АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 289
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Ставку сохранили, доллар падает.
Не пойму на чем такой оптимизм.
Много шальных денег пришло на рынок?
Будем отбирать)
По моему, нам еще падать и падать...
Банку ВТБ инвесторы не верят?
Дивидендная доходность акций ВТБ превышает все остальные, но никто не хочет покупать акции ВТБ.
Наверно чуют подвох)
Интересно чему так испугался Председатель банка?
Возможно, растущий торговый профицит.
Банку ВТБ инвесторы не верят?
Дивидендная доходность акций ВТБ превышает все остальные, но никто не хочет покупать акции ВТБ.
Наверно чуют подвох)
Интересно чему так испугался Председатель банка?
Юань к рублю на MOEX торгуется
а что с курсом? 11,17(1.05 числа), не обновили до 11,41(2.05 числа)??
сейчас перевод делал через Avosend в Китай по 11,76 (биржевой 11,17), по факту он должен быть на 3 число и сегодня ~12
Яндекс все еще 11,17 показывает
а вот что было 2 числа на Мосбирже
Юань к рублю на MOEX торгуется
а что с курсом? 11,17(1.05 числа), не обновили до 11,41(2.05 числа)??
сейчас перевод делал через Avosend в Китай по 11,76 (биржевой 11,17), по факту он должен быть на 3 число и сегодня ~12
Яндекс все еще 11,17 показывает
а вот что было 2 числа на Мосбирже
2 мая? Наверное, ничего особенного не произошло.
Какая-то обычная, типовая свеча. Более интересна свеча от 23 апреля, а 17 марта - вообще ещё более значимая.
2 мая? Наверное, ничего особенного не произошло.
Какая-то обычная, типовая свеча. Более интересна свеча от 23 апреля, а 17 марта - вообще ещё более значимая.
2 мая курс остался как и 1 числа 11,17 не смотря на сильный рост, не понятно как так и произошлот.е. днем 1 числа и 5 числа был один курс, 11,17 не смотря на торги. только Т-Банк отображал реальный, Яндекс и даже Avosend(с учетом комиссии) 5 числа считали курс за 1 число
Дивиденды — хоть и радость для нищего с повышенными коммунальными платежами, но сейчас по вкладам сохраняются договоры под 20%, заключённые до снижения ставки. Торговать совсем не хочется.
Принцип прост: лучше птица в руках, чем утка за кроватью.
Интересно , вероятно результаты общения двух мировых мачо 15 августа ,даст выстрел либо вниз либо вверх.
сейчас что-то начало зарождаться вроде, где покупать если не внизу
если рынок пробьёт новое дно, надо будет менять эту страну к черту, с всеми наибу и силуа