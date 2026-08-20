АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 120
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Надо присмотреться к коротким ОФЗ со сроком погашения до года с доходностью к погашению более 20% годовых. Подозреваю, что дальше процентные ставки будут только уменьшать. Повышение ставки спасло банки от оттока средств с депозитов, но напрочь убило кредитование и пошатнуло финансовое положение предприятий имеющих кредит с плавающей проц. ставкой увеличив стоимость обслуживания долга. Эти самые расходы по обслуживанию долга предприятия будут компенсировать за счет потребителей их продукции. Я конечно не профессионал в экономике, но думаю, что ставку можно было и не поднимать, а отток средств с депозитов компенсировать банкам предоставив им из ЦБ достаточное кол-во денег под небольшой процент для их текущих нужд. Лично я не заметил, что повышение проц. ставки привело к сдерживанию инфляции. Только немного укрепился рубль, а цены все равно растут.
...
Вот например: ОФЗ 26209 погашение 20.07.22 купон где то 7% годовых. НКД 12,7 руб. Последний раз торговалась по цене 97.85% от номинала. Доходность к погашению если считать от последней сделке 13.34% годовых. На открытии рынка цена может оказаться еще ниже от этого доходность к погашению будет еще больше.Длинные ОФЗ с большими сроками погашения просели наверно еще больше. Но их покупать что то как то страшновато. Не известно, что там будет дальше, через год и более.
ЦБ: указ президента Путина не запрещает покупать иностранные акции на бирже
В ЦБ прокомментировали указ Путина о покупке долей в иностранных компаниях
ЦБ: указ президента Путина не запрещает покупать иностранные акции на бирже
Чуешь? Две большие разницы...
Мосбиржа начнет торги 21 марта с рынка ОФЗ
p.s.
Фондовый рынок будет открываться постепенно:
в понедельник стартуют торги только ОФЗ. Когда откроются другие секции фондового рынка, Банк России объявит дополнительно.
Торги по ОФЗ будут проходить с 10.00 до 11.00 мск в режиме дискретного аукциона, далее с 13.00 до 17.00 мск в обычном режиме.
Короткие продажи по таким инструментам будут запрещены, сообщил ЦБ.
Выкупать госдолг будет сам Банк России, чтобы избежать волатильности, обеспечить ликвидность и ограничить риски финансовой стабильности.
Чуешь? Две большие разницы...
Да да в курсе конечно.
Просто дал инф в ветку Указ --- не запрещает покупать иностранные акции на бирже
Просто в интернете порой встречается извращенная трактовка.
Да да в курсе конечно.
Просто дал инф в ветку Указ --- не запрещает покупать иностранные акции на бирже
Просто в интернете порой встречается извращенная трактовка.
https://cbr.ru/faq/w_fin_sector/#a_tm7095
Указ не касается торгуемых на бирже инструментов. В документе идет речь об ограничении на прямое перечисление средств для участия в том, что в российском праве называется «общество с ограниченной ответственностью», «вклад в капитал в общества», «пай в кооперативе».
Покупать иностранные бумаги можно, только вот расчеты с иностранными контрагентами будут через спец счета.
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-18_03/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-18_04/Но это я думаю уже проблема НКЦ они должны озаботится о том как будет проходить клиринг в случае когда сделки купли продажи происходят между резидентом и не резидентом.
https://cbr.ru/faq/w_fin_sector/#a_tm7095
Покупать иностранные бумаги можно, только вот расчеты с иностранными контрагентами будут через спец счета.
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-18_03/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-18_04/Но это я думаю уже проблема НКЦ они должны озаботится о том как будет проходить клиринг в случае когда сделки купли продажи происходят между резидентом и не резидентом.
Акциями USA не торгую в открытии
По USA только тинек - пока проблема только в том что сессия начинается с 17:00 ранее начиналась в 7 утра - а по некоторым бумагам USA в 10
Сейчас только в 17 что конечно ограничивает :(
Прогнозы, сценарии, ожидания, значит...
Источник - БКС, если что:
Первый вариант уже видимо не вариант, поэтому между двумя Иранами пока, может быть что-то среднее между эмбарго и полуэмбарго, в любом случае оба варианта ведут к росту фондового рынка, что пруфится самим же Ираном, аж 15-кратный рост был:
Даже если жизнь внутри изолированной страны станет тусклой, но рынок вырастет (опираясь на аналогию) и профиты будут хорошие.
Капитализация схлопнулась до ~13 трлн и исключая замороженных нерезидентов будет около 7, поэтому объявленная поддержка 1 трлн и байбэки будут помогать:
Внебиржевые сделки в дилингах на неделе проходили даже немного выше закрытия, что может говорить о том что может и не будет какого-то суперглубокого дна, по крайней мере пока не разморозят замороженных.
В приоритетах покупок, должно быть очевидно: всё сырьевое-ориентированное, металлурги, газовики, нефтяники, никель, палладий, золото, а также химия и удобрения, уголь, тикеры всем и так хорошо известны, нет смысла перечислять банальное.
Нет смысла покупать никого из ориентированных на внутренний рынок по самоочевидным понятным причинам его схлопывания, только экспорт ресурсов, только хардкор.
Банковский сектор тоже скорее к проигравшим, но сберчик выживет и отрастет почти наверняка.
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Кто не сделал страхующую валютную подушку заранее - тех можно только пожалеть, конечно, необучаемые...
Неплохо иметь в портфеле например бонды с купонами в валюте или FTD-ноты с хорошими эмитентами и если держать до погашения то процентным риском можно пренебречь вообще, какие бы дикие свечи ни рисовались.
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PS: поскольку обсуждения этих тем неизбежно приводят к сверхболезненным идеологическим реакциям, и здесь на форуме явно не лучшее место для свободных дискуссий, то поэтому больше ничего писать не буду.
Если кому интересно идите в Секту* (в новую секту).
Слава Капитализму, Космосу и Логосу, всем профитов и хорошего настроения. 🤑
Слава Капитализму, Космосу и Логосу, всем профитов и хорошего настроения. 🤑
А как же завод?
transcendreamer как всегда,
хватит пугать народ.