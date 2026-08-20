АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 293
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«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, ...»
рынки уже отыграли гибель цивилизации - но как то весьма слабо
Так уже все отменилось. На "пушку" хотели взять))
«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, ...»
Но какой слоган, какой пафос! Но рынкам плевать :)
Уже скоро Сбер выплатит рекордные дивиденды! Наблюдательный совет рекомендовал 37,64 ₽ на акцию — максимум за всю историю! Не упустите дополнительную выгоду, ведь привилегий много не бывает: заплатим кешбэк до 3 млн ₽ за перевод акций Сбера в Сбер. А ещё вам станут доступны особые возможности от Клуба акционеров: специальные тарифы, скидки и повышенные ставки по вкладам. Подробнее: https://s.sber.ru/V1WwJD ПАО Сбербанк
Вот почему я так люблю Сбербанк
А папа мне говорил , Юра , купи Сбербанк , когда они были рубль на акцию , и больше никогда не работай на дядю.Я купил конечно но не по рублю :)( , в 24.02.2022 вечером
Сегодня ночью погибнет целая цивилизация
отмечаете месяц?
хорошо что нет маньяка который готов нажать на кнопку!
1. Ближайшие дивиденды за 2025 год
Набсовет Сбера рекомендовал дивиденды за 2025 год:
37,64 ₽ на одну акцию — одинаково по обычке SBER и префам SBERP.
Общий объём выплаты — около 850 млрд ₽. Это примерно 50% прибыли, то есть банк идёт по своей обычной дивидендной логике.
Ждем радость!
и уже ориентируемся куда потратить бабло.
Лично я хочу в Тайланде просадит все дивиденды
Спустя столько лет вернуться туда, где всё начиналось. Вернуться в задницу!
Спустя столько лет вернуться туда, где всё начиналось. Вернуться в задницу!
а когда он резко вырастет - вот же блиннннн. Крупные покупки в заднице само то покупать, но тут кто знает какой план у государства, тут не толпа решает, они могут как ИРАО сбрасывать народ с поезда, а потом вложатся сами
а когда он резко вырастет - вот же блиннннн. Крупные покупки в заднице само то покупать, но тут кто знает какой план у государства, тут не толпа решает, они могут как ИРАО сбрасывать народ с поезда, а потом вложатся сами
а когда он резко вырастет - вот же блиннннн. Крупные покупки в заднице само то покупать, но тут кто знает какой план у государства, тут не толпа решает, они могут как ИРАО сбрасывать народ с поезда, а потом вложатся сами
Я думаю, они хотят его весь хомякам скормить, чтобы потом не орали, что национальное достояние банкирам принадлежит. Но у хомяков денег нет, наши хомяки на стадии пипсовки на М1 Биткоина :)
Я это жду.
https://dzen.ru/a/YG4EXxNVjEW5eHNHОни недоговаривают, они показали основные точки, дамб может быть больше. Я не знаю, сколько метров волну Луна натягивает на километр, самому интересно.