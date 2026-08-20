АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Выкупать перед заседанием ФРС, на котором могут решить срочно поднять ставку?
Молодец, чё.....
MSFT APPLE закупать в любом случае на просадках ну или усреднять
Выкупать перед заседанием ФРС, на котором могут решить срочно поднять ставку?
Молодец, чё.....
не передёргивай
я же не предлагаю покупать прямо сейчас
это было предложение к обсуждению на перспективы
это очередной подарок
если не котлетить то APPLE MSFT всегда только покупать причем в любой точке - можно даже не смотреть на график - ну это как бы с одной стороны шутка конечно
но в ней 99% правды
Рано покупать - летят вниз:
это очередной подарок
если не котлетить то APPLE MSFT всегда только покупать причем в любой точке - можно даже не смотреть на график - ну это как бы с одной стороны шутка конечно
но в ней 99% правды
да это подарок и вопрос только в том чтобы правильно им воспользоваться... понятно что хайтек корректируется в том числе и под ожиданиями повышения уровней ставок как отмечено уже но так же должно быть очевидно что полупроводники (AMD и другие) будут еще бенефициарами будущего роста... а к примеру Нетфликс и подобные развлекательные просто временно перегорели видимо уже люди насытились в период вынужденной отсидки... хайтек вообще и должен корректироваться быстрее и сильнее... текущие цены акций связаны в основном с будущими доходами, горизонт инвестирования сокращается и инвесторы спокойнее чувствуют себя с акциями, по которым прибыль есть уже здесь и сейчас... ARKK как свод по хайтеку показывал падение и прошлом году хотя бизнес эмитентов продолжал расти... нет оснований считать что технологическая/инновационная сфера (и плюс связанное с крипто/финтехом) внезапно угаснет...
да это подарок и вопрос только в том чтобы правильно им воспользоваться... понятно что хайтек корректируется в том числе и под ожиданиями повышения уровней ставок как отмечено уже но так же должно быть очевидно что полупроводники (AMD и другие) будут еще бенефициарами будущего роста... а к примеру Нетфликс и подобные развлекательные просто временно перегорели видимо уже люди насытились в период вынужденной отсидки... хайтек вообще и должен корректироваться быстрее и сильнее... текущие цены акций связаны в основном с будущими доходами, горизонт инвестирования сокращается и инвесторы спокойнее чувствуют себя с акциями, по которым прибыль есть уже здесь и сейчас... ARKK как свод по хайтеку показывал падение и прошлом году хотя бизнес эмитентов продолжал расти... нет оснований считать что технологическая/инновационная сфера (и плюс связанное с крипто/финтехом) внезапно угаснет...
Ну я двигал мысль о том что если говорить о MSFT и APPLE то вопрос лишь в том где лучше войти на БАЙ ну или где лучше усреднить
по этим бумагам не рассматриваю SELL в принципе
Любое желание на селл очень хорошо отбивает просмотр месячных ТФ за большой период с кажем с 1990 года
Рано покупать - летят вниз:
да да
верно надо пытаться искать разворот - точнее следить за высказываниями и решениями людей управляющих этим миром
на акция точно лучше следить и читать фундамет, чем смотреть какие то там мувинги или другие шаманские индикаторные инструменты - которые красивы обычно на истории
КРИПТОВАЛЮТЫ
«Цикл роста завершен». Чего ожидать от криптовалют на следующей неделе
За прошедшие три дня биткоин подешевел на 10%. Сейчас цифровая монета торгуется на уровне $35,5 тыс. Почему в ближайшие дни главная криптовалюта может восстановить позиции и преодолеть отметку в $40 тыс.
Подробнее на РБК:
"Московская биржа" расширяет список торгуемых акций иностранных компаний
"Московская биржа" с 1 февраля планирует допустить к торгам акции еще 80 иностранных компаний, среди которых бумаги Fidelity National Financial, Crocs, Vimeo (NASDAQ:VMEO), говорится в сообщении биржи. В результате число акций и депозитарных расписок иностранных компаний, с которыми инвесторы могут совершать сделки на "Московской бирже", достигнет 680.
В 2022 году количество доступных иностранных ценных бумаг превысит 1,5 тыс., планирует биржа.
Торги акциями иностранных компаний на "Московской бирже" стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях и долларах США. Дивиденды на акции начисляются в валюте номинала - по американским бумагам в долларах США.
Рано покупать - летят вниз:
)