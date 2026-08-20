АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 226

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Вводятся вновь повышенные  комиссии на покупку валюты 
[Удален]  
Oleksandr Volotko #:

Сейчас самолёт с этой дамочкой приземлится в Тайване и придётся тебе конвертировать всё через бартер (деньги-мука-соль-сахар-спички) в межгалактические кредиты по ходу.

Во, вот сейчас.

UPD: тигр оказался бумажным :) расходимся

 

Говорят, акции Озон упали.

Самое время прикупить ;)

«ВСС оценивает потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в сумму свыше 10 миллиардов рублей», – отметил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
Здание горящего склада застраховано в «АльфаСтраховании» на 6 млрд рублей, содержимое – в «Ингосстрахе» на 11 млрд рублей 

https://www.rbc.ru/photoreport/03/08/2022/62ea67799a79473d0cd49e3f

Пожар на складе Ozon в Подмосковье. Фоторепортаж
Пожар на складе Ozon в Подмосковье. Фоторепортаж
  • 2022.08.03
  • Дарья Букина
  • www.rbc.ru
МЧС сообщило, что тушение пожара осложнено конструктивными особенностями здания и жаркой погодой. В здании обрушилась кровля, и из-за доступа кислорода возникли сильные конвективные потоки — пожар стал быстрее распространяться «ВСС оценивает потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в сумму свыше 10 миллиардов рублей», – отметил глава...
 

Количество сотрудников Amazon по всему миру на конец соответствующего периода


 

Нефтяные цены ускорили падение после выхода данных о запасах в США

4 часа назад (03.08.2022 18:22)
Нефтяные цены ускорили падение после выхода данных о запасах в США От IFX
Нефтяные цены ускорили падение после выхода данных о запасах в США От IFX
  • ru.investing.com
Нефтяные цены ускорили падение после выхода данных о запасах в США
 
BofA годовая реальная (с поправкой на инфляцию) доходность SP500 = антирекорд с 1872г
 

Цена Brent упала ниже $93 впервые с 21 февраля


 



 

Цена Brent упала ниже $93 впервые с 21 февраля От Investing.com
Цена Brent упала ниже $93 впервые с 21 февраля От Investing.com
  • ru.investing.com
Цена Brent упала ниже $93 впервые с 21 февраля
 
Yuriy Zaytsev #:

Цена Brent упала ниже $93 впервые с 21 февраля 

Просто напоминаю что недавно ты сигнал в лонг вроде давал? 😀 

https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page223#comment_41046095

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