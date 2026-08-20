АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 150
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Поднебесная вполне может преподнести сюрпризы
СБЕРБАНК что ждать , будет ли выплата дивидендов ? Тайна покрытая мраком - но похоже если реально на собрании акционеров выставят 27,69 - ""улетит в космос""
Сбербанк не исключает небольшого снижения достаточности капитала в 2022 году, но подтверждает выплату дивидендов
но эта информация на дату 15 декабря 2021 года 17:19
посмотрим как пройдет собрание акционеров.
Я думаю, что распечатка запасов нефти даст только временный эффект. Запасы не бесконечны и их надо пополнять. Нужно наращивать добычу что бы цена на нефть снизилась.
В воскресенье в 22:00 на первом канале какое то интересное интервью , правда у меня нет ТВ антенны :) не смотрю телевидение вообще.
Но думаю , что информация будет интересная.
Политики иногда оговариваются выдавая хорошую информацию , по Фрейду тоже оговорки достаточно ценные и тогда становится понятней в какую сторону на рынке вставать.
И в чём проблема? Набери в браузере 1tv.ru и смотри прямой эфир…
Я думаю, что распечатка запасов нефти даст только временный эффект. Запасы не бесконечны и их надо пополнять. Нужно наращивать добычу что бы цена на нефть снизилась. Сейчас началась посевная им нужно снизить цены на топливо хотя бы для сельхозпроизводителей. Да и санкции на удобрения они отменили, когда в конце концов осознали чем это им грозит. Если не обеспечить низкие затраты на проведение посевной то цены на зерно выращенное американцами будут довольно высокими. А зерно это не только хлеб, но и корма для животных и птиц. А это все на принтере не напечатать. После отмены санкций на удобрение, я думаю, хорошим щелчком им по носу будет запрет Россией на поставку удобрений.
Ну зачем-же так безжалостно. Зачем совсем запрещать? У них ведь будет голод, а потом нас обвинят в голодоморе. Достаточно просто заранее объявить, не за неделю как это сделали с газом, а можно прямо завтра, что удобрения будут продаваться исключительно за рубли. И получить рубли вы можете только продав в Россию что-то нам нужное за рубли. Наберёте необходимое количество и опять можете вводить санкции… Потом будете набирать рублей на покупку зерна… Потом ещё на что ни будь. Так и продолжайте, накопили, купили, санкции. Санкции сняли, накопили и опять санкции… Все довольны, все смеются…
И в чём проблема? Набери в браузере 1tv.ru и смотри прямой эфир…
Ну зачем-же так безжалостно. Зачем совсем запрещать? У них ведь будет голод, а потом нас обвинят в голодоморе. Достаточно просто заранее объявить, не за неделю как это сделали с газом, а можно прямо завтра, что удобрения будут продаваться исключительно за рубли. И получить рубли вы можете только продав в Россию что-то нам нужное за рубли. Наберёте необходимое количество и опять можете вводить санкции… Потом будете набирать рублей на покупку зерна… Потом ещё на что ни будь. Так и продолжайте, накопили, купили, санкции. Санкции сняли, накопили и опять санкции… Все довольны, все смеются…
Примерно так и будет. Путин же сказал, что для начала пока газ за рубли потом постепенно весь наш экспорт за рубли будет.
Ну вот в том то и дело что я не смотрю прямые эфиры. Предпочитаю записи , что бы иметь. Возможность прокрутить "лишнее".
Тогда после прямого эфира можешь посмотреть в записи. В чём проблема? Зайди сейчас посмотри вообще что на сайте, попробуй посмотреть любую передачу в записи, хотя-бы «Здоровье» там точно нет пропаганды. А если честно, то пропаганды на помойках больше чем в эфирах любого канала.