АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 169
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Обзор российского рынка: «медведи» удерживают инициативу
p.s.
Похоже сильная медвежья лапа будет ждать хорошего отскока перед тем как навалится всей тушей на кнопку SELL
И тут вопрос , будет ли встречена эта попытка крепкими блестящими бычьими рогами, со всеми вытекающими и красивой свежей шкурой медведя на полу в прихожей.
Похоже медведи пока продолжают править балом!
Свежих молодых резвых бычков крепкая отеческая медвежья лапа успокоила на первых же тиках.
Особых причин бодро идти вверх не видно - сигналов для оптимизма не наблюдается.
Похоже медведи пока продолжают править балом!
Свежих молодых резвых бычков крепкая отеческая медвежья лапа успокоила на первых же тиках.
Особых причин бодро идти вверх не видно - сигналов для оптимизма не наблюдается.
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 20 апреля снижается
молодые бычки получив подзатыльники - накинулись стаей и заставляют медведей отступать
начались первые удары острыми рогами в медвежьи бока
похоже вечером на полу в прихожей будут лежать свежие медвежьи шкуры
молодые бычки получив подзатыльники - накинулись стаей и заставляют медведей отступать
начались первые удары острыми рогами в медвежьи бока
похоже вечером на полу в прихожей будут лежать свежие медвежьи шкуры
Российский рынок прервал снижение
Молодые быки слегка выдохлись - все же очень сложно бодать молодыми рогами старых опытных медведей.
В моменте медведи пытаются загнать быков в стойло.