АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 243

Новый комментарий
 
Vitalii Ananev #:

Не факт еще, что это польша все устроила. Слишком все очевидно. Возможно их хотят подставить и столкнуть с германией.

Лучше это не обсуждать.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Лучше это не обсуждать.

+++

В рамках ветки лучше обсуждать только финансовые последвия , без детального разворота политических причин!

Например вопрос:

  Вылатит ли ГАЗПРОМ дивиденды ?   Пока нет риторики , в которой обсуждался вопрос об отказе от выплат.

  Подорожает ли ГАЗ ? Вопрос интересный , если бы события сильно повлияли , то мы бы уже увидели серьезный перехай.

 

В ближайшие дни открытие коротких позиций по инструменту EUR (евро) станет недоступно. Просим учитывать данную информацию при планировании торговых операций.

 

ФосАгро ПАО: 29.09.2022 открытие коротких позиций будет невозможно. За короткие позиции, оставленные на дату 29.09.2022 будет списана дополнительная комиссия (03.10.2022 дата закрытия реестра).

 

С 3 октября 2022 года на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги британским фунтом.  Просим учитывать данную информацию при планировании торговых операций.

 
Yuriy Zaytsev #:

+++

  Вылатит ли ГАЗПРОМ дивиденды ?   Пока нет риторики , в которой обсуждался вопрос об отказе от выплат.

  Подорожает ли ГАЗ ? Вопрос интересный , если бы события сильно повлияли , то мы бы уже увидели серьезный перехай.

Политически Газпрому необходимо выплатить. Как решение думаю будут уменьшенные дивы. Вопрос во сколько раз...)

Газ будет дорожать до рентабельности поставки СПГ.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Политически Газпрому необходимо выплатить. Как решение думаю будут уменьшенные дивы. Вопрос во сколько раз...)

.....

Сильно сомневаюсь, что в разы, по моим подсчетам рынок ожидает дивиденты 30-32 руб.

 
prostotrader #:

Сильно сомневаюсь, что в разы, по моим подсчетам рынок ожидает дивиденты 30-32 руб.

Тут нельзя счас даже предположить, ожидание действительно в этом промежутке и видимо это верхний предел, и есть надежды что все получится, но слишком много сильных внешних факторов, результата которых мы не знаем. Негативный видимо в районе 2-5 руб.

 

Сделка по акции PAH3-Porsche Automobil Holding SE или Porsche SE — немецкий автомобильный холдинг.


 

Доллар все сдулся, скоро на бирже его не купишь.

https://www.moscowtimes.news/2022/09/28/v-rossii-mogut-ostanovitsya-torgi-dollarom-ssha-prigotovili-sanktsii-protiv-klyuchevih-struktur-moskovskoi-birzhi-a24791

США задумали запретить торги долларом в России - The Moscow Times на русском
США задумали запретить торги долларом в России - The Moscow Times на русском
  • 2022.09.28
  • The Moscow Times на русском
  • www.moscowtimes.news
США приготовили новый пакет санкций против России в ответ на мобилизацию и аннексию оккупированных территорий Украины, которая, как ожидается, будет официально «оформлена» в ближайшую неделю. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами администрации Джо Байдена, в черные списки будут внесены ключевые...
1...236237238239240241242243244245246247248249250...294
Новый комментарий