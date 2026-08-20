АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 216
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Сделка по RNO. Renault Group — французская автомобилестроительная корпорация , сделка была открыта на ретесте разворотной зоны -локальный High+общая экономическая ситуация Short
Сделка по BAC (Bank of America, «Бэнк оф Америка»)
Общая тенденция RTS так же похоже вниз
Большинство европейских рынков акций торгуется в минусе
ОГО!!! ЭТО НОВЫЕ ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ!
так пойдет и потихоньку санкции начнут снимать.
Европейский депозитарий возобновит конвертацию расписок в акции РФ
Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии
У Саудовской Аравии нет мощностей для наращивания добычи нефти выше 13 млн б/с
16.07.2022 17:00
p.s.
Поездка Байдена прошла с нулевым результатом
"А теперь перед нами разыгралось представление про поездку Джо Байдена в Саудовскую Аравию <...> с мольбой к саудитам нарастить добычу нефти на фоне растущих цен на бензин.
Так что, знаете ли, если он хочет изолировать Саудовскую Аравию, он должен добывать нефть здесь, у себя дома", — сказал Тиссен.
Тиссен отметил, что Байдену не следовало угрожать королевству, так как у США нет возможности в настоящее время изолировать КСА.
К тому же, это несовместимо с внешней и внутренней политикой, которую США проводили в последние годы.
У Саудовской Аравии нет мощностей для наращивания добычи нефти выше 13 млн б/с
16.07.2022 17:00
p.s.
Поездка Байдена прошла с нулевым результатом
почему с нулевом, с 10 до 13 пообещали?
ранее было, что максимальные 13 не смогут долго держатьсейчас начинается ковид,
почему с нулевом, с 10 до 13 пообещали?
ранее было, что максимальные 13 не смогут долго держать
Обещать не значит женится. Просто сообщили что их предел 13
Если внимательно изучить результаты поездки , очевидно что нет никакой конкретики.
При той риторике , которая пролилась в прессу , причем в западную, очевидно что результата нужного для США нет.
p.s.
Тиссен отметил, что Байдену не следовало угрожать королевству, так как у США нет возможности в настоящее время изолировать КСА.
В США объяснили, почему Байден зря умолял саудитов помочь навредить России
По мнению Руйорана, выполнение пожеланий США невыгодно саудитам из-за особенностей устройства экономики королевства.
Саудовский принц после обвинений Байдена припомнил ему просчеты США
«Все страны мира, особенно Соединенные Штаты и королевство [Саудовская Аравия], имеют много общих ценностей, однако существуют такие ценности, в понимании которых они расходятся. Попытки навязать эти ценности силой, как это происходило в Ираке и Афганистане, являются контрпродуктивными, и США в них не преуспели», — ответил кронпринц.
Он заявил Байдену, что если «США будут взаимодействовать только с теми странами, которые разделяют их ценности и взгляды на 100%, то им придется ограничиться союзниками по НАТО».
почему с нулевом, с 10 до 13 пообещали?
ранее было, что максимальные 13 не смогут долго держатьсейчас начинается ковид,
Biden hopes for oil boost from Saudis
Newshour
President Biden, hoping for a boost in oil production, holds talks in Saudi Arabia with regional leaders, but says he doesn't expect immediate results.
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Байден надеется на рост нефти от саудовцев
Президент Байден, надеясь на увеличение добычи нефти, проводит переговоры в Саудовской Аравии с региональными лидерами, но говорит, что не ожидает немедленных результатов.
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все что сообщили BBC
Вы представляете ? что это ВСЕ что сказано по такому событию на страницах BBC как посещение Саудитов ?
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Едва смог найти эту короткую заметку на сайте BBC, а представляете какой был бы ШУМ в западной прессе - если бы был успех ?
При условии успеха начиная с 16 числа все утюги сейчас пели бы и свистели паром на кухонном пространстве СМИ. На первых страницах всех газет в течении недели событие не слезало бы с первых полос!
p.s.
Нужно слушать оригинал - журналисты все время извращают тексты
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО МОЖЕТ