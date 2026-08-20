АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 222

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Yuriy Zaytsev #:

Не сбой ?

Может просто динамическое расхождение между фьючерсом и базовым активом.

Не знаю. Скрип считает все в реальном режиме времени сразу после изменения цен в стакане.  Может временное явление. По ФосАгро тоже бэквордация перешла в контанго.

 
Vitalii Ananev #:

Не знаю. Скрип считает все в реальном режиме времени сразу после изменения цен в стакане.  Может временное явление. По ФосАгро тоже бэквордация перешла в контанго.

Финам ?

 
Yuriy Zaytsev #:

Финам ?

Нет, ВТБ.

 

Запрет Японии на импорт золота из России начнет действовать с 1 августа

 

Японцам  больше не придется держать в руках слитки из России.

 

 

Запрет Японии на импорт золота из России начнет действовать с 1 августа - Газета.Ru | Новости
Запрет Японии на импорт золота из России начнет действовать с 1 августа - Газета.Ru | Новости
  • 2022.07.25
  • Екатерина Зайцева
  • www.gazeta.ru
Запрет импорта золота из России в Японию, введенный в рамках санкций из-за военных действий на Украине, вступит в силу 1 августа. Об этом говорится в документе, опубликованном на  сайте японского министерства финансов. Ограничения на покупку российского золота были утверждены Токио 5 июля. Также в рамках этого пакета санкций с 5 сентября будет...
 
Yuriy Zaytsev #:

Запрет Японии на импорт золота из России начнет действовать с 1 августа

 

Японцам  больше не придется держать в руках слитки из России.

 

 


это типа японским трейдерам нельзя работать по золоту в "бай"? - ведь если российским можно, то потенциально японский трейдер может купить русское золото...
 
Yuriy Zaytsev #:

Запрет Японии на импорт золота из России начнет действовать с 1 августа

 

Японцам  больше не придется держать в руках слитки из России.

 

 

А тем временем мосбиржа https://www.kommersant.ru/doc/5480185

Мосбиржа 8 августа приостановит торги японской иеной
Мосбиржа 8 августа приостановит торги японской иеной
  • 2022.07.25
  • Ксения Аскерова
  • www.kommersant.ru
Московская биржа с 8 августа приостановит торги японской иеной. Остановка торгов объясняется рисками и затруднениями при проведении расчетов. «8 августа 2022 года на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги японской иеной. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "японская иена—российский рубль...
 
Vitalii Ananev #:

А тем временем мосбиржа https://www.kommersant.ru/doc/5480185

На самом деле все эти конфронтации и экономические палки в колеса - есть  ПЛОХО.

 

Минфин предложил разрешить неквалифицированным инвесторам покупать ценные бумаги из «дружественных» стран

p.s.

Весьма странно.

Сейчас "дружественная" завтра станет "не дружественная"  и снова корректировать ?

Да и всех как раз интересует то что находится в "недружественных" странах.

p.s.

на днях Грецию включили в список недружественных стран

p.s.

Ну вот они и похороны!

Фондовый рынок РФ покойся с миром!


Вчера, 2 марта на YouTube-канале «РБК Инвестиции» вышла программа «Торги по-новому». Гостем выпуска стал экономист, основатель инвестиционного клуба «Союзники» и эксперт по биржевым стратегиям Александр Бутманов, который решил выпить за «смерть» фондового рынка в России.

После приветствия ведущей Элины Тихоновой эксперт сказал, что не будет говорить «добрый день», так как текущая ситуация не располагает к этому, с чем в дальнейшем согласилась ведущая.

Тихонова спросила у гостя, собирается ли он оставаться в профессии, на что экономист пошутил о планах вернуться к работе Дедом Морозом, как и 25 лет назад.

«Кроме шуток, давайте быстренько я это сделаю. Я передаю привет Сергею Усиченко, который пил 13 лет назад за смерть фондового рынка. Сегодня я пью газировку. Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ», - подняв бутылку газировки, заявил биржевой эксперт. 




Минфин предложил разрешить неквалифицированным инвесторам покупать ценные бумаги из «дружественных» стран
Минфин предложил разрешить неквалифицированным инвесторам покупать ценные бумаги из «дружественных» стран
  • BFM.ru
  • www.bfm.ru
Министерство считает, что этот шаг позволит диверсифицировать инвестиционные портфели и снизить риски для инвесторов. Но насколько велик выбор «дружественных» ценных бумаг для российского инвестора?
 

Конечно все печально это.

Но квалам пока не запрещают.

Впрочем для квалов хотят поднять планку капитала в 5 раз, такая забота об инвесторах😏

Более страшная перспектива для резидентов будет если под санкции попадет НКЦ...

 
transcendreamer #:

Конечно все печально это.

Но квалам пока не запрещают.

Впрочем для квалов хотят поднять планку капитала в 5 раз, такая забота об инвесторах😏

Более страшная перспектива для резидентов будет если под санкции попадет НКЦ...

Радует хотя бы что отрытые позиции "по недружественным" акциям  принудительно не закрывают.

Вообще то это же не инициатива "недружесвенных" стран  , судя по всему это "забота" о инвесторе РФ  нашим регулятором , почему снова и опять за инвесторов РФ кто то делает выбор ?

Ну зачем закрывать рынок USA ???? только потому что бы мелкий РФ инвестор нес бабло только в  РФ акции ?   ну я не готов у каждого брокера держать более 30 лимонов , что бы быть квалом.  


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Если честно - ожидал это решение :) - оно просто зачиталось 24.02.2022 но на самом деле оно было оформлено чуть раньше 21.02.2002 , а первые намеки  , достаточно явные были осенью 2021

Прощай высокодоходный USA фондовый. Я тебя на самом деле обожал!

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