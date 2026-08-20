АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 288
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завтра решение по ключевой ставке ЦБ
https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/
Хорошо бы с утра увидеть до заседания какую брошку выберет Набиулина. https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii-photogallery/412069-stavka-na-brosh-o-chem-govoryat-ukrasheniya-elviry?image=423317
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 21 марта 2025 года.
Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.
завтра решение по ключевой ставке ЦБ
https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/
Хорошо бы с утра увидеть до заседания какую брошку выберет Набиулина. https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii-photogallery/412069-stavka-na-brosh-o-chem-govoryat-ukrasheniya-elviry?image=423317
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 21 марта 2025 года.
Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.
Ждемс 1 минута
Владельца Русагро задержали
16,5%
Вот страна, чуть что, сразу все по углам, будь-то, он один за всех там работал и все встанет теперь
сколько маржин колов сразу
Владельца Русагро задержали
16,5%
Вот страна, чуть что, сразу все по углам, будь-то, он один за всех там работал и все встанет теперь
сколько маржин колов сразу
Нырнули хорошо и видимо идем к покинутым уровням.
Что с Трампом хорошо для трейдеров , так это волатильность.
Ставку сохранили, доллар падает.
Не пойму на чем такой оптимизм.
Много шальных денег пришло на рынок?
Будем отбирать)
По моему, нам еще падать и падать...