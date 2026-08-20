АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 112
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В Питере на бирже в 17-00 стали акциями торговать,
где можно посмотреть торги в реальном времени?
Добавлено
Никто не хочет ни покупать, ни продавать Российские акции ;(
https://spbexchange.ru/ru/market-data/
по рынку USA - да торгуют
Причем такие вкусные шипы , на шипах наловил слегка , волатильность дикая!
у тинька увы , графически показывает вход и выход по хаю свечи - реально входы на шипах выходы вверху.
В Питере на бирже в 17-00 стали акциями торговать,
где можно посмотреть торги в реальном времени?
Добавлено
Никто не хочет ни покупать, ни продавать Российские акции ;(
https://spbexchange.ru/ru/market-data/
РФ акции не торгуются , ну в смысле торговля сейчас по ним закрыта
Кстати ЧТПЗ ощущение что они живут в какой то отдельно взятой стране, то ли там не смотрят телевизоры и не слушают радио , вообще не отреагировали на ситуацию в мире!
Челябинский трубопрокатный завод. Вот в какие фирмы надо устраиваться на работу :)
по рынку USA - да торгуют
Причем такие вкусные шипы , на шипах наловил слегка , волатильность дикая!
у тинька увы , графически показывает вход и выход по хаю свечи - реально входы на шипах выходы вверху.
А лимитник поставить на нижнюю границу шипов возможно?
А лимитник поставить на нижнюю границу шипов возможно?
да именно так и скупал
А лимитник поставить на нижнюю границу шипов возможно?
вот только что отработал лимитник - долго не сижу , выхожу и снова лимитник
Зацените какие красивые шипы!
Кстати ЧТПЗ ощущение что они живут в какой то отдельно взятой стране, то ли там не смотрят телевизоры и не слушают радио , вообще не отреагировали на ситуацию в мире!
Челябинский трубопрокатный завод. Вот в какие фирмы надо устраиваться на работу :)
вот только что отработал лимитник - долго не сижу , выхожу и снова лимитник
Зацените какие красивые шипы!
Да, уровни хорошо держат. Это в тинькове?
Ничего, что с сентября нет данных на графике? ;)
опс точно!
Да, уровни хорошо держат. Это в тинькове?
Да - но терминал там браузерный - с точки зрения скорости полный отстой , пипсовать на нем практически очень сложно, я бы не рекомендовал.
Но отложками ловить выбросы вполне норм.