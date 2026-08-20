АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 19

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JRandomTrader #:

Роботы позакрывали позы. На ИИС, открытом в конце декабря, +46 с копейками %.

Исключительно удачный месяц. Посмотрим, какой будет год.

ну 46% это хорошее начало года. 

 
Yuriy Zaytsev #:

ну 46% это хорошее начало года. 

Если далее будет колбасня примерно на одном месте - увы, часть этого мои роботы могут и слить.

Но в этом году я сентябрьские фьючи торговать, видимо, не буду, особенно, если июньские будут прибыльными. По крайней мере, не этими роботами.

 

SP500 испытывает самое сильное падение за период с марта 2020

Похоже  момент которого так ждали старые и опытные медведи продолжается.

Молодые и неопытные медвежата начнут заходить когда произойдет разворот, и будут хорошей пищей для опытных старых быков.


 
Yuriy Zaytsev #:

SP500 испытывает самое сильное падение за период с марта 2020

Похоже  момент которого так ждали старые и опытные медведи продолжается.

Молодые и неопытные медвежата начнут заходить когда произойдет разворот, и будут хорошей пищей для опытных старых быков.


4350 серьёзный уровень поддержки. Следующий - 2700 )))

 
Алексей Тарабанов #:

4350 серьёзный уровень поддержки. Следующий - 2700 )))

Да ну!

Полагаете фондовый рынок США  в труху развалится ближайшее время ?

Продать яхты машины дома дачи  квартиры  кроссовки рубашки и даже квартиры и машины подаренные любовницам  и в шорт ?

 
Yuriy Zaytsev #:

Да ну!

Полагаете фондовый рынок США  в труху развалится ближайшее время ?

Продать яхты машины дома дачи  квартиры  кроссовки рубашки и даже квартиры и машины подаренные любовницам  и в шорт ?

Я доверяю индикатору Баффета, а там он обретёт более-менее приличное значение. Промежуточная остановка на 3400, но, думаю, ненадолго. 

 
Алексей Тарабанов #:

Я доверяю индикатору Баффета, а там он обретёт более-менее приличное значение. Промежуточная остановка на 3400, но, думаю, ненадолго. 

Индикатор Баффета предупреждает о возможном крахе рынка

Фондовый рынок27.08.2021 09:37

27.08.2021 09:37!!!


Investing.com — ‌Предпочтительный рыночный индикатор инвестора-миллиардера Уоррена Баффета, который сравнивает оценку фондового рынка с размером экономики США, составил 205%, что свидетельствует об огромной переоценке акций и служит предупреждающим сигналом о будущем крахе фондового рынка, пишет Business Insider.

Рыночный индикатор Баффета использует совокупную рыночную капитализацию всех публично торгуемых американских акций, которая делится на последний квартальный показатель ВВП страны, служа приблизительным показателем оценки фондового рынка по отношению к размеру всей экономики США.

Индекс Wilshire 5000 Total Market в среду закрылся на отметке около $46,69 трлн, так как индексы S&P 500 и Nasdaq 100 завершили день на рекордных максимумах. Между тем, последняя оценка ВВП США во втором квартале составила $22,72 трлн, что соответствует показателю Баффета 205%. Это намного выше его показателя 187%, достигнутого во втором квартале 2020 года, когда пандемия была в полном разгаре, а ВВП страны был примерно на 15% ниже.

Сам Баффет назвал свой одноименный индикатор в статье журнала Fortune в 2001 году «вероятно, лучшим и единственным измерителем оценки рынка в любой момент».

Индикатор уже не раз точно предсказывал надвигающийся крах экономики: он вырос до рекордного уровня во время «пузыря доткомов», а также резко поднялся в преддверии мирового финансового кризиса, однако тогда в обоих случаях он оставался ниже 150%.

Однако имеется одно большое «но»: индикатор сравнивает ВВП США за предыдущий квартал со стоимостью фондового рынка сегодня, а ВВП не включает в себя доходы американских корпораций за рубежом, в то время как рыночная капитализация американских фирм отражает стоимость как их внутренних, так и международных операций. Более того, пандемия нарушила экономическую активность в стране и снизила ВВП с весны прошлого года, подтолкнув федеральное правительство к поддержке компаний и граждан, стимулируя тем самым и фондовый рынок. Значит, индикатор Баффета может оказаться искусственно завышенным и начнет снижаться по мере восстановления экономики и прекращения помощи государства.

Помимо Баффета, есть и другие инвесторы, которые тоже начали бить тревогу: Майкл Бьюрри, который уже предупреждал в этом году, что фондовый рынок «танцует на лезвии ножа», и Джереми Грэнтэм, говоривший о «полноценном эпическом пузыре», который, как он надеется, эффектно лопнет.

— При подготовке использованы материалы Business Insider

 
Алексей Тарабанов #:

Я доверяю индикатору Баффета, а там он обретёт более-менее приличное значение. Промежуточная остановка на 3400, но, думаю, ненадолго. 

медведи уже раскалили мангалы и жарят телятину.

 
Yuriy Zaytsev #:

медведи уже раскалили мангалы и жарят телятину.

Медведи уже в полёте. Быки внизу рога навострили. 

 

Попробуем зафиксировать!


Акции в портфеле компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. по состоянию на 30 сентября 2021 года (отчет опубликован 15 ноября 2021 года)
Компания Символ Стоимость на 30.09.2021 Кол-во акций % портфеля
APPLE INC    (COM) AAPL 125,529,681,000 887,135,554 42.78%
BANK AMER CORP    (COM) BAC 42,878,771,000 1,010,100,606 14.61%
AMERICAN EXPRESS CO    (COM) AXP 25,399,340,000 151,610,700 8.66%
         
COCA COLA CO    (COM) KO 20,988,000,000 400,000,000 7.15%
KRAFT HEINZ CO    (COM) KHC 11,989,874,000 325,634,818 4.09%
MOODYS CORP    (COM) MCO 8,760,485,000 24,669,778 2.99%
VERIZON COMMUNICATIONS    (COM) VZ $8,578,115,000 158,824,575 2.92%
US BANCORP DEL    (COM NEW) USB 7,514,279,000 126,417,887 2.56%
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I    (COM) DVA 4,196,471,000 36,095,570 1.43%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP    (COM) BK 3,751,012,000 72,357,453 1.28%
GENERAL MTRS CO    (COM) GM 3,162,600,000 60,000,000 1.08%
CHARTER COMMUNICATIONS INC N    (CL A) CHTR 3,056,207,000 4,200,626 1.04%
CHEVRON CORP     CVX 2,911,972,000 28,703,519 0.99%
VERISIGN INC    (COM) VRSN 2,627,329,000 12,815,613 0.90%
KROGER CO.    (COM) KR 2,498,086,000 61,787,910 0.85%
VISA INC    (COM CL A) V 2,130,038,000 9,562,460 0.73%
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE    (COM C SIRIUSXM) LSXMK 2,051,097,000 43,208,291 0.70%
SNOWFLAKE INC    (COM) SNOW 1,852,497,000 6,125,376 0.63%
AMAZON COM INC    (COM) AMZN 1,751,912,000 533,3 0.60%
AbbVie Inc.    (COM) ABBV 1,553,165,000 14,398,488 0.53%
MASTERCARD INC    (CL A) MA 1,491,077,000 4,288,648 0.51%
BRISTOL-MYERS SQUIBB    (COM) BMY 1,304,517,000 22,046,936 0.44%
AON PLC    (COM) AON 1,256,244,000 4,396,000 0.43%
RESTORATION HARDWARE HOLDINGS INC    (COM) RH 1,195,081,000 1,791,967 0.41%
STORE CAP CORP    (COM) STOR 782,018,000 24,415,168 0.27%
LIBERTY SIRIUS XM SERIES A     LSXMA 700,963,000 14,860,360 0.24%
T-MOBILE US INC    (COM) TMUS 669,718,000 5,242,000 0.23%
GLOBE LIFE INC    (COM) GL 565,672,000 6,353,727 0.19%
ROYALTY PHARMA PLC    (COM) RPRX 475,093,000 13,145,902 0.16%
MARSH & MCLENNAN     MMC 415,184,000 2,741,755 0.14%
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD    (SPONSORED ADR) TEVA 416,768,000 42,789,295 0.14%
STONECO LTD    (COM CL A) STNE 371,346,000 10,695,448 0.13%
         
SIRIUS XM HLDGS INC    (COM) SIRI 266,319,000 43,658,800 0.09%
FLOOR & DECOR HOLDINGS    (COM) FND 98,669,000 816,863 0.03%
JOHNSON & JOHNSON    (COM) JNJ 52,827,000 327,1 0.02%
PROCTER & GAMBLE CO    (COM) PG 44,093,000 315,4 0.02%
LIBERTY LATIN AMERICA LTD    (COM CL A) LILA 34,410,000 2,630,792 0.01%
LIBERTY LATIN AMERICA LTD    (COM CL C) LILAK 16,846,000 1,284,020 0.01%
MONDELEZ INTL INC    (CL A) MDLZ 33,628,000 578 0.01%
SPDR S&P 500 ETF TRUST     SPY 16,908,000 39,4 0.01%
VANGUARD S&P 500 ETF     VOO 16,959,000 43 0.01%
WELLS FARGO & CO NEW    (COM) WFC 31,329,000 675,054 0.01%
UNITED PARCEL SERVICE INC    (CL B) UPS 10,817,000 59,4 0.00%
Общая стоимость на 30.09.2021 ($)   293,447,417,000    
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