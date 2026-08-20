АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 206
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Нет. Девалютизация. Заградительные меры на владение валютами. Приказ сверху видимо. И комиссию ввели 12 годовых на депозиты в валюте с ежедневным списанием.
СВИФТ перевод это я так понимаю из за границы деньга идет, тиньков банк один из тех кого пока от свифта не отключили. Руководство банка решило наверно навариться на этом. Либо это контора контролирующая СВИФТ пакостит. Комиссия на депозиты в долларах, это просто объясняется. Сейчас банки просто лишены возможности куда либо вложить зеленые, а платить процент за вклады в зеленых бумагах не хотят.
А тинькоф инвестиции сейчас у всех работают? Сервис временно не доступен пишет у меня
Не знаю, не являюсь их клиентом.
СВИФТ перевод это я так понимаю из за границы деньга идет, тиньков банк один из тех кого пока от свифта не отключили. Руководство банка решило наверно навариться на этом. Либо это контора контролирующая СВИФТ пакостит. Комиссия на депозиты в долларах, это просто объясняется. Сейчас банки просто лишены возможности куда либо вложить зеленые, а платить процент за вклады в зеленых бумагах не хотят.
Западные буржуины упорно стараются устроить у нас дефолт.
https://lenta.ru/news/2022/06/27/default_/
Объявление дефолта дает им законное право прикарманить все наши активы которые пока заморожены. Если по долгам в долларах платить не надо то и доллар вообще тогда нам не нужен будет и может обвалится рублям к 30 как было до 2014 года.
Западные буржуины упорно стараются устроить у нас дефолт.
https://lenta.ru/news/2022/06/27/default_/
Объявление дефолта дает им законное право прикарманить все наши активы которые пока заморожены. Если по долгам в долларах платить не надо то и доллар вообще тогда нам не нужен будет и может обвалится рублям к 30 как было до 2014 года.
Чисто по технике я вижу пока такую картину. VWAP построен от лоёв 2008 года. По-хорошему, к нему и идем.
На всякий случай напоминаю. Тинкоф банк творит какую то дичь. Они ввели комиссию в размере 3% от суммы перевода но не менее 200 зеленых за свифт переводы. Пришло вам на карту тинька например 199 зеленых их с вас спишут в качестве уплаты комиссии в итоге получите ноль.
а если на рублевую карту, тогда списывают 15000 руб. комиссии
сегодня, 08:47
Нефть дорожает на ожидаемом сокращении поставок
Технари Открывашки говорят, что временная проблема
USDRUB_TOD USDRUB_TOM не обновляется с 16.06.2022
Уже 28.06.2022 число, а проблема не решена.
Похоже проблема огромная , то ли в реальности совсем не временная.
Чисто по технике я вижу пока такую картину. VWAP построен от лоёв 2008 года. По-хорошему, к нему и идем.
40 - 30 - 25 ? 6 ? итог 0.64 коп ?
Чисто по технике я вижу пока такую картину. VWAP построен от лоёв 2008 года. По-хорошему, к нему и идем.
Вы только не учитываете, что он перерисовывается.