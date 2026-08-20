АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 243
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Не факт еще, что это польша все устроила. Слишком все очевидно. Возможно их хотят подставить и столкнуть с германией.
Лучше это не обсуждать.
Лучше это не обсуждать.
+++
В рамках ветки лучше обсуждать только финансовые последвия , без детального разворота политических причин!
Например вопрос:
Вылатит ли ГАЗПРОМ дивиденды ? Пока нет риторики , в которой обсуждался вопрос об отказе от выплат.
Подорожает ли ГАЗ ? Вопрос интересный , если бы события сильно повлияли , то мы бы уже увидели серьезный перехай.
В ближайшие дни открытие коротких позиций по инструменту EUR (евро) станет недоступно. Просим учитывать данную информацию при планировании торговых операций.
ФосАгро ПАО: 29.09.2022 открытие коротких позиций будет невозможно. За короткие позиции, оставленные на дату 29.09.2022 будет списана дополнительная комиссия (03.10.2022 дата закрытия реестра).
С 3 октября 2022 года на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги британским фунтом. Просим учитывать данную информацию при планировании торговых операций.
+++
Вылатит ли ГАЗПРОМ дивиденды ? Пока нет риторики , в которой обсуждался вопрос об отказе от выплат.
Подорожает ли ГАЗ ? Вопрос интересный , если бы события сильно повлияли , то мы бы уже увидели серьезный перехай.
Политически Газпрому необходимо выплатить. Как решение думаю будут уменьшенные дивы. Вопрос во сколько раз...)
Газ будет дорожать до рентабельности поставки СПГ.
Политически Газпрому необходимо выплатить. Как решение думаю будут уменьшенные дивы. Вопрос во сколько раз...)
.....
Сильно сомневаюсь, что в разы, по моим подсчетам рынок ожидает дивиденты 30-32 руб.
Сильно сомневаюсь, что в разы, по моим подсчетам рынок ожидает дивиденты 30-32 руб.
Тут нельзя счас даже предположить, ожидание действительно в этом промежутке и видимо это верхний предел, и есть надежды что все получится, но слишком много сильных внешних факторов, результата которых мы не знаем. Негативный видимо в районе 2-5 руб.
Сделка по акции PAH3-Porsche Automobil Holding SE или Porsche SE — немецкий автомобильный холдинг.
Доллар все сдулся, скоро на бирже его не купишь.
https://www.moscowtimes.news/2022/09/28/v-rossii-mogut-ostanovitsya-torgi-dollarom-ssha-prigotovili-sanktsii-protiv-klyuchevih-struktur-moskovskoi-birzhi-a24791