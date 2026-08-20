АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 231
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Нефть продолжает дешеветь
12 часов назад (16.08.2022 18:22)
Аналитик Потавин завил о пресыщении рынков Индии и Китая нефтью из России
НЕФТИ ВО!
Упадёт ли фунт к доллару до 1.16 в ближайшее время. У кого какие идеи?
до 1,20 должен вернуться,
как показывать практика, до середины большого выброса цена обычно возвращается
до 1,20 должен вернуться,
как показывать практика, до середины большого выброса цена обычно возвращается
Спасибо за информацию. RSI на дневном пока смотрит вниз.
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