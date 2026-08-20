АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 211

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Vitalii Ananev #:

На работе не поймут если я буду сидеть со своим ноутбуком. Полностью автоматизировать процесс пока не хочу. Надо контролировать все самому.

Подключиться с работы домой по RDP не?

 
prostotrader #:

Да просто в очередной раз резко нагнули своих инвесторов с молчаливого согласия высоких начальников.

Донбасс требует средств немалых... 

Добавлено

Вот я и торгую всегда только с хеджем и мне все по-барабану, только плюс. :)

Подзабыл - опишите ТС чуть - когда вход, когда выход на каких условиях. 

 
JRandomTrader #:

Подключиться с работы домой по RDP не?

Так это надо постоянно включенный домашний комп держать. А дома жена, ребенок кто их знает что в голову им взбредет. Стремаюсь я как то, возьмут да выключат комп :) Опять же на работе тотальный контроль за тем что бы работали а не занимались своими делами.

 
Vitalii Ananev #:

Так это надо постоянно включенный домашний комп держать. А дома жена, ребенок кто их знает что в голову им взбредет. Стремаюсь я как то, возьмут да выключат комп :) Опять же на работе тотальный контроль за тем что бы работали а не занимались своими делами.

Ну, тогда ждать отпуска.

 
JRandomTrader #:

Ну, тогда ждать отпуска.

Именно его я и жду. Каждый день на работе маюсь. Осталось пару недель потерпеть :)

 

Сделка по C / Citigroup Inc


 
Roman Shiredchenko #:

Подзабыл - опишите ТС чуть - когда вход, когда выход на каких условиях. 

В разделе "Биржевой трединг" есть вся информация, с подробностями и видео

 
prostotrader #:

В разделе "Биржевой трединг" есть вся информация, с подробностями и видео

Спс - гляну.

 

Избавился я от Газпрома, вчера под конец дня часть и остаток сегодня на открытии дня. Даже с прибылью, конечно не 52 р. на акцию но и то хорошо. Судя по постам на разных тематических форумах многие или зависли в минусах или вообще получили убыток так как покупали с плечом. Были сомнения по поводу Роснефти что и с ней произойдет тоже самое, все таки тоже компания под контролем государства. Но вроде все нормально дивы утвердили на ГОСА.

...

Вот что пишет пресса по поводу этого знаменательного события. 

https://www.kommersant.ru/doc/5436784

Смешно написано :)

...решение принял основной акционер в лице государства вопреки рекомендации государством же сформированного совета директоров ...

Я бы еще добавил что вопреки, не помню какого распоряжения, в котором требовалось от компаний с гос. участием направлять не менее 50%  на дивиденды.

....

Еще тут одно интересное событие произошло связанное с газпромом. Арестовали одного из членов СД В.А.Мау. https://www.gazprom.ru/about/management/directors/mau/

https://www.bfm.ru/news/503519

Причем новость об аресте появилась в день ГОСА.

Достояние рассталось с состоянием
Достояние рассталось с состоянием
  • 2022.06.30
  • Татьяна Дятел
  • www.kommersant.ru
«Газпром» впервые с кризиса 1998 года полностью отказался от выплаты дивидендов, причем сделал это в последний момент — решение принял основной акционер в лице государства вопреки рекомендации государством же сформированного совета директоров. Власти решили изъять все предназначенные для выплаты дивидендов 1,2 трлн руб. в бюджет через...
 
Vitalii Ananev #:

Избавился я от Газпрома, вчера под конец дня часть и остаток сегодня на открытии дня. Даже с прибылью, конечно не 52 р. на акцию но и то хорошо. Судя по постам на разных тематических форумах многие или зависли в минусах или вообще получили убыток так как покупали с плечом. Были сомнения по поводу Роснефти что и с ней произойдет тоже самое, все таки тоже компания под контролем государства. Но вроде все нормально дивы утвердили на ГОСА.

...

Вот что пишет пресса по поводу этого знаменательного события. 

https://www.kommersant.ru/doc/5436784

Смешно написано :)

Я бы еще добавил что вопреки, не помню какого распоряжения, в котором требовалось от компаний с гос. участием направлять не менее 50%  на дивиденды.

....

Еще тут одно интересное событие произошло связанное с газпромом. Арестовали одного из членов СД В.А.Мау. https://www.gazprom.ru/about/management/directors/mau/

https://www.bfm.ru/news/503519

Причем новость об аресте появилась в день ГОСА.

неплохой сигнал на шорт по фьючерс 

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