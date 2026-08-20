АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 251
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Мои мысли по AAPL: кто за, кто против, почему?
Сделка по AAPL
На фондомом РФ ничего особенного не ожидают - БФМ
По этой причине не будет ветки за 2023 год)
По этой причине не будет ветки за 2023 год)
БФМ
сегодня не обещает каких либо движенийP.s.
Rub в моменте укрепился на 7% с утра
С 13 января начнут продавать валюту. Вроде как новое правило или это старое правило только временно не работало, доходы падают валюта продается, доходы растут валюта покупается.
Совкомфлот зажигает сегодня
FLOT
18.01.2023 Зажигает RKKE ( пускает ракеты в космос )
https://www.energia.ru/ru/corporation/oao.html
РКК Энергия им С.П.Королева https://www.energia.ru/ru/corporation/oao.html