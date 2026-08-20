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Фондовая Азия завершила торги в плюсе

Фондовый рынок1 час назад (05.04.2022 14:22)

Новости фондового рынка — Investing.com
Новости фондового рынка — Investing.com
  • ru.investing.com
Тут вы найдете последние новости фондовых рынков.
 

Во втором чтении принят законопроект о возможности направить средства ФНБ на выкуп "префов" банков

похоже по SBER логично  войти в BUY

Фондовый рынок1 час назад (05.04.2022 14:22)

Во втором чтении принят законопроект о возможности направить средства ФНБ на выкуп "префов" банков От IFX
Во втором чтении принят законопроект о возможности направить средства ФНБ на выкуп "префов" банков От IFX
  • ru.investing.com
Во втором чтении принят законопроект о возможности направить средства ФНБ на выкуп "префов" банков
 

Акции TCS Group взлетели на 30% после начала торгов на СПБ Бирже

следовало ожидать!

жаль в свое  время не встал в них 

Акции TCS Group взлетели на 30% после начала торгов на СПБ Бирже От Investing.com
Акции TCS Group взлетели на 30% после начала торгов на СПБ Бирже От Investing.com
  • ru.investing.com
Акции TCS Group взлетели на 30% после начала торгов на СПБ Бирже
 

МВФ уже тоже сообщает, что роль доллара как мировой резервной валюты снижается. 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/03/24/The-Stealth-Erosion-of-Dollar-Dominance-Active-Diversifiers-and-the-Rise-of-Nontraditional-515150

...

Тут у меня вопрос появился. Если ЦБ РФ сделал 1 грамм золота равным 5000 рублей. Не означает ли это что рубль теперь обеспечивается золотом. И 1 рубль теперь стоит 0,0002 грамм золота.

 

Добрый день.

Никто не подключал КВИК к Инвестпалате?

 
prostotrader #:

Добрый день.

Никто не подключал КВИК к Инвестпалате?

А что, есть проблемы? Пока не пробовал. У меня там на полторы копейки.

 
JRandomTrader #:

А что, есть проблемы? Пока не пробовал. У меня там на полторы копейки.

Мои акции Полиметалл перевели к ним из Открывашки, и там не полторы копейки.

Дали логин, пароль, я отсылал ключи на регистрацию, но нет соединения с сервером ... :(

 
prostotrader #:

Мои акции Полиметалл перевели к ним из Открывашки, и там не полторы копейки.

Дали логин, пароль, я отсылал ключи на регистрацию, но нет соединения с сервером ... :(

А телнетом?

Или лучше "traceroute -T -p 15100 91.209.122.195", но не знаю, есть ли аналог под виндой.

От меня проходит.

 

Похоже пошли в разворот, в шорт.

Причины понятны. 


p.s.

опс неплохой отскок

 
JRandomTrader #:

А телнетом?

Или лучше "traceroute -T -p 15100 91.209.122.195", но не знаю, есть ли аналог под виндой.

От меня проходит.

Соединение скорее всего есть, что-то с ключами не так

Я думал, что что ключ сервера не Open


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