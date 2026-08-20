АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 169

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Российский рынок прервал снижение
Российский рынок прервал снижение | Investing.com
Российский рынок прервал снижение | Investing.com
  • ru.investing.com
Алексей Калачев: анализ рынка акций, включая . Свежая аналитика фондового рынка на Investing.com
 

Обзор российского рынка: «медведи» удерживают инициативу

p.s.

Похоже сильная медвежья лапа будет ждать хорошего отскока  перед тем как навалится всей тушей на кнопку SELL

И тут вопрос , будет ли встречена эта попытка крепкими блестящими бычьими рогами, со всеми вытекающими и красивой свежей шкурой медведя на полу в прихожей.




Обзор российского рынка: «медведи» удерживают инициативу | Investing.com
Обзор российского рынка: «медведи» удерживают инициативу | Investing.com
  • ru.investing.com
Георгий Ващенко: обзор рынка, включая USD/RUB, ММВБ – Индекс Мосбиржи, НК Лукойл ПАО, Сбербанк ПАО. Свежая аналитика рынка на Investing.com
 

Похоже медведи пока продолжают править балом!

Свежих молодых резвых бычков крепкая отеческая медвежья лапа успокоила на первых же тиках.

Особых причин бодро идти вверх не видно - сигналов для  оптимизма не наблюдается.

 
Yuriy Zaytsev #:

Похоже медведи пока продолжают править балом!

Свежих молодых резвых бычков крепкая отеческая медвежья лапа успокоила на первых же тиках.

Особых причин бодро идти вверх не видно - сигналов для  оптимизма не наблюдается.

Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 20 апреля снижается

Фондовый рынок19 минут назад (20.04.2022 10:44)
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 20 апреля снижается От IFX
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 20 апреля снижается От IFX
  • ru.investing.com
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 20 апреля снижается
 

молодые  бычки получив подзатыльники -  накинулись стаей и заставляют медведей отступать

начались первые удары острыми рогами в медвежьи  бока

похоже вечером на полу в прихожей будут лежать свежие медвежьи шкуры

 
Yuriy Zaytsev #:

молодые  бычки получив подзатыльники -  накинулись стаей и заставляют медведей отступать

начались первые удары острыми рогами в медвежьи  бока

похоже вечером на полу в прихожей будут лежать свежие медвежьи шкуры

Российский рынок прервал снижение

Алексей КалачевРынки акций3 часа назад (20.04.2022 08:00)
Алексей Калачев на Investing.com
Алексей Калачев на Investing.com
  • ru.investing.com
Последняя информация от пользователя Алексей Калачев на Investing.com
 

Молодые быки слегка выдохлись - все же очень сложно бодать молодыми рогами старых опытных медведей.

 

В моменте медведи пытаются загнать  быков  в стойло.

 
Не пускали бы жывотных на приличную биржу. Тут вам не Уолл стрит.
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