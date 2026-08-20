АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 244
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ВТБ новое дно появилось.
Сделка по акции TM-Toyota Motor Corporation — крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.
А когда закончится собрание акционеров?
добавлено
Так и "подмывает" нажать кнопку "Старт"
добавлено
По вопросу внеочередного собрания акционеров имеется кворум
РЕЛИЗ
Счетная комиссия закончила подсчет голосов по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром». Кворум имеется.
Утвердили 51,03 руб.
Добавлено
Опоздал
Утвердили 51,03 руб.
Хорошая новость.
А когда закончится собрание акционеров?
добавлено
Так и "подмывает" нажать кнопку "Старт"
добавлено
По вопросу внеочередного собрания акционеров имеется кворум
РЕЛИЗ
Счетная комиссия закончила подсчет голосов по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром». Кворум имеется.
Михаил, а если бы был вход и дивиденды не утвердили , то какой процент убытка мог бы быть? Хочу понять риски.
Михаил, а если бы был вход и дивиденды не утвердили , то какой процент убытка мог бы быть? Хочу понять риски.
Если бы вошел под 40 и выше, то был бы по-нулям в экспирацию.
Добавлено
Сейчас, когда на рынке полный хаос, очень трудно что-то рассчитать
Если бы вошел под 40 и выше, то был бы по-нулям в экспирацию.
Добавлено
Сейчас, когда на рынке полный хаос, очень трудно что-то рассчитать
Понято. Спасибо!
риски к прибыли были 1 к 1, почти на всем периоде плюс минус несколько процентов. чистая рулетка :)