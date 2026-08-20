АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 121

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Evgeny Belyaev #:

А как же завод?

Да кстати!

нет сценария при котором

1 огромными темпами происходит индустриализация ,строятся заводы

2 Создаются НИИ 

3 меняется образование

4 далее  , закупка техники и высоких технологий больше не нужна

5 особого смысла  в продажи нетфти  и  газа уже нет

   - задвижки газовые и нефтяные перекрываются  на максимум

   - в подвалах под Цюрихом и не только мерзнут даже крысы  - но есть в этом положительный эффект, меньше едят дорогое зерно

 
Yuriy Zaytsev #:

Да кстати!

нет сценария при котором

1 огромными темпами происходит индустриализация ,строятся заводы

2 Создаются НИИ 

3 меняется образование

4 далее  , закупка техники и высоких технологий больше не нужна

5 особого смысла  в продажи нетфти  и  газа уже нет

   - задвижки газовые и нефтяные перекрываются  на максимум

   - в подвалах под Цюрихом и не только мерзнут даже крысы  - но есть в этом положительный эффект, меньше едят дорогое зерно

Именно так всё и будет. Начнётся со строительства сотни десятимиллионных городов в Сибири.

 

Китай удвоил импорт газа из Россииp

p.s.

Очень интересно  как поведет себя  тикет GAZP после открытия рынка.

Китай удвоил импорт газа из России От Investing.com
Китай удвоил импорт газа из России От Investing.com
  • ru.investing.com
Китай удвоил импорт газа из России
 

Доллар вырос в начале недели

Доллар вырос в начале недели От Investing.com
Доллар вырос в начале недели От Investing.com
  • ru.investing.com
Доллар вырос в начале недели
 
По итогам понедельника доходности выпусков ОФЗ составили:
- 16,6% по самому короткому выпуску с погашением через 4 месяца
- 15,3% по трехлетним выпускам
- 14,6% по пятилетним выпускам
- 13,6% по десятилетним выпускам

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-udachnyi-start-po-ofz-v-aktsiiakh-budet-to-zhe-samoe?utm_source=newsletter&amp

...

Купить задешево ОФЗ не получилось. Судя по аналитике БКС рынок ожидает в дальнейшем снижение процентной ставки.

Прогнозы и комментарии. Удачный старт по ОФЗ, в акциях будет то же самое?
Прогнозы и комментарии. Удачный старт по ОФЗ, в акциях будет то же самое?
  • Василий Карпунин
  • bcs-express.ru
Главное Возобновление торгов по ОФЗ. Итоги первого торгового дня после длинного перерыва оказались неожиданно позитивными. Существенного падения ОФЗ не произошло. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, опустился всего на 5,5%. Масштаб снижения мог бы быть гораздо более значительным. Так, после...
 

С утра GOLD-6.22  с первого тика SELL

внутри дня оптимизм уровень 1950-1935

p.s.

GOLD-6.22   дошли 1953.1 - пока притихло
 

на 1950 ждет некоторое сопротивление - к сожалению в MT5 стакан не видит это

 

на сегодня план выполнил


 
Yuriy Zaytsev #:

С утра GOLD-6.22  с первого тика SELL

внутри дня оптимизм уровень 1950-1935

p.s.


GOLD-6.22   дошли 1953.1 - пока притихло

бывает с прогнозом , достаточно точно.

пока большое сомнение что до 18:45  будет прошивать 1950

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