АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 293

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Yuriy Zaytsev #:

«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, ...»
рынки  уже отыграли гибель цивилизации  - но как то весьма слабо

Так уже все отменилось. На "пушку" хотели взять))
 
Dmitriy Skub #:
Так уже все отменилось. На "пушку" хотели взять))

«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, ...»

Но какой слоган, какой пафос!  Но рынкам плевать :)

 

 Уже скоро Сбер выплатит рекордные дивиденды! Наблюдательный совет рекомендовал 37,64 ₽ на акцию — максимум за всю историю! Не упустите дополнительную выгоду, ведь привилегий много не бывает: заплатим кешбэк до 3 млн ₽ за перевод акций Сбера в Сбер. А ещё вам станут доступны особые возможности от Клуба акционеров: специальные тарифы, скидки и повышенные ставки по вкладам. Подробнее: https://s.sber.ru/V1WwJD&nbsp; ПАО Сбербанк


Вот почему  я так люблю Сбербанк 


А папа мне говорил , Юра , купи Сбербанк , когда они были рубль на акцию , и больше никогда не работай на дядю.

Я купил  конечно но не по рублю :)( , в 24.02.2022 вечером 
 
Yuriy Zaytsev #:
Сегодня ночью погибнет целая цивилизация
отмечаете месяц?
 
Renat Akhtyamov #:
отмечаете месяц?
и цивилизация пока жива
хорошо что нет маньяка который готов нажать на кнопку!

1. Ближайшие дивиденды за 2025 год

Набсовет Сбера рекомендовал дивиденды за 2025 год:

37,64 ₽ на одну акцию — одинаково по обычке SBER и префам SBERP.
Общий объём выплаты — около 850 млрд ₽. Это примерно 50% прибыли, то есть банк идёт по своей обычной дивидендной логике.

Событие Дата
ГОСА / утверждение дивидендов 30 июня 2026
Дата закрытия реестра 20 июля 2026
Последний день покупки под дивиденды ориентировочно 17 июля 2026
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Ждем радость!
и уже ориентируемся куда потратить бабло.
Лично я хочу  в Тайланде просадит все дивиденды 
 

gazp

Спустя столько лет вернуться туда, где всё начиналось. Вернуться в задницу!

 
Andrei Savchenko #:

Спустя столько лет вернуться туда, где всё начиналось. Вернуться в задницу!

а когда он резко вырастет - вот же блиннннн. Крупные покупки в заднице само то покупать, но тут кто знает какой план у государства, тут не толпа решает, они могут как ИРАО сбрасывать народ с поезда, а потом вложатся сами

 
lynxntech #:

а когда он резко вырастет - вот же блиннннн. Крупные покупки в заднице само то покупать, но тут кто знает какой план у государства, тут не толпа решает, они могут как ИРАО сбрасывать народ с поезда, а потом вложатся сами

Так и будет - это же просто цифирки.
 
X5 прям возле меня очередной магазин открыл, закинул щас немного им)) даже если вниз сходит, дивы через мес 9%
 
lynxntech #:

а когда он резко вырастет - вот же блиннннн. Крупные покупки в заднице само то покупать, но тут кто знает какой план у государства, тут не толпа решает, они могут как ИРАО сбрасывать народ с поезда, а потом вложатся сами

Я думаю, они хотят его весь хомякам скормить, чтобы потом не орали, что национальное достояние банкирам принадлежит. Но у хомяков денег нет, наши хомяки на стадии пипсовки на М1 Биткоина :)

Я это жду.

https://dzen.ru/a/YG4EXxNVjEW5eHNH

Они недоговаривают, они показали основные точки, дамб может быть больше. Я не знаю, сколько метров волну Луна натягивает на километр, самому интересно.
Смелый проект на севере России, который способен перевернуть мировую энергетику
Смелый проект на севере России, который способен перевернуть мировую энергетику
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Есть в Охотском море есть такое место – Пенжинская Губа. Она расположена в самом "основании" Камчатки. В том месте, где она "стыкуется" с материком: Ну, так вот. Электрический потенциал ПЭС в Пенжинской губе оценивается... Хотя не, давайте я вам сначала назову мощности других электростанций, чтобы вы оценили масштаб. Ведь в том регионе не живут...
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