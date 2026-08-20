АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 164
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Фондовый РФ очень похоже начинает искать второе дно.
:-) хорошая формулировка - это видимо для тех, кто уже в ЛОНГА встал!!!
:) ну если идет "перелов" несколько сессий подряд при этом еще нет и "перехая" , то по идее рынок идет вниз.
но встать вчера в лонг по некоторым бумагам вполне себе интересно, тут главное сразу стоп выставить.
больше говорил о намеченной тенденции.
p.s.
Опять же, особых поводов для роста нет. НА Бизнес ФМ риторика грустная , часто произносится слово стагнация.
Мартовская инфляция в США ускорилась до 8,5% - максимума за 40 лет
17 часов назад (12.04.2022 16:22)
p.s.
Интересна реакция фондового рынка США в длинную
:-) хорошая формулировка - это видимо для тех, кто уже в ЛОНГА встал!!!
Ну как там в логах?
пока как то так
новостная риторика Бизнес ФМ ( часто слышится слово стагнация )
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 14 апреля снижается
p.s.
Интересно в этом году или в следующем RTS провалится ниже 629
Бизнес ФМ риторика о том что сейчас идеальное время для открытия бизнеса.
ну судя по тому "что даже Гвозди" - то пожалуй пока только в шорт.
Бизнес ФМ риторика о том что сейчас идеальное время для открытия бизнеса.
И чем они это мотивируют?
Лично моё дилетантское мнение - для начала бизнеса сейчас не лучшее время.
И чем они это мотивируют?
Лично моё делитанское мнение - для начала бизнеса сейчас не лучшее время.
Хм, а кто по вашему должен компенсировать выпадающие доходы для бюджета государства, его служб и отдельных служащих? Неужели теперь СЭС должна ходить с проверками в МЧС и наоборот?