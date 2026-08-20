АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 250

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Vitalii Ananev #:

Я не знаю. Другой информации у меня нет.

Ок

 

Просто без комментариев.

https://www.interfax.ru/business/872120

 

Если кто-нибудь пропустил историю о FTX Group - почитайте статью.

https://www.kommersant.ru/doc/5691909

Не думал, что в наше время такое возможно "у них".

Добавлено:

Вот это я понимаю просадка :)

За один день, 8 ноября, его состояние рухнуло с $10,5 млрд до $991,5 млн.
Корпорация гиков
Корпорация гиков
  • 2022.11.27
  • Кирилл Сарханянц
  • www.kommersant.ru
«Многие из величайших героев этого десятилетия останутся неизвестными, в то время как некоторые из любимчиков этого мира — мошенники». Это слова Сэма Бэнкмана-Фрида — 30-летнего основателя криптобиржи FTX, который еще недавно называл себя спасителем криптовалютной индустрии и обещал отдать миллиарды долларов на благотворительность, подобно...
 
Andrey Miguzov #:

Если кто-нибудь пропустил историю о FTX Group - почитайте статью.

https://www.kommersant.ru/doc/5691909

Не думал, что в наше время такое возможно "у них".

Добавлено:

Вот это я понимаю просадка :)

Жеджироваться надо!

 

Зима однако теплая

фьючерс газа стремительно идет вниз


 
Vitalii Ananev #:

От брокера пришло.

 Дата фиксации списка: 14.11.2022 для участия в внеочередном общем собрании акционеров.   Дата корпоративного действия: 08.12.2022.

В случае невыплаты дивидендов по привилегированным(неголосующим) акциям, они автоматически конвертируются в обыкновенные(голосующие) акции. 

 
Yuriy Zaytsev #:

Зима однако теплая

фьючерс газа стремительно идет вниз


У меня два йоркшира размером с кошку второй год на улице живут. 

А газ - недорогой. 

 
Алексей Тарабанов #:

У меня два йоркшира размером с кошку второй год на улице живут. 

А газ - недорогой. 

а знакомые из ЕС жалуются на какую то дикую коммуналку.

 

Все, сняли с публикации

Передумали ;)

 

Мои мысли по AAPL: кто за, кто против, почему?


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