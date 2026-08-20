АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 180
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IKEA до августа продлила выплату зарплаты 15 тыс сотрудников в России
p.s.
Бизнес не спешит , котлеты отдельно , мухи отдельно
В случае чего , для быстрого возвращения все будет готово.
p.s.
А это ИРАН , 40 лет под санкциями :)
Нефть даже по 200 это не так уж и больно, разве что выборы проиграются.
Cейчас она всего то на каких то детских 110 и есть куда расти.
Не помогает сша распродажа стратегических нефтяных резервов. Бензин продолжает дорожать.
https://tass.ru/ekonomika/14589887
Не помогает сша распродажа стратегических нефтяных резервов. Бензин продолжает дорожать.
https://tass.ru/ekonomika/14589887
So500 прошил вниз уровень 4000,
Вот такое мнение есть: "Экстраполируя сегодняшнюю ситуацию на среднеисторические данные, Майкл Хартнетт делает прогноз о том, что рынок акций США достигнет дна 19 октября 2022 года, когда S&P 500 будет на уровне 3 000 п., а Nasdaq — на уровне 10 000 п." :)
https://www.profinance.ru/news/2022/05/08/c5ts-bank-of-america-nazval-tochnuyu-datu-kogda-s-p-500-dostignet-dna.html
Иностранные трейдеры считают курс рубля искусственным.
По словам валютного стратега Wells Fargo Securities Брендана МакКенна, без учета принятых российскими властями мер доллар был бы на уровне ₽180.
https://www.rbc.ru/finances/11/05/2022/627b51519a79477106f5cc88
Кому бы продать доллары пои ихнему курсу рублей за 180. :)
Иностранные трейдеры считают курс рубля искусственным.
Иностранные трейдеры считают курс рубля искусственным.
https://www.rbc.ru/finances/11/05/2022/627b51519a79477106f5cc88
Кому бы продать доллары пои ихнему курсу рублей за 180. :)
Байден помнится вроде по 200 готов прикупить. Можно попробовать написать лично ему письмо и уступить слегка , по 199 например.
Ну а если серьезно , то скажем покупка какого то товара в пересчете по курсу никак не получается по 67 руб. в среднем получается 120 руб :)
Байден помнится вроде по 200 готов прикупить. Можно попробовать написать лично ему письмо и уступить слегка , по 199 например.
Точно, совсем забыл об этом. Телефончик белого дома не подскажите, письмо боюсь он не сможет прочесть к старости обычно зрение портится. Позвоню ему с предложением купить у меня баксы. :)