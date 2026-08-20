АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 211
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На работе не поймут если я буду сидеть со своим ноутбуком. Полностью автоматизировать процесс пока не хочу. Надо контролировать все самому.
Подключиться с работы домой по RDP не?
Да просто в очередной раз резко нагнули своих инвесторов с молчаливого согласия высоких начальников.
Донбасс требует средств немалых...
Добавлено
Вот я и торгую всегда только с хеджем и мне все по-барабану, только плюс. :)
Подзабыл - опишите ТС чуть - когда вход, когда выход на каких условиях.
Подключиться с работы домой по RDP не?
Так это надо постоянно включенный домашний комп держать. А дома жена, ребенок кто их знает что в голову им взбредет. Стремаюсь я как то, возьмут да выключат комп :) Опять же на работе тотальный контроль за тем что бы работали а не занимались своими делами.
Так это надо постоянно включенный домашний комп держать. А дома жена, ребенок кто их знает что в голову им взбредет. Стремаюсь я как то, возьмут да выключат комп :) Опять же на работе тотальный контроль за тем что бы работали а не занимались своими делами.
Ну, тогда ждать отпуска.
Ну, тогда ждать отпуска.
Именно его я и жду. Каждый день на работе маюсь. Осталось пару недель потерпеть :)
Сделка по C / Citigroup Inc
Подзабыл - опишите ТС чуть - когда вход, когда выход на каких условиях.
В разделе "Биржевой трединг" есть вся информация, с подробностями и видео
В разделе "Биржевой трединг" есть вся информация, с подробностями и видео
Спс - гляну.
Избавился я от Газпрома, вчера под конец дня часть и остаток сегодня на открытии дня. Даже с прибылью, конечно не 52 р. на акцию но и то хорошо. Судя по постам на разных тематических форумах многие или зависли в минусах или вообще получили убыток так как покупали с плечом. Были сомнения по поводу Роснефти что и с ней произойдет тоже самое, все таки тоже компания под контролем государства. Но вроде все нормально дивы утвердили на ГОСА.
...
Вот что пишет пресса по поводу этого знаменательного события.
https://www.kommersant.ru/doc/5436784
Смешно написано :)
...решение принял основной акционер в лице государства вопреки рекомендации государством же сформированного совета директоров ...
Я бы еще добавил что вопреки, не помню какого распоряжения, в котором требовалось от компаний с гос. участием направлять не менее 50% на дивиденды.
....
Еще тут одно интересное событие произошло связанное с газпромом. Арестовали одного из членов СД В.А.Мау. https://www.gazprom.ru/about/management/directors/mau/
https://www.bfm.ru/news/503519
Причем новость об аресте появилась в день ГОСА.
Избавился я от Газпрома, вчера под конец дня часть и остаток сегодня на открытии дня. Даже с прибылью, конечно не 52 р. на акцию но и то хорошо. Судя по постам на разных тематических форумах многие или зависли в минусах или вообще получили убыток так как покупали с плечом. Были сомнения по поводу Роснефти что и с ней произойдет тоже самое, все таки тоже компания под контролем государства. Но вроде все нормально дивы утвердили на ГОСА.
...
Вот что пишет пресса по поводу этого знаменательного события.
https://www.kommersant.ru/doc/5436784
Смешно написано :)
Я бы еще добавил что вопреки, не помню какого распоряжения, в котором требовалось от компаний с гос. участием направлять не менее 50% на дивиденды.
....
Еще тут одно интересное событие произошло связанное с газпромом. Арестовали одного из членов СД В.А.Мау. https://www.gazprom.ru/about/management/directors/mau/
https://www.bfm.ru/news/503519
Причем новость об аресте появилась в день ГОСА.
неплохой сигнал на шорт по фьючерс