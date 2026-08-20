АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 206

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Valeriy Yastremskiy #:
Нет. Девалютизация. Заградительные меры на владение валютами. Приказ сверху видимо. И комиссию ввели 12 годовых на депозиты в валюте с ежедневным списанием.

СВИФТ перевод это я так понимаю из за границы деньга идет, тиньков банк один из тех кого пока от свифта не отключили. Руководство банка решило наверно навариться на этом. Либо это контора контролирующая СВИФТ пакостит. Комиссия на депозиты в долларах, это просто объясняется. Сейчас банки просто лишены возможности куда либо вложить зеленые, а платить процент за вклады в зеленых бумагах не хотят. 

 
steklo rezka #:
А тинькоф инвестиции сейчас у всех работают? Сервис временно не доступен пишет у меня

Не знаю, не являюсь их клиентом.

 
Vitalii Ananev #:

СВИФТ перевод это я так понимаю из за границы деньга идет, тиньков банк один из тех кого пока от свифта не отключили. Руководство банка решило наверно навариться на этом. Либо это контора контролирующая СВИФТ пакостит. Комиссия на депозиты в долларах, это просто объясняется. Сейчас банки просто лишены возможности куда либо вложить зеленые, а платить процент за вклады в зеленых бумагах не хотят. 

Так и на валюту на брокерских счетах с суммой более 10к долларов тоже. Свифт не причем вроде.
 

Западные буржуины упорно стараются устроить у нас дефолт.

https://lenta.ru/news/2022/06/27/default_/

Объявление дефолта дает им законное право прикарманить все наши активы которые пока заморожены. Если по долгам в долларах платить не надо то и доллар вообще тогда нам не нужен будет и может обвалится рублям к 30 как было до 2014 года.

Bloomberg объявил наступление первого с 1918 года дефолта в России
  • lenta.ru
Агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждает, что в России наступил первый с 1918 года дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. Отмечается, что крайний срок для выплаты 100 миллионов долларов по купонам истек в ночь на 27 июня.
 
Vitalii Ananev #:

Западные буржуины упорно стараются устроить у нас дефолт.

https://lenta.ru/news/2022/06/27/default_/

Объявление дефолта дает им законное право прикарманить все наши активы которые пока заморожены. Если по долгам в долларах платить не надо то и доллар вообще тогда нам не нужен будет и может обвалится рублям к 30 как было до 2014 года.

Чисто по технике я вижу пока такую картину. VWAP построен от лоёв 2008 года. По-хорошему, к нему и идем.


 
Vitalii Ananev #:
На всякий случай напоминаю. Тинкоф банк творит какую то дичь. Они ввели комиссию в размере 3% от суммы перевода но не менее 200 зеленых за свифт переводы. Пришло вам на карту тинька например 199 зеленых их с вас спишут в качестве уплаты комиссии в итоге получите ноль.   

а если на рублевую карту, тогда списывают 15000 руб. комиссии

 
prostotrader #:

Технари Открывашки говорят, что временная проблема

USDRUB_TOD USDRUB_TOM не обновляется с 16.06.2022

Уже 28.06.2022 число, а проблема не решена.

Похоже проблема огромная , то ли в реальности совсем не временная.

 
Anton Polkovnikov #:

Чисто по технике я вижу пока такую картину. VWAP построен от лоёв 2008 года. По-хорошему, к нему и идем.


40 - 30 - 25 ?   6 ?    итог 0.64 коп ?

 
Anton Polkovnikov #:

Чисто по технике я вижу пока такую картину. VWAP построен от лоёв 2008 года. По-хорошему, к нему и идем.

Вы только не учитываете, что он перерисовывается.

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