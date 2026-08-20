АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 109

Новый комментарий
 
Yuriy Zaytsev #:

В Калифорнии бензин местами  уже 7$

Не удивительно, некоторые призывают отказаться от нефти из РФ. При этом они наверно не понимают что в НПЗ технологический процесс настроен под конкретный сорт нефти. А перенастройка этого процесса по затратам сравнима с постройкой нового НПЗ с нуля.

 

Курс евро в моменте 148 ( вчера )

Курс USD в моменте 139 ( вчера)

Котировки на сырье вчера так же ударили в очередной хай

пример СЕРЕБРО


 
prostotrader #:

Да у же в Лондоне наши по 1с затаварились...

Я попробовал, но не получилось...

Добавлено

Кто-то через 3-4 года миллионером станет,

это как с Биткоином на его заре, говорят, что за

15000 битков 2 пицци купили... 

Оказалось, что не через 3-4 года, а через 2 дня :):):)

И не миллионером, а миллиардером!

 
Yuriy Zaytsev #:

Курс евро в моменте 148 ( вчера )

Курс USD в моменте 139 ( вчера)

Котировки на сырье вчера так же ударили в очередной хай

пример СЕРЕБРО


Ну что Юрий, подготовились к росту нашего фондового рынка завтра? Если дадут торговать, конечно...

https://www.rbc.ru/economics/01/03/2022/621e03c09a7947f7a58bb8bc

 

Вот это новость, только что услышал на 1 канале

https://yandex.ru/news/story/Novak_Rossiya_imeet_pravo_zerkalno_zapretit_prokachku_gaza_poSevernomu_potoku-1--34aa178b7e66558201638dbef879534e?lang=ru&persistent_id=182779018&rubric=politics&stid=cIn6R7rYTu0_A_j-9Zrn&story=53c4c7f2-7834-52d5-93f0-0f7682660682&wan=1

Добавлено

Уже буржуины выходят в кэш и скупают золото, что же будет, если краник перекроют?


Новак: Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа по «Северному потоку-1»: Яндекс.Новости
Новак: Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа по «Северному потоку-1»: Яндекс.Новости
  • yandex.ru
«Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа по «Северному потоку-1».» — Lenta.ru «В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов.» — Взгляд.ру
 

Появилась инфа. завтра не откроемся.

https://www.moex.com/n44768/?nt=0

 
Vitalii Ananev #:

Появилась инфа. завтра не откроемся.

https://www.moex.com/n44768/?nt=0

Печально

Не понятно по валютным фьючерсам будет ли только закрытие или полная торговля.

Так как написано, то полная

 
prostotrader #:

Печально

Не понятно по валютным фьючерсам будет ли только закрытие или полная торговля.

Так как написано, то полная

Вроде все так же как и в предыдущие дни - валютный и денежный рынок работает, только запрет на короткие позиции в инструментах в евро сняли.

 

Во началось. сша запретили импорт нефти и газа из РФ.

https://www.rbc.ru/economics/08/03/2022/6227845c9a79471320255989

Интересно этот запрет и на их вассалов в том числе и на европу распространяется?

...

Блумберг посчитал, что РФ абсолютный рекордсмен по числу наложенных на нее санкций.

1...102103104105106107108109110111112113114115116...294
Новый комментарий