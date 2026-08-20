АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 167

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Valeriy Yastremskiy #:

Это так же одно из следствий волатильности ситуации.))) Все как всегда. Лучше пусть будет амбар полным на случай трудностей)))

Тут ситуация вполне понятная, можно выплатить дивиденды и возможно присесть еще глубже , а можно их пустить на поддержку.

Допустим у вас есть акции компании  и есть выбор.

  • A) получить какие то дивиденды  один раз - последний раз, затем узнать что фирма просто завершает существование  и потерять уже все акции.
  • B) не получить дивиденды но в перспективе остаться с акциями.
  • С) Вы не в просадке - стоите в сделке снизу с профитом - узнаете что дивидендом не будет.

Что бы не допускать сценарий А  и даже В  лучше выходить пока в плюсе или в небольшом минусе , идеален конечно сценарий С 

 

Против банков РФ готовится 6й пакет санкций.

С большой долей вероятности с понедельника движение вниз.

 

Нефть  фьючерс  BR-5.22  видимо геп до 111-113

По нефти пока только BUY 


 

Немного пошалил  с утра

ВСЕ входы основаны исключительно  на фундаментальных данных + политических сигналах




 

Судя по риторике на  самых разных каналах.  Продолжение движения вниз следовало ожидать ,  с утра только шорт.

Нефть пока не трогаю с утра. 

Золото только в бай.

-

p.s.

Риторика БФ 

   Судя по очень печальному голосу аналитиков   - ТОЛЬКО ШОРТ!

 

Золото с утра ударило в расчетный тейк

Но на первых утренних тиках чуток не достигло расчетного отложенного ордера.

 

Пока в бездну падает фондовый РФ , природный газ штурмует очередные хаи.

 

https://www.rbc.ru/finances/19/04/2022/625e85c69a794717d57ee8dc

Мосбиржа сообщила о переговорах по обмену опытом с Ираном
Мосбиржа сообщила о переговорах по обмену опытом с Ираном
  • 2022.04.19
  • Маргарита Мордовина
  • www.rbc.ru
Мосбиржа провела встречу с представителями Ирана. Пока речь идет о «первом обмене опытом», но Тегеран уже «забрасывал удочки» насчет привлечения российского капитала, рассказал РБК управляющий директор биржи Кирилл Пестов Руководство Московской биржи провело первые переговоры с коллегами из Тегерана, заявил на конференции «Новая реальность...
 

как говорится жадничать вредно - выходить надо вовремя











 

https://yandex.ru/news/story/Nalogovaya_sluzhba_Velikobritanii_namerena_lishit_Mosbirzhu_statusa_priznannoj_fondovoj_birzhi--97e6651eb80401b29d8bf9b6f7309885?lang=ru&amp;from=main_portal&fan=1&stid=GG8yeS7--5o8tDMRwjj6&t=1650375826&persistent_id=192983764&story=33c231e4-0173-5232-840b-74f94696cc45&lr=44&msid=1650376437183621-13361585442554874887-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-7019&mlid=1650375826.glob_225.97e6651e&utm_medium=topnews_news&utm_source=morda_desktop

англо саксы, вот чей бизнес, что форекс, что биржи

ahahahaha

;)

Налоговая служба Великобритании намерена лишить Мосбиржу статуса признанной фондовой биржи: Яндекс.Новости
Налоговая служба Великобритании намерена лишить Мосбиржу статуса признанной фондовой биржи: Яндекс.Новости
  • yandex.ru
Лишение статуса будет означать, что инвесторы не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам Великобритании при торговле ценными бумагами на в налогово-таможенной службе Британии связали также с...
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