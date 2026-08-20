АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 110
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Ну что Юрий, подготовились к росту нашего фондового рынка завтра? Если дадут торговать, конечно...
https://www.rbc.ru/economics/01/03/2022/621e03c09a7947f7a58bb8bc
Если не ошибаюсь , на Уолл Стрит начали скупать фондовый РФ.
Ощущение что они что то знают, того чего еще не знают даже политики.
p.s.
Не уверен что рынок откроют завтра. Хотя брокер пишет что торги отроют через 13 часов.
Полагаю что сначала должно случится некоторое событие.
Чисто коммерческая информация для спекулянтов, нужно быть осторожными с фьючерсами на нефть по лонгу.
Тем кто мечтательно желает встать в лонг по нефти или уже стоит.
Похоже нефть не улетит сильно
США запретили импорт российской нефти, газа, любых энергоносителей
Средняя цена бензина в США без учета инфляции уже достигла рекордного максимума
p.s.
США придумали, как обходить свои антироссийские санкции
Американские компании нашли способ, как обойти санкции, которые они ввели против России.
Все транзакции будут производиться с участием банков в других странах, заявил бывший старший советник подразделения по санкциям Минфина США OFAC Брайан О’Тул.
«Если компания покупает нефть у российского поставщика, она сможет перевести ему долларовый платеж через неподсанкционный банк в третьей стране, выступающий в качестве разрешенного посредника.
Подсанкционный банк сможет получать комиссионные от российского продавца за такие сделки», — сказал он в беседе с РБК.
Отмечается также, что эту схему разработал Минфин США.
Таким образом, платежи России за энергоносители могут исходить также от клиентов в других странах — не только в США.
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p.s.
пожалуйста без комментариев
.....
p.s.
США придумали, как обходить свои антироссийские санкции
.....
Маразм, придумывают санкции, потом сами же придумывают способ как их обходить. :)
Китай рассматривает возможность покупки акций Газпрома, Русала, других российских сырьевых и энергетических компаний
Лондонская биржа остановила торги никелем
Пшеница в США достигла рекордного уровня, подорожав на 77% в этом году
Лондонская биржа остановила торги никелем
Похоже покупка акций НорНикеля была хорошей идеей
Да ужас мир меняется. В то время как у нас закрываются макдаки и кфс мы ограничиваем экспорт сырья https://tass.ru/ekonomika/14003679
Хорошо бы увидеть перечень ограниченных ресурсов.
К примеру если там есть никель то встать в лонг или держать его будет шикарная идея.
Кстати по титану вниз даже нет движений.
Хорошо бы увидеть перечень ограниченных ресурсов.
К примеру если там есть никель то встать в лонг или держать его будет шикарная мысль.
Кстати по титану вниз даже нет движений.
Перечень правительство определит. Потом наверно опубликуют. Скорее всего это будет стратегически важное сырье. Они нам перекрывает поставки чипов, микропроцессоров и прочей технологичной продукции мы им перекроем поставки сырья из которого эта продукция производится. Вполне логично я думаю.