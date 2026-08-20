АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 59
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Аналитики «Сбера» рассчитали, когда доллар может снизиться до 68 руб.
Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) может превысить порог 10% ВВП в 2023 году, ожидают аналитики SberCIB. Эта граница важна, потому что свободные средства ФНБ в размере свыше 10% ВВП можно будет инвестировать. К началу следующего года ликвидная часть ФНБ превысит эту планку не менее чем на $19 млрд, которые можно направить на разного рода проекты.
Инвестиции из ФНБ по определению поддержат рубль. Поскольку активы фонда номинированы в иностранных валютах, для инвестиций в инфраструктуру Минфину понадобится обменять их на рубли. Согласно оптимистичному сценарию SberCIB, премия за геополитические риски в курсе рубля к этому моменту значительно сократится. «В этом случае рубль сможет укрепиться до 68 [руб.] за доллар», — считают аналитики.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/15/02/2022/620b28339a7947463f122b44
На хороших новостях S&P500 во как вверх пошёл:
Что такое ПОС ?
"Припой оловянно-свинцовый" ;)
"Припой оловянно-свинцовый" ;)
И как он тут сработает? :)
И как он тут сработает? :)
Можно спаять БУТП (блок управления торговой позицией) :)
Хорошо бы делать после недельный анализ риторики и ее воздействия на инструменты. Хотя бы для регулярных, типа бизнес фм. Все таки радио новости это отфильтрованные типа уже случившиеся события.
Тут сложно обсуждать детали риторики , сразу включают сауну, раздевают до гола и выдают простынь с веником.
Но что интересно, слушая радио on-line даже успеваю переворачивать позиции или закрывать , нередко предстоящие события на радио обсуждают заранее.
Вчера зашел в бай , на положительном политическом фоне, и весьма ободряющей риторике
p.s.
Работающие возле бывшей гостиницы МСК, это недалеко от мощенной брусчаткой площади , кое что решили и отправили челобитную на подпись.
Отсюда и рост + SP500 вчера вверх.
Тут сложно обсуждать детали риторики , сразу включают сауну раздевают до гола и выдают простынь с веником.
Но что интересно, слушая радио on-line даже успеваю переворачивать позиции или закрывать , нередко предстоящие события на радио обсуждают заранее.
Что бы получить хоть что то похожее на коэффициенты без анализа истории не обойтись. Понятно что оценка агрессивна, спокойна, не спокойна, тревожна, убедительна, не убедительна сложно цифруется, но возможно можно будет найти некие корреляции. Конечно ручной труд редко благодарен, но всяко может быть.)
Индекс Nikkei закрылся снижением на фоне {***** убрал раздражающее слово *******} кризиса, ожиданий повышения ставки в США
ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei завершил сессию вторника на минимуме с начала месяца на фоне ожиданий агрессивного повышения ставок в США и опасений по поводу последствий потенциального {****** тут ужасно раздражающие слова и буквы ***** }.
Индекс Nikkei снизился на 0,79% до 26.865,19 пункта, закрывшись на минимальном уровне с 28 января.
Более широкий индекс Topix снизился на 0,83% до 1.914,70 пункта.
"Что касается индекса (Nikkei), мне кажется, что мы близки к самому низкому уровню", - сказал участник рынка из японской фондовой компании.
"Однако из-за ожиданий более высоких процентных ставок в США стало трудно покупать на рынке".
{ ********* тут вообще сплошные крамольные слова - не вяжутся с религией форума , за которые отправляют в баню ****************** }
Лидерами снижения стали бумаги Kubota Corp, Recruit Holdings Co (T:6098) Ltd и MS&AD Insurance Group Holdings Inc, подешевевшие на 12,62%, 12,46% и 5,78% соответственно.
(Бюро Рейтер в Токио. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)
Индекс Nikkei закрылся снижением на фоне {***** убрал раздражающее слово *******} кризиса, ожиданий повышения ставки в США
ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei завершил сессию вторника на минимуме с начала месяца на фоне ожиданий агрессивного повышения ставок в США и опасений по поводу последствий потенциального {****** тут ужасно раздражающие слова и буквы ***** }.
Индекс Nikkei снизился на 0,79% до 26.865,19 пункта, закрывшись на минимальном уровне с 28 января.
Nikkei сегодня своё забрал с лихвой. в МетаТрейдере 5
Поговаривают на радио ФМ что рынок USA может ожидать что то образца 2008 года - вниз и надолго.
Так же поговаривают что рынок РФ сейчас привлекателен низкими уровнями и хорошими дивидендными выплатами.
Сбер просто красавец - будут очень сладкие дивиденды
Поговаривают ,что фондовый рынок сильно РФ запугали , но событий нет, рынок устал боятся , посла на ... всю эту риторику и ушел вверх.