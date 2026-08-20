АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 195

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USD приятно отскочил , и в моей ситуации уже в приличном плюсе 
.
Кстати , чешутся руки закрыть позицию , котлеты  от 56 
 
Yuriy Zaytsev #:
USD приятно отскочил , и в моей ситуации уже в приличном плюсе 
.
Кстати , чешутся руки закрыть позицию , котлеты  от 56 

% Ставку снизили до 11 вот он наверно и отскочил. ЦБ наверно сам не ожидал, что рубль так сильно укрепится, вот внепланово ставку и понизили.

...

Болтают, что газпром дивиденды рекомендовал 52.53 на акцию. 

 
Vitalii Ananev #:

% Ставку снизили до 11 вот он наверно и отскочил. ЦБ наверно сам не ожидал, что рубль так сильно укрепится, вот внепланово ставку и понизили.

...

Болтают, что газпром дивиденды рекомендовал 52.53 на акцию. 

:)
Ну вот прекрасно же 
 
Vitalii Ananev #:

% Ставку снизили до 11 вот он наверно и отскочил. ЦБ наверно сам не ожидал, что рубль так сильно укрепится, вот внепланово ставку и понизили.

...

Болтают, что газпром дивиденды рекомендовал 52.53 на акцию. 

Тут как бы уже  факт... 

Газпром рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2021 год

2 часа назад (26.05.2022 17:52)


Газпром рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2021 год От Investing.com
Газпром рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2021 год От Investing.com
  • ru.investing.com
Газпром рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2021 год
 
2022.05.26 ...  Buy 40.00 GAZR-6.22  ---  -72.40 93 350.80


Vitalii Ananev #:

% Ставку снизили до 11 вот он наверно и отскочил. ЦБ наверно сам не ожидал, что рубль так сильно укрепится, вот внепланово ставку и понизили.

...

Болтают, что газпром дивиденды рекомендовал 52.53 на акцию. 

 

WP: Европа соглашается платить России за газ в рублях

10 часов назад (26.05.2022 12:08)
WP: Европа соглашается платить России за газ в рублях От Investing.com
WP: Европа соглашается платить России за газ в рублях От Investing.com
  • ru.investing.com
WP: Европа соглашается платить России за газ в рублях
 
26 мая 2022, 10:40

Китай решил выкупить почти всю нефть из российского трубопровода ВСТО в мае

Новости сырьевых рынков — Investing.com
Новости сырьевых рынков — Investing.com
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Набор бумаг которые выбрал сегодня для торговли на USA рынке


 

SP500 пока решил не пробивать 3810 , идет 4 дня роста.

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