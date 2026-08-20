АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 277
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Импортозамещение рулит! )))
Вместо саламандеров и мокасинов на прилавки выставили скороход.
"Мы обуем всю Россию!"
Черный лебедь СПБ биржи.
После (21-24).02.2024 неизбержный результат
«СПБ биржа» назначила гендиректором Евгения Сердюкова
SPBE пришлось пройтись по буфету
на 110 в моменте висит хорошая плита
рост более 10% от открытия
Рынок РФ слегка развернуло вверх.
Впрочем RTS в течении месяца растет.
Впрочем RTS в течении месяца растет.
На долларе.
На долларе.
ну да
RTS шел вверх доллар шел вверх
RTS продолжал идти вверх доллар шел вниз
зависимость точно есть :) важно что бы доллар шевелился.
Но это вам не пары EURUSD USDCHF с кореляцией близкой к 1
с ценой на бензин веселей
на бирже растет нефть, в РФ цены на бензин растут - причем особенно быстро
на бирже цена на нефть падает , в РФ цены на бензин растут - на всякий случай цены растут ибо экспортеры переключаются на внутренний рынок и отбивают потери внешнего рынка
на бирже нефть стоит , в РФ цены на бензин растут - ну на хлеб масло цены поднимаются - нефтянке кушать ведь надо
Черный лебедь СПБ биржи.
После (21-24).02.2024 неизбержный результат
да, не хило шмякнулась ;)
можно смело тариться
да, не хило шмякнулась ;)
можно смело тариться
Черный лебедь СПБ биржи.
После (21-24).02.2024 неизбержный результат
Из будущего пишите? Ну и как там? Похоже, не очень, раз пришлось придумывать новое слово "неизбержный")