АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 277

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Alexander Sevastyanov #:

Импортозамещение рулит! )))
Вместо саламандеров и мокасинов на прилавки выставили скороход.


"Мы обуем всю Россию!"

 


 

Черный лебедь  СПБ биржи.

После (21-24).02.2024 неизбержный результат





 

«СПБ биржа» назначила гендиректором Евгения Сердюкова

«СПБ биржа» назначила гендиректором Евгения Сердюкова
«СПБ биржа» назначила гендиректором Евгения Сердюкова
  • 2023.11.07
  • www.vedomosti.ru
На пост генерального директора «СПБ биржи» назначен Евгений Сердюков, говорится в сообщении торговой площадки. Он сменит Романа Горюнова, который занимает эту должность с октября 2021 г. Горюнов также выйдет из совета директоров биржи. В конце прошлой недели США ввели блокирующие санкции против «СПБ биржи». После этого площадка приостановила...
 

SPBE  пришлось пройтись по буфету 

на 110 в моменте висит хорошая плита  

рост более 10% от открытия

 

Рынок РФ слегка развернуло вверх.

Впрочем RTS в течении месяца растет.

 
Yuriy Zaytsev #:
Впрочем RTS в течении месяца растет.

На долларе.

 
JRandomTrader #:

На долларе.

ну да

RTS шел вверх доллар шел вверх

RTS продолжал идти вверх доллар шел вниз

зависимость точно есть :) важно что бы доллар шевелился.

Но это вам не пары EURUSD USDCHF с кореляцией близкой к 1 


с ценой на бензин веселей

  на бирже растет нефть, в РФ цены на бензин растут - причем особенно быстро

  на бирже цена на нефть падает , в РФ цены на бензин растут - на всякий случай цены растут ибо экспортеры переключаются на внутренний рынок и отбивают потери внешнего рынка

  на бирже нефть стоит , в РФ цены на бензин растут - ну на хлеб масло цены поднимаются - нефтянке кушать ведь надо

 
Yuriy Zaytsev #:

Черный лебедь  СПБ биржи.

После (21-24).02.2024 неизбержный результат

да, не хило шмякнулась ;)

можно смело тариться

 
Renat Akhtyamov #:

да, не хило шмякнулась ;)

можно смело тариться

Может стоит дождаться решения.
Есть шанс что граждане  РФ больше не будут торговать импортными бумагами, и тогда все.
 
Yuriy Zaytsev #:

Черный лебедь  СПБ биржи.

После (21-24).02.2024 неизбержный результат





Из будущего пишите? Ну и как там? Похоже, не очень, раз пришлось придумывать новое слово "неизбержный")

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