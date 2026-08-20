АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 231

Новый комментарий
 

Нефть продолжает дешеветь

12 часов назад (16.08.2022 18:22)





Нефть продолжает дешеветь От IFX
Нефть продолжает дешеветь От IFX
  • ru.investing.com
Нефть продолжает дешеветь
 
18 августа 2022, 13:11

Аналитик Потавин завил о пресыщении рынков Индии и Китая нефтью из России


НЕФТИ ВО!


Новости сырьевых рынков — Investing.com
Новости сырьевых рынков — Investing.com
  • ru.investing.com
Тут вы найдете последние важнейшие инвестиционные новости и новости сырьевых рынков.
 
  Упадёт ли фунт к доллару до 1.16 в ближайшее время. У кого какие идеи?
 
Siarhei Viarenich #:
  Упадёт ли фунт к доллару до 1.16 в ближайшее время. У кого какие идеи?

до 1,20 должен вернуться,

как показывать практика, до середины большого выброса цена обычно возвращается

 
lynxntech #:

до 1,20 должен вернуться,

как показывать практика, до середины большого выброса цена обычно возвращается

Спасибо за информацию. RSI на дневном пока смотрит вниз.

 
А какие идеи есть по золоту. У меня уровень разворота на 1756.95. Пока торгуемся ниже но на дневном пока ниже не закрылись. RSI  на дневном также смотрит вниз. Дойдём ли до 1700.00?
 

Сделка по VOW : Volkswagen Aktiengesellschaft — немецкий автомобильный концерн


 

Закрыл сделку по  PM-Philip Morris International — американская табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире.


 
Национальный клиринговый центр (НКЦ) с 29 августа перестанет принимать доллары для обеспечения обязательств по сделкам с частичным обеспечением.
 

Скоро встанут все предприятия из за дорогих энергоресурсов, и цена нефти уйдет ниже 30, за ней и газ...



1...224225226227228229230231232233234235236237238...294
Новый комментарий