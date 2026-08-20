АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 288

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завтра решение по ключевой ставке ЦБ  

https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/

Хорошо бы с утра увидеть до заседания какую брошку выберет Набиулина. https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii-photogallery/412069-stavka-na-brosh-o-chem-govoryat-ukrasheniya-elviry?image=423317

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 21 марта 2025 года.

Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.

 
Yuriy Zaytsev #:

завтра решение по ключевой ставке ЦБ  

https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/

Хорошо бы с утра увидеть до заседания какую брошку выберет Набиулина. https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii-photogallery/412069-stavka-na-brosh-o-chem-govoryat-ukrasheniya-elviry?image=423317

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 21 марта 2025 года.

Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.

Оставят скорее всего. Если поднимут, то не надолго.
 

Ждемс 1 минута

 

 
Без изменений 21%
 

Владельца Русагро задержали

16,5%

Вот страна, чуть что, сразу все по углам, будь-то, он один за всех там работал и все встанет теперь

сколько маржин колов сразу


 
lynxntech #:

Владельца Русагро задержали

16,5%

Вот страна, чуть что, сразу все по углам, будь-то, он один за всех там работал и все встанет теперь

сколько маржин колов сразу


Грусть конечно, типа вместо арбитражного дела уголовное) оба не ангелы конечно, но как то типа чел добивался что бы дело возбудили несколько лет и наконец получилось.
 
В четверг, 27 марта, российский рынок показал снижение. С открытия основной сессии индекс МосБиржи терял около 1%, а к ее закрытию уже около 2%. Арест основателя и основного владельца «РусАгро», крупнейшего отраслевого эмитента, произвел негативное впечатление на инвесторов, в то время как перспективы мирного урегулирования продолжают выглядеть туманно, а инфляция не спешит сдаваться.

*** если бы новость комментировали конспирологии:

Партия  "медведей"  открыла много шортов , и  протолкнула Арест основателя РусАрго 


P.s.
Хорошо бы ещё одну партию , "быков" , они лоббировали  бы позитивные новости и  толкали  рынок  вверх. 
--- end ---






 

Нырнули хорошо и видимо идем к покинутым уровням.

Что с Трампом хорошо для трейдеров , так это волатильность.

 
На России вроде вверх индикаторы  показывают!!! )

 

Ставку сохранили, доллар падает.

Не пойму на чем такой оптимизм.

Много шальных денег пришло на рынок?

Будем отбирать)

По моему, нам еще падать и падать...

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