АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 249

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Alexey Viktorov #:

А разве в октябре не выплачивали?

Выплачивали за 2021 год, а это за 9 месяцев 2022 г.

 
prostotrader #:

Выплачивали за 2021 год, а это за 9 месяцев 2022 г.

Странно, я купил в июле 2022 и мне выплатили дивиденды в октябре.


 

ПАО Детский мир задумал что то непонятное.

https://www.interfax.ru/business/871311

 
Evgenii Burlakin #:
Кто торгует Фьючерсы на газ , что думаете по моей сделке SELL -  Stop Loss - 7.095 Take Ptofit - 5.662

Я думаю, что сейчас зима и начнут расходовать запасы из хранилищ. Хранилища будут пополнять и спрос на газ будет только расти, а следом и цена.

 
prostotrader #:

Привет!

Кто-нибудь разбирался с дивидентами ФосАгро?

На сайте БКС день отсечки указан как 18.12.22, а на сайте раскрытия информации

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sieICbzPfk6Mri4uSsKKIQ-B-B&attempt=1

сказано:

ыла рассмотрена информация о финансовых результатах компании за 9 месяцев 2022 года, включая промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО.

Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов из расчета 318 рублей на обыкновенную акцию.

Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит данный вопрос, пройдет 8 декабря 2022 года в заочной форме.

В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов Совет директоров рекомендовал установить 19 декабря 2022 года. "

Где правильно?

Была рассмотрена информация о финансовых результатах компании за 9 месяцев 2022 года, включая промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО. Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов из расчета 318 рублей на обыкновенную акцию. 

Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит данный вопрос, пройдет 8 декабря 2022 года в заочной форме. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов Совет директоров рекомендовал установить 19 декабря 2022 года.

С офф. сайта компании https://www.phosagro.ru/press/company/sovet-direktorov-fosagro-otmetil-znachitelnyy-progress-v-realizatsii-klimaticheskoy-strategii-kompan/

 
Vitalii Ananev #:

Я думаю, что сейчас зима и начнут расходовать запасы из хранилищ. Хранилища будут пополнять и спрос на газ будет только расти, а следом и цена.

Поддерживаю.

Но я это не торгую, и вообще не торгую вручную (этому пришлось долго учиться).

 
Vitalii Ananev #:

С офф. сайта компании https://www.phosagro.ru/press/company/sovet-direktorov-fosagro-otmetil-znachitelnyy-progress-v-realizatsii-klimaticheskoy-strategii-kompan/

Видел я и на официальном сайте, что 15 числа, но

Фьючерс 12 против спота торгуется в бэквардации, причем хорошей.

Если 14 числа последний день покупки акций, то 12 фьючерс подходит, а вот если 15 числа, то выпадают дивы на 3 фьючерс.

Неужели так много людей ошибаются, хеджируясь 12 фьючерсом, ведь если 15 числа, то не будет им дивидентов.

 
prostotrader #:

Видел я и на официальном сайте, что 15 числа, но

Фьючерс 12 против спота торгуется в бэквардации, причем хорошей.

Если 14 числа последний день покупки акций, то 12 фьючерс подходит, а вот если 15 числа, то выпадают дивы на 3 фьючерс.

Неужели так много людей ошибаются, хеджируясь 12 фьючерсом, ведь если 15 числа, то не будет им дивидентов.

От брокера пришло.

Уведомляем Вас о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» по ценной бумаге ФосАгро 2ао (ISIN RU000A0JRKT8)

Эмитент: ПАО "ФосАгро" Регистрационный номер: 1-02-06556-A

Детали корпоративного действия:

Референс КД: 750530

Дата фиксации: 19.12.2022

Доход на одну ЦБ: 318 RUB

Выплата дохода будет осуществлена не позднее*: 12.01.2023

Признак участия: Обязательное событие, инструкций не требуется.

 Дата фиксации списка: 14.11.2022 для участия в внеочередном общем собрании акционеров.   Дата корпоративного действия: 08.12.2022.
 
Vitalii Ananev #:

От брокера пришло.

 Дата фиксации списка: 14.11.2022 для участия в внеочередном общем собрании акционеров.   Дата корпоративного действия: 08.12.2022.

Дата закрытия реестра 19.12.2022

" Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит данный вопрос, пройдет 8 декабря 2022 года в заочной форме. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов Совет директоров рекомендовал установить 19 декабря 2022 года. "

, но так так акции торгуются в режиме Т+2, а выпадают выходнве, следовательно

последний день покупки акций получается 15.12.2022, и экспирация фьючерса 15.12.2022 в 18-50, но

так как акции торгуются до 23-50 следовательно дивы должны выпадать на 3 фьючерс.

Откуда взялось 14.12.2022 мне не понятно 

 

prostotrader #:

....

Откуда взялось 14.12.2022 мне не понятно 

Я не знаю. Другой информации у меня нет.

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