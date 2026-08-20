АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 164

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Yuriy Zaytsev #:
Фондовый РФ очень похоже начинает  искать второе дно.

:-) хорошая формулировка - это видимо  для тех, кто уже в ЛОНГА встал!!!
 
Roman Shiredchenko #:
:-) хорошая формулировка - это видимо  для тех, кто уже в ЛОНГА встал!!!

:) ну если идет "перелов" несколько сессий подряд  при этом еще нет и "перехая" , то по идее рынок идет вниз.

но встать вчера в лонг по некоторым бумагам вполне себе интересно, тут главное сразу стоп выставить.

больше говорил о намеченной тенденции.

p.s.

Опять же, особых поводов для роста нет. НА Бизнес ФМ риторика грустная , часто произносится слово стагнация.

 

Мартовская инфляция в США ускорилась до 8,5% - максимума за 40 лет

17 часов назад (12.04.2022 16:22)

p.s.

Интересна  реакция фондового рынка США в длинную

Мартовская инфляция в США ускорилась до 8,5% - максимума за 40 лет От IFX
Мартовская инфляция в США ускорилась до 8,5% - максимума за 40 лет От IFX
  • ru.investing.com
Мартовская инфляция в США ускорилась до 8,5% - максимума за 40 лет
 
Roman Shiredchenko #:
:-) хорошая формулировка - это видимо  для тех, кто уже в ЛОНГА встал!!!
Ну как там в лонгах?
Есть перспектива ? 
 
Yuriy Zaytsev #:
Ну как там в логах?
Есть перспектива ? 
Врят ли похоже.... :-)  Робот солит втб фьюч ближний...
 

пока как то так

новостная риторика Бизнес ФМ ( часто слышится слово стагнация ) 


 

Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 14 апреля снижается

p.s.

Интересно в этом году или в следующем RTS провалится ниже 629


Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 14 апреля снижается От IFX
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 14 апреля снижается От IFX
  • ru.investing.com
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 14 апреля снижается
 

Бизнес ФМ риторика о том что сейчас идеальное время для открытия бизнеса.

ну судя по тому "что даже Гвозди"  - то пожалуй пока только  в шорт.

 
Yuriy Zaytsev #:

Бизнес ФМ риторика о том что сейчас идеальное время для открытия бизнеса.


И чем они это мотивируют?

Лично моё дилетантское мнение - для начала бизнеса сейчас не лучшее время.

 
PapaYozh #:

И чем они это мотивируют?

Лично моё делитанское мнение - для начала бизнеса сейчас не лучшее время.

Хм, а кто по вашему должен компенсировать выпадающие доходы для бюджета государства, его служб и отдельных служащих? Неужели теперь СЭС должна ходить с проверками в МЧС и наоборот?

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