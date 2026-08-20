АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 180

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IKEA до августа продлила выплату зарплаты 15 тыс сотрудников в России

p.s.

Бизнес не спешит ,  котлеты  отдельно , мухи отдельно 

В случае чего , для быстрого возвращения все будет готово.

p.s.

А это ИРАН , 40 лет под санкциями :)


Новости фондового рынка — Investing.com
Новости фондового рынка — Investing.com
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Нефть даже по 200 это не так уж и больно, разве что выборы  проиграются.

Cейчас она всего то на каких то  детских 110 и есть куда расти.


 

Не помогает сша распродажа стратегических нефтяных резервов. Бензин продолжает дорожать.

https://tass.ru/ekonomika/14589887

 
Vitalii Ananev #:

Не помогает сша распродажа стратегических нефтяных резервов. Бензин продолжает дорожать.

https://tass.ru/ekonomika/14589887


В том турбулентном  режиме в каком сейчас находится мир , чудо разве что спустит нефть на приемлемые уровни. 
 
So500  прошил вниз  уровень 4000,
 Похоже дальше путь вниз открыт  , интересно как долго будет нырять  вниз, год два три пять  , может 15 - 20 лет ? 
   При дорогом сырье и дорогих  энергоресурсах вероятно падение будет продолжаться прилично долго. 
      

 
Yuriy Zaytsev #:
So500  прошил вниз  уровень 4000,
 Похоже дальше путь вниз открыт  , интересно как долго будет нырять  вниз, год два три пять  , может 15 - 20 лет ? 
   При дорогом сырье и дорогих  энергоресурсах вероятно падение будет продолжаться прилично долго. 
      

Вот такое мнение есть: "Экстраполируя сегодняшнюю ситуацию на среднеисторические данные, Майкл Хартнетт делает прогноз о том, что рынок акций США достигнет дна 19 октября 2022 года, когда S&P 500 будет на уровне 3 000 п., а Nasdaq — на уровне 10 000 п." :)

https://www.profinance.ru/news/2022/05/08/c5ts-bank-of-america-nazval-tochnuyu-datu-kogda-s-p-500-dostignet-dna.html

 

Иностранные трейдеры считают курс рубля искусственным.

По словам валютного стратега Wells Fargo Securities Брендана МакКенна, без учета принятых российскими властями мер доллар был бы на уровне ₽180.

https://www.rbc.ru/finances/11/05/2022/627b51519a79477106f5cc88

Кому бы продать доллары пои ихнему курсу рублей за 180. :)

Трейдерам рекомендовали не использовать данные Мосбиржи по курсу рубля
Трейдерам рекомендовали не использовать данные Мосбиржи по курсу рубля
  • 2022.05.11
  • Евгения Воропаева
  • www.rbc.ru
Профильная ассоциация, в которой состоят Deutsche Bank, Morgan Stanley и другие, посоветовала вместо данных Мосбиржи опираться на информацию WM/Refinitiv при оценке курса российской валюты. Решение носит рекомендательный характер Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала своим...
 
Vitalii Ananev #:

Иностранные трейдеры считают курс рубля искусственным.

Согласен. Некоторые американские эксперты считают, что рубль сильно недооценён, и реально должен стоить около 30.
Но это, конечно, спорно.
 
Vitalii Ananev #:

Иностранные трейдеры считают курс рубля искусственным.

https://www.rbc.ru/finances/11/05/2022/627b51519a79477106f5cc88

Кому бы продать доллары пои ихнему курсу рублей за 180. :)

Байден помнится вроде по 200 готов прикупить. Можно попробовать написать лично ему письмо и уступить слегка , по 199 например.

Ну а если серьезно ,  то скажем покупка какого то товара в пересчете по курсу никак не получается по 67 руб. в среднем получается 120 руб :)

 
Yuriy Zaytsev #:

Байден помнится вроде по 200 готов прикупить. Можно попробовать написать лично ему письмо и уступить слегка , по 199 например.

Точно, совсем забыл об этом. Телефончик белого дома не подскажите, письмо боюсь он не сможет прочесть к старости обычно зрение портится. Позвоню ему с предложением купить у меня баксы. :)

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