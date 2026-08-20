АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 155
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Фондовая Азия завершила торги в плюсе
Фондовый рынок1 час назад (05.04.2022 14:22)
Во втором чтении принят законопроект о возможности направить средства ФНБ на выкуп "префов" банков
похоже по SBER логично войти в BUY
Фондовый рынок1 час назад (05.04.2022 14:22)
Акции TCS Group взлетели на 30% после начала торгов на СПБ Бирже
следовало ожидать!
жаль в свое время не встал в них
МВФ уже тоже сообщает, что роль доллара как мировой резервной валюты снижается.
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/03/24/The-Stealth-Erosion-of-Dollar-Dominance-Active-Diversifiers-and-the-Rise-of-Nontraditional-515150
...
Тут у меня вопрос появился. Если ЦБ РФ сделал 1 грамм золота равным 5000 рублей. Не означает ли это что рубль теперь обеспечивается золотом. И 1 рубль теперь стоит 0,0002 грамм золота.
Добрый день.
Никто не подключал КВИК к Инвестпалате?
Добрый день.
Никто не подключал КВИК к Инвестпалате?
А что, есть проблемы? Пока не пробовал. У меня там на полторы копейки.
А что, есть проблемы? Пока не пробовал. У меня там на полторы копейки.
Мои акции Полиметалл перевели к ним из Открывашки, и там не полторы копейки.
Дали логин, пароль, я отсылал ключи на регистрацию, но нет соединения с сервером ... :(
Мои акции Полиметалл перевели к ним из Открывашки, и там не полторы копейки.
Дали логин, пароль, я отсылал ключи на регистрацию, но нет соединения с сервером ... :(
А телнетом?
Или лучше "traceroute -T -p 15100 91.209.122.195", но не знаю, есть ли аналог под виндой.
От меня проходит.
Похоже пошли в разворот, в шорт.
Причины понятны.
p.s.
опс неплохой отскок
А телнетом?
Или лучше "traceroute -T -p 15100 91.209.122.195", но не знаю, есть ли аналог под виндой.
От меня проходит.
Соединение скорее всего есть, что-то с ключами не так
Я думал, что что ключ сервера не Open