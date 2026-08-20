АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 251

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mixail789 mixajlof #:

Мои мысли по AAPL: кто за, кто против, почему?


Сделка по AAPL


 
На фондомом РФ ничего особенного не ожидают - БФМ
 
Yuriy Zaytsev #:
На фондомом РФ ничего особенного не ожидают - БФМ

По этой причине не будет ветки за 2023 год)

 
Aleksey Nikolayev #:

По этой причине не будет ветки за 2023 год)


Пусть эта живет :)
 

БФМ

сегодня не обещает каких либо движений

P.s.
А RTS укрепился очень хорошо 
 
Rub в моменте укрепился на 7% с утра 
 
Yuriy Zaytsev #:
Rub в моменте укрепился на 7% с утра 

С 13 января начнут продавать валюту. Вроде как новое правило или это старое правило только временно не работало, доходы падают валюта продается, доходы растут валюта покупается. 

 
Акция Сектор Период Выплата на акцию (прогноз) Доходность выплаты Дата закрытия реестра (оценка) Капитализация, млн. USD DSI
Юнипро Энергетика всего 12м 0.3172 RUB 23.21% n/a 1 233.01 0.57
ЛУКОЙЛ Нефть/Газ всего 12м 764.98 RUB 18.75% n/a 40 441.95 1
Фосагро Химия всего 12м 1096.52 RUB 17.32% n/a 11 730.96 0.86
United Medical Group (ЕМС) Разное всего 12м 57.04 RUB 17.01% n/a 1 270.00 0
Распадская Уголь I полугодие 2023 37.81 RUB 16.83% 04.10.2023 2 202.34 0
Распадская Уголь всего 12м 37.81 RUB 16.83% n/a 2 202.34 0
Газпром нефть Нефть/Газ всего 12м 75.51 RUB 16.61% n/a 30 828.62 0.64
НКНХ-п Химия годовые 2022 12.41 RUB 16.5% 11.04.2023 2 309.01 0.29
НКНХ-п Химия всего 12м 12.41 RUB 16.5% n/a 2 309.01 0.29
МТС Телекомы всего 12м 37.98 RUB 15.98% n/a 6 795.64 0.5
Башнефть-п Нефть/Газ годовые 2022 113.28 RUB 15.9% 15.07.2023 2 314.05 0.57
ТМК Металлы и добыча всего 12м 13.61 RUB 15.14% n/a 1 328.74 0.5
Россети Ленэнерго-п Энергетика годовые 2022 18.04 RUB 14.72% 10.06.2023 1 212.15 0.64
Россети Ленэнерго-п Энергетика всего 12м 18.04 RUB 14.72% n/a 1 212.15 0.64
Globaltrans Логистика I полугодие 2023 42.25 RUB 14.64% 07.09.2023 738.66 0
Globaltrans Логистика всего 12м 42.25 RUB 14.64% n/a 738.66 0
Мечел-ап Металлы и добыча годовые 2022 20.95 RUB 14.32% 17.07.2023 916.01 0.14
ММК Металлы и добыча всего 12м 4.65 RUB 13.95% n/a 5 350.55 0.14
МТС Телекомы годовые 2022 33 RUB 13.88% 24.07.2023 6 795.64 0.5
НКНХ-ао Химия годовые 2022 12.41 RUB 13.79% 11.04.2023 2 309.01 0.29
НКНХ-ао Химия всего 12м 12.41 RUB 13.79% n/a 2 309.01 0.29
НМТП Логистика годовые 2022 0.6267 RUB 13.45% 07.07.2023 1 288.22 0.07
НМТП Логистика всего 12м 0.6267 RUB 13.45% n/a 1 288.22 0.07
Татнефть-п Нефть/Газ всего 12м 45.12 RUB 13.39% n/a 11 514.02 0.64
Татнефть-ао Нефть/Газ всего 12м 45.12 RUB 13.02% n/a 11 514.02 0.64
Компании стабильных дивидендов Индексы всего 12м 427.22 RUB 12.73% n/a 112 386.16 0.95
Черкизово Продовольствие всего 12м 344.93 RUB 12.5% n/a 1 667.44 0.5
Газпром Нефть/Газ всего 12м 20.27 RUB 12.47% n/a 55 068.86 0.57
Норильский никель Металлы и добыча всего 12м 1910.12 RUB 12.46% n/a 33 698.50 0.5
Газпром нефть Нефть/Газ 9 месяцев 2023 55.41 RUB 12.19% 30.12.2023 30 828.62 0.64
Эталон Строительство годовые 2022 6 RUB 12.1% 08.08.2023 272.98 0.14
Башнефть-ао Нефть/Газ годовые 2022 113.28 RUB 11.92% 15.07.2023 2 314.05 0.07
Юнипро Энергетика 9 месяцев 2023 0.1586 RUB 11.6% 17.12.2023 1 233.01 0.57
Юнипро Энергетика годовые 2022 0.1586 RUB 11.6% 13.05.2023 1 233.01 0.57
Белуга Групп Продовольствие всего 12м 333.98 RUB 11.56% n/a 652.80 0.36
Транснефть-п Нефть/Газ годовые 2022 10050.66 RUB 11.55% 05.06.2023 1 936.36 0.57
Транснефть-п Нефть/Газ всего 12м 10050.66 RUB 11.55% n/a 1 936.36 0.57
ОГК-2 Энергетика годовые 2022 0.0672 RUB 11.5% 22.05.2023 923.34 0.93
ЛУКОЙЛ Нефть/Газ 9 месяцев 2023 461.29 RUB 11.31% 21.12.2023 40 441.95 1
IRDIV. Индекс дивидендных акций Индексы всего 12м 385.75 RUB 11.29% n/a 241 913.64 0.46
Сургутнефтегаз-п Нефть/Газ годовые 2022 2.91 RUB 11.24% 20.07.2023 13 797.95 0.5
Мосэнерго Энергетика годовые 2022 0.1903 RUB 11.13% 11.07.2023 972.41 0.64
Селигдар ао Металлы и добыча годовые 2022 5 RUB 11.08% 21.06.2023 664.71 0.36
Селигдар ао Металлы и добыча всего 12м 5 RUB 11.08% n/a 664.71 0.36
Красноярскэнергосбыт-ао Энергетика годовые 2022 0.975 RUB 10.98% 02.06.2023 97.62 0.71
Алроса Металлы и добыча I полугодие 2023 6.5 RUB 10.95% 19.10.2023 6 256.53 0.14
Алроса Металлы и добыча всего 12м 6.5 RUB 10.95% n/a 6 256.53 0.14
Таттелеком Телекомы годовые 2022 0.0598 RUB 10.83% 18.05.2023 164.60 0.86
Московская биржа Финансы и Банки годовые 2022 10.21 RUB 10.77% 15.05.2023 3 089.91 0.14
Московская биржа Финансы и Банки всего 12м 10.21 RUB 10.77% n/a 3 089.91 0.14
КазаньОргСинтез-ао Химия всего 12м 9.08 RUB 10.29% n/a 2 288.39 0.5
Роснефть Нефть/Газ всего 12м 37.54 RUB 10.26% n/a 55 492.60 0.64
Компании LargeCap Индексы всего 12м 5828.29 RUB 10.05% n/a 477 596.59 0.47
 

Совкомфлот зажигает сегодня

FLOT


 

18.01.2023 Зажигает RKKE  ( пускает ракеты в космос )

https://www.energia.ru/ru/corporation/oao.html

РКК Энергия им С.П.Королева  https://www.energia.ru/ru/corporation/oao.html


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