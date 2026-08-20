АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 248

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D long Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета начальной и скорректированной маржи для длинных позиций. Устанавливается брокером.
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». При D long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1»
D short Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета минимальной, начальной и скорректированной маржи для коротких позиций. Устанавливается брокером.
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». При D short = + поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1E50»
D min long Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета минимальной маржи для длинных позиций. Рассчитывается следующим образом:
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1»
D min short Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета минимальной маржи для коротких позиций. Рассчитывается следующим образом:
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min short = + поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1E50»

 
Alexey Viktorov #:

Открыл, но понять что это такое не смог. Значения есть только на фьючерсах, а на акциях этих значений нет.

А это никак не связано с ГО?

Есть значения и для фьючерсов и для акций

Это как раз связано с ГО, с учетом рисков брокера

GO sell = BuyPrice * D short

GO buy = SellPrice * D Long  

 
Dmitriy Skub #:

D long Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета начальной и скорректированной маржи для длинных позиций. Устанавливается брокером.
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». При D long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1»
D short Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета минимальной, начальной и скорректированной маржи для коротких позиций. Устанавливается брокером.
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». При D short = + поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1E50»
D min long Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета минимальной маржи для длинных позиций. Рассчитывается следующим образом:
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1»
D min short Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета минимальной маржи для коротких позиций. Рассчитывается следующим образом:
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min short = + поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1E50»

Да я читал это в руководстве Квик, но не понятно что это "short = + (бесконечность)"

 

Впереди зима.

 

По фьючерсу газа вероятно наметился разворот.

 
Илон Маск купил Твиттер , торги акциями прекращены.

 
Yuriy Zaytsev #:
Илон Маск купил Твиттер , торги акциями прекращены.

Интересно в какую сторону гэп будет)))
 
Valeriy Yastremskiy #:
Интересно в какую сторону гэп будет)))

Писали что торгов не будет, но котировки идут - гепа нет.

 
Yuriy Zaytsev #:

Писали что торгов не будет, но котировки идут - гепа нет.

Странно что писали, что торгов не будет. Возможно ожидали волнение цены. Его не произошло по заявкам и торги продолжили.

 

Привет!

Кто-нибудь разбирался с дивидентами ФосАгро?

На сайте БКС день отсечки указан как 18.12.22, а на сайте раскрытия информации

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sieICbzPfk6Mri4uSsKKIQ-B-B&attempt=1

сказано:

ыла рассмотрена информация о финансовых результатах компании за 9 месяцев 2022 года, включая промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО.

Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов из расчета 318 рублей на обыкновенную акцию.

Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит данный вопрос, пройдет 8 декабря 2022 года в заочной форме.

В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов Совет директоров рекомендовал установить 19 декабря 2022 года. "

Где правильно?

Интерфакс – Сервер раскрытия информации
  • www.e-disclosure.ru
Сообщение о существенном факте компании
 
prostotrader #:

Привет!

Кто-нибудь разбирался с дивидентами ФосАгро?

На сайте БКС день отсечки указан как 18.12.22, а на сайте раскрытия информации

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sieICbzPfk6Mri4uSsKKIQ-B-B&attempt=1

сказано:

ыла рассмотрена информация о финансовых результатах компании за 9 месяцев 2022 года, включая промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО.

Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов из расчета 318 рублей на обыкновенную акцию.

Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит данный вопрос, пройдет 8 декабря 2022 года в заочной форме.

В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов Совет директоров рекомендовал установить 19 декабря 2022 года. "

Где правильно?

А разве в октябре не выплачивали?

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