АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 69
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интуитивно, просто посмотрев на график, покупать надо было в 20-м, пора отскакивать, посмотрим)
можно ФИКСАНУТЬ наш диалог - и глянуть в 2023 в начале
Cиналы на SELL продолжаются.
Lufthansa приостановит полеты в Киев
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Глава МИД Великобритании сообщает о запрете въезда олигархам из РФ
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в рф проходят учения с запуском баллистических ракет
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Макрон отменил сигнал SELL
Аналитика в ветке напоминает анекдот о проверке мигалки: "Работает, не работает, работает, не работает" )
Если смотреть на график то собственно так и происходит то вверх то вниз
Если смотреть на график то собственно так и происходит то вверх то вниз
Юр, что это было?
Куда идём?
235 ? Или 195 ?
Или это истерия?
Юр, что это было?
Куда идём?
235 ? Или 195 ?
Или это истерия?
Предатель...