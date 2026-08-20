АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 249
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А разве в октябре не выплачивали?
Выплачивали за 2021 год, а это за 9 месяцев 2022 г.
Выплачивали за 2021 год, а это за 9 месяцев 2022 г.
Странно, я купил в июле 2022 и мне выплатили дивиденды в октябре.
ПАО Детский мир задумал что то непонятное.
https://www.interfax.ru/business/871311
Кто торгует Фьючерсы на газ , что думаете по моей сделке SELL - Stop Loss - 7.095 Take Ptofit - 5.662
Я думаю, что сейчас зима и начнут расходовать запасы из хранилищ. Хранилища будут пополнять и спрос на газ будет только расти, а следом и цена.
Привет!
Кто-нибудь разбирался с дивидентами ФосАгро?
На сайте БКС день отсечки указан как 18.12.22, а на сайте раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sieICbzPfk6Mri4uSsKKIQ-B-B&attempt=1
сказано:
"Была рассмотрена информация о финансовых результатах компании за 9 месяцев 2022 года, включая промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО.
Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов из расчета 318 рублей на обыкновенную акцию.
Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит данный вопрос, пройдет 8 декабря 2022 года в заочной форме.
В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов Совет директоров рекомендовал установить 19 декабря 2022 года. "
Где правильно?
Была рассмотрена информация о финансовых результатах компании за 9 месяцев 2022 года, включая промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО. Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов из расчета 318 рублей на обыкновенную акцию.
Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит данный вопрос, пройдет 8 декабря 2022 года в заочной форме. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов Совет директоров рекомендовал установить 19 декабря 2022 года.
С офф. сайта компании https://www.phosagro.ru/press/company/sovet-direktorov-fosagro-otmetil-znachitelnyy-progress-v-realizatsii-klimaticheskoy-strategii-kompan/
Я думаю, что сейчас зима и начнут расходовать запасы из хранилищ. Хранилища будут пополнять и спрос на газ будет только расти, а следом и цена.
Поддерживаю.
Но я это не торгую, и вообще не торгую вручную (этому пришлось долго учиться).
С офф. сайта компании https://www.phosagro.ru/press/company/sovet-direktorov-fosagro-otmetil-znachitelnyy-progress-v-realizatsii-klimaticheskoy-strategii-kompan/
Видел я и на официальном сайте, что 15 числа, но
Фьючерс 12 против спота торгуется в бэквардации, причем хорошей.
Если 14 числа последний день покупки акций, то 12 фьючерс подходит, а вот если 15 числа, то выпадают дивы на 3 фьючерс.
Неужели так много людей ошибаются, хеджируясь 12 фьючерсом, ведь если 15 числа, то не будет им дивидентов.
Видел я и на официальном сайте, что 15 числа, но
Фьючерс 12 против спота торгуется в бэквардации, причем хорошей.
Если 14 числа последний день покупки акций, то 12 фьючерс подходит, а вот если 15 числа, то выпадают дивы на 3 фьючерс.
Неужели так много людей ошибаются, хеджируясь 12 фьючерсом, ведь если 15 числа, то не будет им дивидентов.
От брокера пришло.
Уведомляем Вас о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» по ценной бумаге ФосАгро 2ао (ISIN RU000A0JRKT8)
Эмитент: ПАО "ФосАгро" Регистрационный номер: 1-02-06556-A
Детали корпоративного действия:
Референс КД: 750530
Дата фиксации: 19.12.2022
Доход на одну ЦБ: 318 RUB
Выплата дохода будет осуществлена не позднее*: 12.01.2023
Признак участия: Обязательное событие, инструкций не требуется.
От брокера пришло.
Дата закрытия реестра 19.12.2022
" Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит данный вопрос, пройдет 8 декабря 2022 года в заочной форме. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов Совет директоров рекомендовал установить 19 декабря 2022 года. "
, но так так акции торгуются в режиме Т+2, а выпадают выходнве, следовательно
последний день покупки акций получается 15.12.2022, и экспирация фьючерса 15.12.2022 в 18-50, но
так как акции торгуются до 23-50 следовательно дивы должны выпадать на 3 фьючерс.
Откуда взялось 14.12.2022 мне не понятно
prostotrader #:
....
Откуда взялось 14.12.2022 мне не понятно
Я не знаю. Другой информации у меня нет.