АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 112

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prostotrader #:

В Питере на бирже в 17-00 стали акциями торговать,

где можно посмотреть торги в реальном времени?

Добавлено

Никто не хочет ни покупать, ни продавать Российские акции ;(

https://spbexchange.ru/ru/market-data/

по рынку USA - да торгуют

Причем такие вкусные шипы , на шипах наловил слегка , волатильность дикая!

у тинька увы , графически показывает вход и выход по хаю свечи - реально входы на шипах выходы вверху.

 
prostotrader #:

В Питере на бирже в 17-00 стали акциями торговать,

где можно посмотреть торги в реальном времени?

Добавлено

Никто не хочет ни покупать, ни продавать Российские акции ;(

https://spbexchange.ru/ru/market-data/

РФ акции не торгуются , ну в смысле торговля сейчас по ним закрыта

 

Кстати ЧТПЗ ощущение что они живут в какой то отдельно взятой стране, то ли там не смотрят телевизоры и не слушают радио , вообще не отреагировали на ситуацию в мире!

Челябинский трубопрокатный завод. Вот в какие фирмы надо устраиваться на работу  :)


 
Yuriy Zaytsev #:

по рынку USA - да торгуют

Причем такие вкусные шипы , на шипах наловил слегка , волатильность дикая!

у тинька увы , графически показывает вход и выход по хаю свечи - реально входы на шипах выходы вверху.

А лимитник поставить на нижнюю границу шипов возможно?

 
Dmitriy Skub #:

А лимитник поставить на нижнюю границу шипов возможно?

да именно так и скупал

 
Dmitriy Skub #:

А лимитник поставить на нижнюю границу шипов возможно?

вот только что отработал лимитник - долго не сижу , выхожу и снова лимитник

Зацените какие красивые шипы!


 
Yuriy Zaytsev #:

Кстати ЧТПЗ ощущение что они живут в какой то отдельно взятой стране, то ли там не смотрят телевизоры и не слушают радио , вообще не отреагировали на ситуацию в мире!

Челябинский трубопрокатный завод. Вот в какие фирмы надо устраиваться на работу  :)


Ничего, что с сентября нет данных на графике? ;)
 
Yuriy Zaytsev #:

вот только что отработал лимитник - долго не сижу , выхожу и снова лимитник

Зацените какие красивые шипы!

Да, уровни хорошо держат. Это в тинькове?

 
Sergey Gridnev #:
Ничего, что с сентября нет данных на графике? ;)

опс точно!

 
Dmitriy Skub #:

Да, уровни хорошо держат. Это в тинькове?

Да - но терминал там браузерный - с точки зрения скорости полный отстой , пипсовать на нем  практически очень сложно, я бы не рекомендовал.

Но отложками ловить выбросы  вполне норм.

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