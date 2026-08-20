АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 167
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Это так же одно из следствий волатильности ситуации.))) Все как всегда. Лучше пусть будет амбар полным на случай трудностей)))
Тут ситуация вполне понятная, можно выплатить дивиденды и возможно присесть еще глубже , а можно их пустить на поддержку.
Допустим у вас есть акции компании и есть выбор.
Что бы не допускать сценарий А и даже В лучше выходить пока в плюсе или в небольшом минусе , идеален конечно сценарий С
Против банков РФ готовится 6й пакет санкций.
С большой долей вероятности с понедельника движение вниз.
Нефть фьючерс BR-5.22 видимо геп до 111-113
По нефти пока только BUY
Немного пошалил с утра
ВСЕ входы основаны исключительно на фундаментальных данных + политических сигналах
Судя по риторике на самых разных каналах. Продолжение движения вниз следовало ожидать , с утра только шорт.
Нефть пока не трогаю с утра.
Золото только в бай.
-
p.s.
Риторика БФ
Судя по очень печальному голосу аналитиков - ТОЛЬКО ШОРТ!
Золото с утра ударило в расчетный тейк
Но на первых утренних тиках чуток не достигло расчетного отложенного ордера.
Пока в бездну падает фондовый РФ , природный газ штурмует очередные хаи.
https://www.rbc.ru/finances/19/04/2022/625e85c69a794717d57ee8dc
как говорится жадничать вредно - выходить надо вовремя
https://yandex.ru/news/story/Nalogovaya_sluzhba_Velikobritanii_namerena_lishit_Mosbirzhu_statusa_priznannoj_fondovoj_birzhi--97e6651eb80401b29d8bf9b6f7309885?lang=ru&from=main_portal&fan=1&stid=GG8yeS7--5o8tDMRwjj6&t=1650375826&persistent_id=192983764&story=33c231e4-0173-5232-840b-74f94696cc45&lr=44&msid=1650376437183621-13361585442554874887-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-7019&mlid=1650375826.glob_225.97e6651e&utm_medium=topnews_news&utm_source=morda_desktop
англо саксы, вот чей бизнес, что форекс, что биржи
ahahahaha
;)