АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 23

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Алексей Тарабанов #:

Не твоя проблема, а недоработка МТ

Может исправят когда либо. В старые добрые времена иногда  делали голосование , разработчики вообще то форум читают и порой прислушиваются и даже внедряют предложения.

Но вряд ли это задача будет с желаемым приоритетом - для "сообщества MQL5".  Лично мне проще  больше никого не подписывать

 
Artyom Trishkin #:

Юр, ну я отписался по причине, что мне не нужны лишние оповещения о личных сообщениях, особенно, когда ждёшь конкретное сообщение по конкретной теме.

А ветку я и так могу почитать, да и личку никто не отменял.

Совершенно согласен. По работе в битрикс24  у меня куча оповещений, даже порой не всегда успеваю читать вовремя.

Я в любом случае за то, что бы автор канала не мог подписывать принудительно.

 

Рынок США устал падать.

SP500 "флетит" на D1 , есть повод задуматься , возможно медведи устали , а может встретили остро заточенные бычьи рога.

 
Yuriy Zaytsev #:

Рынок США устал падать.

SP500 "флетит" на D1 , есть повод задуматься , возможно медведи устали , а может встретили остро заточенные бычьи рога.

Хотелось бы надеяться. Мои все в лонге. И трендовые, и контр-трендовые :) И по RTS, и по MIX.

Впрочем, уже 23:45,  контр-трендовые закрылись в плюсе.

 
Yuriy Zaytsev #:

Рынок США устал падать.

SP500 "флетит" на D1 , есть повод задуматься , возможно медведи устали , а может встретили остро заточенные бычьи рога.

Нет, просто пришли в исходную точку. 


 
Алексей Тарабанов #:

Нет, просто пришли в исходную точку. 


На рынке среди аналитиков уже ходили разговоры ,что рынок нагрет , особенно перегреты "техи", похоже закономерный выпуск пара.

 
Yuriy Zaytsev #:

На рынке среди аналитиков уже ходили разговоры ,что рынок нагрет , особенно перегреты "техи", похоже закономерный выпуск пара.

Он перегрет. Думаю, будет ниже. 

 
Алексей Тарабанов #:

Нет, просто пришли в исходную точку. 



вот тонкий момент и так 3 года вниз почти до 780



затем в конце 2007 снова вниз  до апреля 2009


 
Yuriy Zaytsev #:


вот тонкий момент и так 3 года вниз почти до 780



затем в конце 2007 снова вниз  


Нет, всё время вниз. 4150, после 3900, но всё время вниз. 

 
Алексей Тарабанов #:

Нет, всё время вниз. 4150, после 3900, но всё время вниз. 

Вполне  допускаю очередной поход индекса на 2-3 года вниз , но видимо  APPLE MSFT  и что то еще  за ним вряд ли нырнут.

Если смотреть  их тренды месячные  c 1990х на неделях и месяцах , складывается ощущение что они гуляют в основном вверх, не особо обращая внимания на SP500.

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