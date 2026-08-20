АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 19
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Роботы позакрывали позы. На ИИС, открытом в конце декабря, +46 с копейками %.
Исключительно удачный месяц. Посмотрим, какой будет год.
ну 46% это хорошее начало года.
ну 46% это хорошее начало года.
Если далее будет колбасня примерно на одном месте - увы, часть этого мои роботы могут и слить.
Но в этом году я сентябрьские фьючи торговать, видимо, не буду, особенно, если июньские будут прибыльными. По крайней мере, не этими роботами.
SP500 испытывает самое сильное падение за период с марта 2020
Похоже момент которого так ждали старые и опытные медведи продолжается.
Молодые и неопытные медвежата начнут заходить когда произойдет разворот, и будут хорошей пищей для опытных старых быков.
SP500 испытывает самое сильное падение за период с марта 2020
Похоже момент которого так ждали старые и опытные медведи продолжается.
Молодые и неопытные медвежата начнут заходить когда произойдет разворот, и будут хорошей пищей для опытных старых быков.
4350 серьёзный уровень поддержки. Следующий - 2700 )))
4350 серьёзный уровень поддержки. Следующий - 2700 )))
Да ну!
Полагаете фондовый рынок США в труху развалится ближайшее время ?
Продать яхты машины дома дачи квартиры кроссовки рубашки и даже квартиры и машины подаренные любовницам и в шорт ?
Да ну!
Полагаете фондовый рынок США в труху развалится ближайшее время ?
Продать яхты машины дома дачи квартиры кроссовки рубашки и даже квартиры и машины подаренные любовницам и в шорт ?
Я доверяю индикатору Баффета, а там он обретёт более-менее приличное значение. Промежуточная остановка на 3400, но, думаю, ненадолго.
Я доверяю индикатору Баффета, а там он обретёт более-менее приличное значение. Промежуточная остановка на 3400, но, думаю, ненадолго.
Индикатор Баффета предупреждает о возможном крахе рынка
27.08.2021 09:37!!!
Investing.com — Предпочтительный рыночный индикатор инвестора-миллиардера Уоррена Баффета, который сравнивает оценку фондового рынка с размером экономики США, составил 205%, что свидетельствует об огромной переоценке акций и служит предупреждающим сигналом о будущем крахе фондового рынка, пишет Business Insider.
Рыночный индикатор Баффета использует совокупную рыночную капитализацию всех публично торгуемых американских акций, которая делится на последний квартальный показатель ВВП страны, служа приблизительным показателем оценки фондового рынка по отношению к размеру всей экономики США.
Индекс Wilshire 5000 Total Market в среду закрылся на отметке около $46,69 трлн, так как индексы S&P 500 и Nasdaq 100 завершили день на рекордных максимумах. Между тем, последняя оценка ВВП США во втором квартале составила $22,72 трлн, что соответствует показателю Баффета 205%. Это намного выше его показателя 187%, достигнутого во втором квартале 2020 года, когда пандемия была в полном разгаре, а ВВП страны был примерно на 15% ниже.
Сам Баффет назвал свой одноименный индикатор в статье журнала Fortune в 2001 году «вероятно, лучшим и единственным измерителем оценки рынка в любой момент».
Индикатор уже не раз точно предсказывал надвигающийся крах экономики: он вырос до рекордного уровня во время «пузыря доткомов», а также резко поднялся в преддверии мирового финансового кризиса, однако тогда в обоих случаях он оставался ниже 150%.
Однако имеется одно большое «но»: индикатор сравнивает ВВП США за предыдущий квартал со стоимостью фондового рынка сегодня, а ВВП не включает в себя доходы американских корпораций за рубежом, в то время как рыночная капитализация американских фирм отражает стоимость как их внутренних, так и международных операций. Более того, пандемия нарушила экономическую активность в стране и снизила ВВП с весны прошлого года, подтолкнув федеральное правительство к поддержке компаний и граждан, стимулируя тем самым и фондовый рынок. Значит, индикатор Баффета может оказаться искусственно завышенным и начнет снижаться по мере восстановления экономики и прекращения помощи государства.
Помимо Баффета, есть и другие инвесторы, которые тоже начали бить тревогу: Майкл Бьюрри, который уже предупреждал в этом году, что фондовый рынок «танцует на лезвии ножа», и Джереми Грэнтэм, говоривший о «полноценном эпическом пузыре», который, как он надеется, эффектно лопнет.
— При подготовке использованы материалы Business Insider
Я доверяю индикатору Баффета, а там он обретёт более-менее приличное значение. Промежуточная остановка на 3400, но, думаю, ненадолго.
медведи уже раскалили мангалы и жарят телятину.
медведи уже раскалили мангалы и жарят телятину.
Медведи уже в полёте. Быки внизу рога навострили.
Попробуем зафиксировать!
Акции в портфеле компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. по состоянию на 30 сентября 2021 года (отчет опубликован 15 ноября 2021 года)