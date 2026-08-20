АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 250
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не знаю. Другой информации у меня нет.
Ок
Просто без комментариев.
https://www.interfax.ru/business/872120
Если кто-нибудь пропустил историю о FTX Group - почитайте статью.
https://www.kommersant.ru/doc/5691909
Не думал, что в наше время такое возможно "у них".
Добавлено:
Вот это я понимаю просадка :)
Если кто-нибудь пропустил историю о FTX Group - почитайте статью.
https://www.kommersant.ru/doc/5691909
Не думал, что в наше время такое возможно "у них".
Добавлено:
Вот это я понимаю просадка :)
Жеджироваться надо!
Зима однако теплая
фьючерс газа стремительно идет вниз
От брокера пришло.
В случае невыплаты дивидендов по привилегированным(неголосующим) акциям, они автоматически конвертируются в обыкновенные(голосующие) акции.
Зима однако теплая
фьючерс газа стремительно идет вниз
У меня два йоркшира размером с кошку второй год на улице живут.
А газ - недорогой.
У меня два йоркшира размером с кошку второй год на улице живут.
А газ - недорогой.
а знакомые из ЕС жалуются на какую то дикую коммуналку.
Все, сняли с публикации
Передумали ;)
Мои мысли по AAPL: кто за, кто против, почему?