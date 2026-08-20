АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 104
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НЕФТЬ 118 в моменте
( насколько понимаю еще не объявлены обратные санкции по ресурсам - задвижки не закрыты )
НЕФТЬ 118 в моменте
( насколько понимаю еще не объявлены обратные санкции по ресурсам - задвижки не закрыты )
Если объявят и они не будут касаться нефти - упадёт.
https://www.kommersant.ru/doc/5239689
С моей стороны диванного эксперта :) видится, что те кто тариться сейчас зеленой бумагой в конце концов потом сильно пожалеют.
Никто из разумных людей сейчас уже давно не покупает валюту, ибо куплена заранее, наоборот продают порциями, обсуждали уже сто раз.
Можно лишь пожалеть тех кто сейчас пытается покупать валюту.
Новая нерыночная мера говорит о деградации рос.рынка вследствие изоляции и невозможности использования рыночных мер, и это плохо.
Заградительная мера и именно для физ лиц, говорит о сильной вероятности дальнейшего смещения торгового коридора в худшую для рубля сторону, и уже вроде как движения пытаются пробивать...
Также мы помним, что для бюджета и привилегированных групп и экспортеров очень выгодно девальвация нац.валюты, и не стоит потом удивляться.
Возможно грубые нерыночные меры лишь для блокирования паники и будут сняты через некоторое, иначе закукливание рынка будет продолжаться.
США уже не первый раз своими действиями сигнализируют миру, что хранение активов Центробанков в долларах рискованное мероприятие. Средства любой неугодной страны могут быть заморожены и даже присвоены себе.
Опять неверный вывод 😉 а ведь должно быть очевидно, что это ответная санкционная мера ЕС и США, в ответ на беспрецедентное "миролюбие и добродушие" со стороны РФ, а не просто произвольный отъем активов, никто бы просто так ничего не морозил, поэтому что это вредит международной торговле прежде всего самим же ЕС и США, и когда столь обостренная "дружба-любовь-мир" завершится, то и санкции будут сняты, а вот курс рубля может и не вернуться в прежние диапазоны, и потери средств уже не вернёшь.
Сейчас пока нет намёков на конфискационные практики, не нужно вводить людей в заблуждение!
Да, конечно теоретически всё может быть, вплоть до принудительного изъятия депозитов граждан, и валютных и рублевых, но это тогда это уже совсем другой этап, это будет уже начало конца и развала и тотальная потеря доверия и массовое бедствие, сейчас маловероятно именно такое развитие сценария.
Ну кто знает конечно...
3 марта, продолжается самозакукливание... отдыхаем (вероятно) до 5 марта...
https://www.moex.com/n44127/?nt=106
https://frankrg.com/61928
Такого [драматическая ситуация] еще не было, и новые нерыночные меры говорят в пользу [нечто, что не поддаётся никакому описанию, никакому сравнению] 😁
3 марта, продолжается самозакукливание... отдыхаем (вероятно) до 5 марта...
https://www.moex.com/n44127/?nt=106
https://frankrg.com/61928
Такого [драматическая ситуация] еще не было, и новые нерыночные меры говорят в пользу [нечто, что не поддаётся никакому описанию, никакому сравнению] 😁
до 9 марта вряд ли что измениться. А заградиловка очевидная и логичная мера в стрессовые периоды. Могли бы и 50% поставить))) Пока прогнозы не на что опирать, зыбко слишком.... грусть... на мой не профный взгляд)))
до 9 марта вряд ли что измениться. А заградиловка очевидная и логичная мера в стрессовые периоды. Могли бы и 50% поставить))) Пока прогнозы не на что опирать, зыбко слишком.... грусть... на мой не профный взгляд)))
С одной стороны, в утилитаристском смысле это будет как ни странно даже во благо, так как спасёт волнительных граждан от поспешных эмоциональных действий, но с другой стороны это грубое циничное патриархальное такое ограничение, уничижительное, прежде всего своей безальтернативностью, приравнивающее гражданина к неразумному биоюниту, что конечно же расстраивает и разочаровывает с позиций философского универсального либерализма и свободы человеческого духа от стеснений... что впрочем вполне ожидаемо... 😑
Можно предположить что цели финансового регулятора - просто переждать острую фазу сброса активов в попытке сохранить свой локальный рынок, отвязав его от глобального и начать поддержку обещанными покупками из ФНБ.
В таком случае если не зацепит более низкие уровни (я всё еще рассчитываю хотя бы 50 по Сбербанку) тогда просто сразу будет рост и профит, но меньше, чем если бы нырнули а потом вверх.
Есть еще вариант что вообще уже не вырастет ничего, ахаха, вот это будет прикол. 😁😂🤣
У меня классический арбитраж, фьюч против спота, акции Полимелалла перевели во внебиржевой рынок.
Как будут рассчитывать мои "отрицательные" акции в момент экспирации фьючерсов?
Отправят их на внебиржевой рынок? Как будут пересчитывать?
Добавлено
У меня ведь, по факту, куплены акции и проданы акции в том же количестве (но пока во фьчерсах),
т.е через 16 дней у меня 0 акций, вопрос в том, как меня рассчитают?
На последний торговый день, фьючерс был немного дешевле СПОТа
Т.е к 8,45% годовых еще небольшой плюс, но посмотрим....
Я уже собирался дивиденты POLY получать в мае по 0,52$ за акцию, а мне вернули их на биржевой рынок, чудеса....
Видимо "испугались", что по фьючам профит в 530 000 руб. будет :)
На внебиржевом рынке POLY 28 февраля по 444 руб. сделки были
С одной стороны, в утилитаристском смысле это будет как ни странно даже во благо, так как спасёт волнительных граждан от поспешных эмоциональных действий, но с другой стороны это грубое циничное патриархальное такое ограничение, уничижительное, прежде всего своей безальтернативностью, приравнивающее гражданина к неразумному биоюниту, что конечно же расстраивает и разочаровывает с позиций философского универсального либерализма и свободы человеческого духа от стеснений... что впрочем вполне ожидаемо... 😑
Можно предположить что цели финансового регулятора - просто переждать острую фазу сброса активов в попытке сохранить свой локальный рынок, отвязав его от глобального и начать поддержку обещанными покупками из ФНБ.
В таком случае если не зацепит более низкие уровни (я всё еще рассчитываю хотя бы 50 по Сбербанку) тогда просто сразу будет рост и профит, но меньше, чем если бы нырнули а потом вверх.
Есть еще вариант что вообще уже не вырастет ничего, ахаха, вот это будет прикол. 😁😂🤣
Можно даже не предполагать))) Пока сигнала в бай не будет торгов не будет. И думаю еще и подождут (что по сути правильно), что бы начало было с цен повыше (если конечно время будет))) ). Хотя может я и слишком оптимистичен)))
По 50 сбер не дадут продавать, это уже политический уровень цены)))
По 50 сбер не дадут продавать, это уже политический уровень цены)))
Да у же в Лондоне наши по 1с затаварились...
Я попробовал, но не получилось...
Добавлено
Кто-то через 3-4 года миллионером станет,
это как с Биткоином на его заре, говорят, что за
15000 битков 2 пицци купили...
Я уже собирался дивиденты POLY получать в мае по 0,52$ за акцию, а мне вернули их на биржевой рынок, чудеса....
Видимо "испугались", что по фьючам профит в 530 000 руб. будет :)
На внебиржевом рынке POLY 28 февраля по 444 руб. сделки были