АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 195
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USD приятно отскочил , и в моей ситуации уже в приличном плюсе
% Ставку снизили до 11 вот он наверно и отскочил. ЦБ наверно сам не ожидал, что рубль так сильно укрепится, вот внепланово ставку и понизили.
...
Болтают, что газпром дивиденды рекомендовал 52.53 на акцию.
% Ставку снизили до 11 вот он наверно и отскочил. ЦБ наверно сам не ожидал, что рубль так сильно укрепится, вот внепланово ставку и понизили.
...
Болтают, что газпром дивиденды рекомендовал 52.53 на акцию.
% Ставку снизили до 11 вот он наверно и отскочил. ЦБ наверно сам не ожидал, что рубль так сильно укрепится, вот внепланово ставку и понизили.
...
Болтают, что газпром дивиденды рекомендовал 52.53 на акцию.
Тут как бы уже факт...
Газпром рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2021 год
2 часа назад (26.05.2022 17:52)
% Ставку снизили до 11 вот он наверно и отскочил. ЦБ наверно сам не ожидал, что рубль так сильно укрепится, вот внепланово ставку и понизили.
...
Болтают, что газпром дивиденды рекомендовал 52.53 на акцию.
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