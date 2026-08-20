АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 216

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Сделка по  RNO. Renault Group — французская автомобилестроительная корпорация , сделка была открыта на  ретесте разворотной зоны -локальный High+общая экономическая ситуация  Short


 

Сделка по  BAC (Bank of America, «Бэнк оф Америка»)


 

Общая тенденция RTS так же похоже вниз

Большинство европейских рынков акций торгуется в минусе

24 минуты назад (14.07.2022 11:22)
Новости фондового рынка — Investing.com
Новости фондового рынка — Investing.com
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ОГО!!!  ЭТО НОВЫЕ ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ!  

   так пойдет и потихоньку санкции начнут снимать.


Европейский депозитарий возобновит конвертацию расписок в акции РФ

34 минуты назад (14.07.2022 11:13)
Европейский депозитарий возобновит конвертацию расписок в акции РФ От Investing.com
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Европейский депозитарий возобновит конвертацию расписок в акции РФ
 
"Магнит" проведет делистинг GDR с LSE 30 августа
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"Магнит" проведет делистинг GDR с LSE 30 августа
 

У Саудовской Аравии нет мощностей для наращивания добычи нефти выше 13 млн б/с

16.07.2022 17:00

p.s.

Поездка Байдена прошла с нулевым результатом


"А теперь перед нами разыгралось представление про поездку Джо Байдена в Саудовскую Аравию <...> с мольбой к саудитам нарастить добычу нефти на фоне растущих цен на бензин.

Так что, знаете ли, если он хочет изолировать Саудовскую Аравию, он должен добывать нефть здесь, у себя дома", — сказал Тиссен.


Тиссен отметил, что Байдену не следовало угрожать королевству, так как у США нет возможности в настоящее время изолировать КСА.

К тому же, это несовместимо с внешней и внутренней политикой, которую США проводили в последние годы. 

У Саудовской Аравии нет мощностей для наращивания добычи нефти выше 13 млн б/с От IFX
У Саудовской Аравии нет мощностей для наращивания добычи нефти выше 13 млн б/с От IFX
  • ru.investing.com
У Саудовской Аравии нет мощностей для наращивания добычи нефти выше 13 млн б/с
 
Yuriy Zaytsev #:

У Саудовской Аравии нет мощностей для наращивания добычи нефти выше 13 млн б/с

16.07.2022 17:00

p.s.

Поездка Байдена прошла с нулевым результатом



почему с нулевом, с 10 до 13 пообещали?

ранее было, что максимальные 13 не смогут долго держать

сейчас начинается ковид, 
 
lynxntech #:

почему с нулевом, с 10 до 13 пообещали?

ранее было, что максимальные 13 не смогут долго держать

Обещать не значит женится.  Просто сообщили что их предел 13 

Если внимательно изучить результаты поездки , очевидно что нет никакой конкретики.

При той риторике , которая пролилась   в прессу , причем в западную,  очевидно что результата нужного для США нет.


p.s.

Тиссен отметил, что Байдену не следовало угрожать королевству, так как у США нет возможности в настоящее время изолировать КСА.


В США объяснили, почему Байден зря умолял саудитов помочь навредить России



По мнению Руйорана, выполнение пожеланий США невыгодно саудитам из-за особенностей устройства экономики королевства.

Саудовский принц после обвинений Байдена припомнил ему просчеты США



«Все страны мира, особенно Соединенные Штаты и королевство [Саудовская Аравия], имеют много общих ценностей, однако существуют такие ценности, в понимании которых они расходятся. Попытки навязать эти ценности силой, как это происходило в Ираке и Афганистане, являются контрпродуктивными, и США в них не преуспели», — ответил кронпринц.

Он заявил Байдену, что если «США будут взаимодействовать только с теми странами, которые разделяют их ценности и взгляды на 100%, то им придется ограничиться союзниками по НАТО».

В США объяснили, почему Байден зря умолял саудитов помочь навредить России
В США объяснили, почему Байден зря умолял саудитов помочь навредить России
  • голосов: 96
  • 2022.07.17
  • Россия
  • ria.ru
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден напрасно умоляет Саудовскую Аравию нарастить нефтедобычу после своей политики отказа от наращивания производства этого энергоресурса в собственной стране, заявил в эфире Fox News экс-спичрайтер Белого дома Марк Тиссен.Накануне американский лидер нанес визит в Эр-Рияд, чтобы просить...
 
lynxntech #:

почему с нулевом, с 10 до 13 пообещали?

ранее было, что максимальные 13 не смогут долго держать

сейчас начинается ковид, 

Biden hopes for oil boost from Saudis

Newshour

President Biden, hoping for a boost in oil production, holds talks in Saudi Arabia with regional leaders, but says he doesn't expect immediate results.

--

Байден надеется на рост нефти от саудовцев

Президент Байден, надеясь на увеличение добычи нефти, проводит переговоры в Саудовской Аравии с региональными лидерами, но говорит, что не ожидает немедленных результатов.

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все что сообщили BBC

Вы представляете ? что это ВСЕ что сказано по такому событию на страницах BBC  как посещение Саудитов ?

--

Едва смог найти эту короткую заметку на сайте BBC, а представляете какой был бы ШУМ в западной прессе - если бы был  успех ?

  При условии успеха начиная с 16 числа  все утюги сейчас пели бы и свистели паром на кухонном пространстве СМИ. На первых страницах всех газет  в течении недели событие не слезало бы с первых полос!


ДОХА, 16 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу максимум на три миллиона баррелей в день, заявил наследный принц Мухаммед бен Салман на открытии саммита глав государств Персидского залива и США.

p.s.

Нужно слушать  оригинал - журналисты все время извращают тексты

  КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО  МОЖЕТ

LIVE: Biden, Arab leaders meet at Saudi Arabia summit
LIVE: Biden, Arab leaders meet at Saudi Arabia summit
  • 2022.07.16
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U.S. President Joe Biden attended a summit in Jeddah with leaders of Gulf Arab states, Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi, Iraq's Prime Minister Mustafa ...
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