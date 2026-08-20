АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 121
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А как же завод?
Да кстати!
нет сценария при котором
1 огромными темпами происходит индустриализация ,строятся заводы
2 Создаются НИИ
3 меняется образование
4 далее , закупка техники и высоких технологий больше не нужна
5 особого смысла в продажи нетфти и газа уже нет
- задвижки газовые и нефтяные перекрываются на максимум
- в подвалах под Цюрихом и не только мерзнут даже крысы - но есть в этом положительный эффект, меньше едят дорогое зерно
Да кстати!
нет сценария при котором
1 огромными темпами происходит индустриализация ,строятся заводы
2 Создаются НИИ
3 меняется образование
4 далее , закупка техники и высоких технологий больше не нужна
5 особого смысла в продажи нетфти и газа уже нет
- задвижки газовые и нефтяные перекрываются на максимум
- в подвалах под Цюрихом и не только мерзнут даже крысы - но есть в этом положительный эффект, меньше едят дорогое зерно
Именно так всё и будет. Начнётся со строительства сотни десятимиллионных городов в Сибири.
Китай удвоил импорт газа из Россииp
p.s.
Очень интересно как поведет себя тикет GAZP после открытия рынка.
Доллар вырос в начале недели
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-udachnyi-start-po-ofz-v-aktsiiakh-budet-to-zhe-samoe?utm_source=newsletter&
...
Купить задешево ОФЗ не получилось. Судя по аналитике БКС рынок ожидает в дальнейшем снижение процентной ставки.
С утра GOLD-6.22 с первого тика SELL
внутри дня оптимизм уровень 1950-1935
p.s.GOLD-6.22 дошли 1953.1 - пока притихло
на 1950 ждет некоторое сопротивление - к сожалению в MT5 стакан не видит это
на сегодня план выполнил
С утра GOLD-6.22 с первого тика SELL
внутри дня оптимизм уровень 1950-1935
p.s.
GOLD-6.22 дошли 1953.1 - пока притихло
бывает с прогнозом , достаточно точно.
пока большое сомнение что до 18:45 будет прошивать 1950