АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 69

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VVT #:

интуитивно, просто посмотрев на график, покупать надо было в 20-м, пора отскакивать, посмотрим)

можно ФИКСАНУТЬ наш диалог - и глянуть в 2023 в начале 

 

Cиналы  на SELL продолжаются.


Lufthansa приостановит полеты в Киев

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Глава МИД Великобритании сообщает о  запрете въезда  олигархам из РФ 

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в рф проходят учения с запуском баллистических ракет

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Макрон отменил сигнал SELL 

 
Аналитика в ветке напоминает анекдот о проверке мигалки: "Работает, не работает, работает, не работает" )
 
Yuriy Zaytsev #:


Выход один - закупайся на всю котлету и будь что будет.
П.С. На Макрона надежды нет 
 
Aleksey Nikolayev #:
Аналитика в ветке напоминает анекдот о проверке мигалки: "Работает, не работает, работает, не работает" )

Если смотреть на график то собственно так и происходит то вверх то вниз 

     

 
Yuriy Zaytsev #:

Если смотреть на график то собственно так и происходит то вверх то вниз 

     

Юр, что это было?


Куда идём?

235 ? Или 195 ?

Или это истерия?

 
Угроза санкций против крупных банков.
 
Artyom Trishkin #:

Юр, что это было?


Куда идём?

235 ? Или 195 ?

Или это истерия?

Конечно вниз , и сильно ..  Макрон пытался но не смог.
  Думаю что это и истерия в том числе  , ибо кроме слабых потуг Макрона за выходные не было ни одного положительного сигнала наверх.
Идём 
Прогибать вниз  дно 2022, не факт что сегодня , но на неделе с большой вероятностью ляжем на новый грунт.
  Сутра зарядил на продажу. Слишком сильны медведи.
В 10 проснулась настоящие боевые  медведи и наказали утренних бычков. 


 
Yuriy Zaytsev #:

  Сутра зарядил на продажу. Слишком сильны медведи.

Предатель...

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