложенные  на случай резкого движения вниз  с отменой по времени  на следующей неделе.


 
Алексей Тарабанов #:

Цена доллара не опредеяется  его курсом к рублю. 

Я о более простом.

В любом случае имея 10 лет назад свободные средства в рублях ,  вероятно было бы неплохо прикупить доллары ? Cкажем 3 миллиона рублей  10 лет назад  это  порядка $100,000

Эти же 3 миллиона рублей сейчас  составит порядка $40,000.   А лет через 10 на 3 миллиона вероятно можно будет купить не более $10,000  - $20,000

При этом на доллар в среднем 10 лет назад сейчас и видимо через 10 , можно приобрести примерно одинаковое количество товаров.

Понятно что доллар тоже инфлирует но не так круто как рубль, если бы РФ производила с конкурентным качеством: -микроволновки, утюги, автомобили, кафельную плитку, холодильники.  Ну, это  к тому что не только гиперзвуковые ракеты, вероятно рубль не так бы проседал.

 
Yuriy Zaytsev #:

Я о более простом.

В любом случае имея 10 лет назад свободные средства в рублях ,  вероятно было бы неплохо прикупить доллары ? Cкажем 3 миллиона рублей  10 лет назад  это  порядка $100,000

Эти же 3 миллиона рублей сейчас  составит порядка $40,000.   А лет через 10 на 3 миллиона вероятно можно будет купить не более $10,000  - $20,000

При этом на доллар в среднем 10 лет назад сейчас и видимо через 10 , можно приобрести примерно одинаковое количество товаров.

Понятно что доллар тоже инфлирует но не так круто как рубль, если бы РФ производила с конкурентным качеством: -микроволновки, утюги, автомобили, кафельную плитку, холодильники.  Ну, это  к тому что не только гиперзвуковые ракеты, вероятно рубль не так бы проседал.

Инвестиция с небольшой потерей стоимости. Тогда уж купить доллары и положить на депозит в банке 
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