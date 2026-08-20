АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 109
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В Калифорнии бензин местами уже 7$
Не удивительно, некоторые призывают отказаться от нефти из РФ. При этом они наверно не понимают что в НПЗ технологический процесс настроен под конкретный сорт нефти. А перенастройка этого процесса по затратам сравнима с постройкой нового НПЗ с нуля.
Курс евро в моменте 148 ( вчера )
Курс USD в моменте 139 ( вчера)
Котировки на сырье вчера так же ударили в очередной хай
пример СЕРЕБРО
Да у же в Лондоне наши по 1с затаварились...
Я попробовал, но не получилось...
Добавлено
Кто-то через 3-4 года миллионером станет,
это как с Биткоином на его заре, говорят, что за
15000 битков 2 пицци купили...
Оказалось, что не через 3-4 года, а через 2 дня :):):)
И не миллионером, а миллиардером!
Курс евро в моменте 148 ( вчера )
Курс USD в моменте 139 ( вчера)
Котировки на сырье вчера так же ударили в очередной хай
пример СЕРЕБРО
Ну что Юрий, подготовились к росту нашего фондового рынка завтра? Если дадут торговать, конечно...
https://www.rbc.ru/economics/01/03/2022/621e03c09a7947f7a58bb8bc
Вот это новость, только что услышал на 1 канале
https://yandex.ru/news/story/Novak_Rossiya_imeet_pravo_zerkalno_zapretit_prokachku_gaza_poSevernomu_potoku-1--34aa178b7e66558201638dbef879534e?lang=ru&persistent_id=182779018&rubric=politics&stid=cIn6R7rYTu0_A_j-9Zrn&story=53c4c7f2-7834-52d5-93f0-0f7682660682&wan=1
Добавлено
Уже буржуины выходят в кэш и скупают золото, что же будет, если краник перекроют?
Тут до кучи вот еще чего.
https://rg.ru/2022/03/07/mishustin-obnulil-kompensacii-vladelcam-patentov-iz-nedruzhestvennyh-stran.html
Появилась инфа. завтра не откроемся.
https://www.moex.com/n44768/?nt=0
Появилась инфа. завтра не откроемся.
https://www.moex.com/n44768/?nt=0
Печально
Не понятно по валютным фьючерсам будет ли только закрытие или полная торговля.
Так как написано, то полная
Печально
Не понятно по валютным фьючерсам будет ли только закрытие или полная торговля.
Так как написано, то полная
Вроде все так же как и в предыдущие дни - валютный и денежный рынок работает, только запрет на короткие позиции в инструментах в евро сняли.
Во началось. сша запретили импорт нефти и газа из РФ.
https://www.rbc.ru/economics/08/03/2022/6227845c9a79471320255989
Интересно этот запрет и на их вассалов в том числе и на европу распространяется?
...
Блумберг посчитал, что РФ абсолютный рекордсмен по числу наложенных на нее санкций.