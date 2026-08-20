АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 244

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ВТБ новое дно появилось.


 

Сделка по акции TM-Toyota Motor Corporation — крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.


 
Газпром отжигает, резко упал аж на -18% потом также быстро восстановился до -4%.
 

А когда закончится собрание акционеров?

добавлено

Так и "подмывает" нажать кнопку "Старт"

добавлено

По вопросу внеочередного собрания акционеров имеется кворум

РЕЛИЗ

30 сентября 2022, 09:21

Счетная комиссия закончила подсчет голосов по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром». Кворум имеется.

 

Утвердили 51,03 руб. 

Добавлено

Опоздал


 
prostotrader #:

Утвердили 51,03 руб. 


Хорошая новость.

 
prostotrader #:

А когда закончится собрание акционеров?

добавлено

Так и "подмывает" нажать кнопку "Старт"

добавлено

По вопросу внеочередного собрания акционеров имеется кворум

РЕЛИЗ

30 сентября 2022, 09:21

Счетная комиссия закончила подсчет голосов по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром». Кворум имеется.

Михаил, а если бы был вход и дивиденды не утвердили , то какой процент убытка мог бы быть? Хочу понять риски.

 
Dmitriy Skub #:

Михаил, а если бы был вход и дивиденды не утвердили , то какой процент убытка мог бы быть? Хочу понять риски.

Если бы вошел под 40 и выше, то был бы по-нулям в экспирацию.

Добавлено

Сейчас, когда на рынке полный хаос, очень трудно что-то рассчитать

 
prostotrader #:

Если бы вошел под 40 и выше, то был бы по-нулям в экспирацию.

Добавлено

Сейчас, когда на рынке полный хаос, очень трудно что-то рассчитать

Понято. Спасибо!

 
Dmi3 #:

риски к прибыли были 1 к 1, почти на всем периоде плюс минус несколько процентов. чистая рулетка :)

Вы Михаил?
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