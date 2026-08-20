АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 248
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Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». При D long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1»
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». При D short = + поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1E50»
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1»
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min short = + поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1E50»
Открыл, но понять что это такое не смог. Значения есть только на фьючерсах, а на акциях этих значений нет.
А это никак не связано с ГО?
Есть значения и для фьючерсов и для акций
Это как раз связано с ГО, с учетом рисков брокера
GO sell = BuyPrice * D short
GO buy = SellPrice * D Long
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». При D long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1»
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». При D short = + поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1E50»
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1»
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min short = + поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1E50»
Да я читал это в руководстве Квик, но не понятно что это "short = + (бесконечность)"
Впереди зима.
По фьючерсу газа вероятно наметился разворот.
Илон Маск купил Твиттер , торги акциями прекращены.
Интересно в какую сторону гэп будет)))
Писали что торгов не будет, но котировки идут - гепа нет.
Писали что торгов не будет, но котировки идут - гепа нет.
Странно что писали, что торгов не будет. Возможно ожидали волнение цены. Его не произошло по заявкам и торги продолжили.
Привет!
Кто-нибудь разбирался с дивидентами ФосАгро?
На сайте БКС день отсечки указан как 18.12.22, а на сайте раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sieICbzPfk6Mri4uSsKKIQ-B-B&attempt=1
сказано:
"Была рассмотрена информация о финансовых результатах компании за 9 месяцев 2022 года, включая промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО.
Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов из расчета 318 рублей на обыкновенную акцию.
Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит данный вопрос, пройдет 8 декабря 2022 года в заочной форме.
В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов Совет директоров рекомендовал установить 19 декабря 2022 года. "
Где правильно?
Привет!
Кто-нибудь разбирался с дивидентами ФосАгро?
На сайте БКС день отсечки указан как 18.12.22, а на сайте раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sieICbzPfk6Mri4uSsKKIQ-B-B&attempt=1
сказано:
"Была рассмотрена информация о финансовых результатах компании за 9 месяцев 2022 года, включая промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО.
Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов из расчета 318 рублей на обыкновенную акцию.
Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит данный вопрос, пройдет 8 декабря 2022 года в заочной форме.
В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов Совет директоров рекомендовал установить 19 декабря 2022 года. "
Где правильно?
А разве в октябре не выплачивали?