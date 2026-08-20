АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 226
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сейчас самолёт с этой дамочкой приземлится в Тайване и придётся тебе конвертировать всё через бартер (деньги-мука-соль-сахар-спички) в межгалактические кредиты по ходу.
Во, вот сейчас.
UPD: тигр оказался бумажным :) расходимся
Говорят, акции Озон упали.
Самое время прикупить ;)
«ВСС оценивает потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в сумму свыше 10 миллиардов рублей», – отметил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
Здание горящего склада застраховано в «АльфаСтраховании» на 6 млрд рублей, содержимое – в «Ингосстрахе» на 11 млрд рублей
https://www.rbc.ru/photoreport/03/08/2022/62ea67799a79473d0cd49e3f
Количество сотрудников Amazon по всему миру на конец соответствующего периода
Нефтяные цены ускорили падение после выхода данных о запасах в США
В июле количество физлиц с брокерскими счетами на "Мосбирже" достигло 20,8 млн
p.s.
Иранский сценарий набирает обороты.
Цена Brent упала ниже $93 впервые с 21 февраля
Цена Brent упала ниже $93 впервые с 21 февраля
Просто напоминаю что недавно ты сигнал в лонг вроде давал? 😀
https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page223#comment_41046095