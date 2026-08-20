АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 23
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Не твоя проблема, а недоработка МТ
Может исправят когда либо. В старые добрые времена иногда делали голосование , разработчики вообще то форум читают и порой прислушиваются и даже внедряют предложения.
Но вряд ли это задача будет с желаемым приоритетом - для "сообщества MQL5". Лично мне проще больше никого не подписывать .
Юр, ну я отписался по причине, что мне не нужны лишние оповещения о личных сообщениях, особенно, когда ждёшь конкретное сообщение по конкретной теме.
А ветку я и так могу почитать, да и личку никто не отменял.
Совершенно согласен. По работе в битрикс24 у меня куча оповещений, даже порой не всегда успеваю читать вовремя.
Я в любом случае за то, что бы автор канала не мог подписывать принудительно.
Рынок США устал падать.
SP500 "флетит" на D1 , есть повод задуматься , возможно медведи устали , а может встретили остро заточенные бычьи рога.
Рынок США устал падать.
SP500 "флетит" на D1 , есть повод задуматься , возможно медведи устали , а может встретили остро заточенные бычьи рога.
Хотелось бы надеяться. Мои все в лонге. И трендовые, и контр-трендовые :) И по RTS, и по MIX.
Впрочем, уже 23:45, контр-трендовые закрылись в плюсе.
Рынок США устал падать.
SP500 "флетит" на D1 , есть повод задуматься , возможно медведи устали , а может встретили остро заточенные бычьи рога.
Нет, просто пришли в исходную точку.
Нет, просто пришли в исходную точку.
На рынке среди аналитиков уже ходили разговоры ,что рынок нагрет , особенно перегреты "техи", похоже закономерный выпуск пара.
На рынке среди аналитиков уже ходили разговоры ,что рынок нагрет , особенно перегреты "техи", похоже закономерный выпуск пара.
Он перегрет. Думаю, будет ниже.
Нет, просто пришли в исходную точку.
вот тонкий момент и так 3 года вниз почти до 780
затем в конце 2007 снова вниз до апреля 2009
вот тонкий момент и так 3 года вниз почти до 780
затем в конце 2007 снова вниз
Нет, всё время вниз. 4150, после 3900, но всё время вниз.
Нет, всё время вниз. 4150, после 3900, но всё время вниз.
Вполне допускаю очередной поход индекса на 2-3 года вниз , но видимо APPLE MSFT и что то еще за ним вряд ли нырнут.
Если смотреть их тренды месячные c 1990х на неделях и месяцах , складывается ощущение что они гуляют в основном вверх, не особо обращая внимания на SP500.